LongForm Le Vietnam, destination aux mille expériences Le Vietnam possède un patrimoine touristique d’une richesse exceptionnelle. Des montagnes embrumées du Nord aux plages de sable fin bordant les eaux turquoise du Centre, en passant par les plaines fluviales fertiles du Sud, chaque destination révèle une identité propre et séduit un nombre croissant de visiteurs vietnamiens et étrangers. Cette diversité constitue l’un des principaux atouts du tourisme vietnamien.

Le Vietnam devient aujourd'hui une destination aux mille expériences. Photo: VNA





Le Nord : entre montagnes majestueuses et traditions ancestrales

Située dans la province montagneuse de Lào Cai, Sa Pa figure parmi les destinations les plus prisées du Nord du Vietnam. Elle attire particulièrement les visiteurs durant la saison estivale grâce à son climat frais et à ses paysages spectaculaires. Les rizières en terrasses, les villages ethniques nichés dans les montagnes et les nuages enveloppant le sommet du Fansipan composent un décor d’une rare beauté.

Au-delà de ses attraits naturels, Sa Pa séduit également par la richesse culturelle de ses communautés ethniques, notamment les Hmong et les Dao rouges. Les costumes traditionnels, les marchés hebdomadaires et les mélodies des instruments folkloriques des hautes terres contribuent à forger une identité unique, permettant à la région de conserver son pouvoir d’attraction au fil des années.

Les rizières en terrasses, les villages perchés des hautes montagnes et les sommets du Fansipan enveloppés de nuages, associés à l’identité culturelle unique des communautés hmong, confèrent à Sa Pa un charme incomparable. Photo: VNA

Dans la province de Quang Ninh, la baie d’Ha Long demeure le symbole du tourisme maritime du Nord. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est célèbre pour ses milliers de pitons calcaires émergeant des eaux émeraude du golfe du Tonkin.

Outre les croisières, le kayak ou les séjours balnéaires, la baie offre une immersion privilégiée au cœur d’une nature préservée. Les levers de soleil sur les eaux calmes et l’atmosphère paisible qui règne dans la baie constituent des expériences particulièrement appréciées des visiteurs. Grâce au développement constant des infrastructures de transport, Ha Long s’est affirmée comme l’un des principaux pôles touristiques maritimes du Vietnam.

Symbole du tourisme maritime et insulaire du Nord du Vietnam, la baie d’Ha Long a été reconnue à trois reprises par l’UNESCO comme patrimoine naturel mondial. Nord. Elle est célèbre pour ses milliers de pitons calcaires émergeant des eaux émeraude du golfe du Bac Bo. Photo: VNA

Le Centre : entre patrimoine impérial et littoral d’exceptions

Si le Nord séduit par ses montagnes majestueuses et son climat tempéré, le Centre attire les visiteurs grâce à ses magnifiques plages et à son exceptionnel héritage culturel.

La péninsule de Son Trà, avec ses paysages naturels magnifiques, est une destination prisée des touristes nationaux et internationaux. Photo : VNA

Da Nang s’est imposée comme l’une des principales destinations touristiques du pays. La ville est réputée pour ses plages emblématiques telles que My Khe, Non Nuoc, Nam Ô ou Xuân Thiêu, mais aussi pour ses infrastructures modernes et la qualité de ses services touristiques.

Da Nang est l’un des principaux pôles touristiques du Vietnam. Photo: VNA

Au-delà du tourisme balnéaire, Da Nang attire les visiteurs grâce à ses festivals, à ses nombreuses activités de loisirs ainsi qu’à son offre variée d’hébergement et de villégiature. À proximité, l’ancienne ville de Hôi An charme les voyageurs par ses maisons séculaires, ses lanternes colorées et son riche patrimoine historique et culturel.​

Huê est la seule localité du Vietnam à posséder huit patrimoines culturels mondiaux reconnus par l’UNESCO. La ville conserve et préserve également de manière remarquable les valeurs culturelles et les rites traditionnels vietnamiens, et constitue une destination attractive pour les visiteurs nationaux et internationaux. Photo : VNA

Plus au nord, Huê offre une atmosphère empreinte de sérénité et d’histoire. L’ancienne capitale impériale abrite de nombreux trésors patrimoniaux, parmi lesquels la Cité impériale, les mausolées des empereurs Nguyen, la pagode Thiên Mu et la rivière des Parfums. Son héritage historique exceptionnel et son élégance intemporelle en font une destination incontournable pour les amateurs de culture et de patrimoine.

Le récif de Ghenh Da Dia (commune d’An Ninh Dong), à quelque 35 km au nord du centre-ville de Tuy Hoa, ressemble à une spectaculaire œuvre d’art sculptée par les forces de la nature. Photo : VNA

Le Sud : entre îles tropicales et culture fluviale

Dans le Sud du Vietnam, l’île de Phu Quôc s’impose comme l’une des destinations balnéaires les plus prisées du pays. Réputée pour ses plages idylliques, ses complexes hôteliers haut de gamme et la diversité de ses activités, elle offre aux visiteurs de multiples expériences, allant de la plongée sous-marine à la découverte des îlots environnants, sans oublier la dégustation de spécialités marines locales.

L’île de Phu Quôc s’impose comme l’une des destinations balnéaires les plus prisées du pays. Photo: VNA

L’essor des liaisons aériennes internationales et le développement constant des infrastructures touristiques ont largement contribué à renforcer l’attractivité de Phu Quôc auprès des voyageurs vietnamiens et étrangers.

Plus grande métropole du pays, Hô Chi Minh-Ville constitue la principale porte d’entrée touristique du Sud. La ville séduit par son dynamisme, sa vie culturelle foisonnante, son offre de loisirs variée et sa gastronomie réputée. Elle représente également un point de départ idéal pour explorer les provinces du Sud-Est ainsi que les destinations côtières du sud du Vietnam.

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Hô Chi Minh-Ville constitue la principale porte d’entrée touristique du Sud. Photo: VNA

Plus au sud, le delta du Mékong dévoile un tout autre visage. Cette région fluviale offre aux visiteurs un cadre paisible où se mêlent vergers luxuriants, marchés flottants et circuits de tourisme communautaire. Son patrimoine culturel, marqué notamment par le don ca tai tu – musique traditionnelle du Sud reconnue par l’UNESCO – ainsi que par le mode de vie typique des habitants des vergers, confère à la région un charme singulier. Autant d’expériences qui permettent aux visiteurs de découvrir au plus près la vie quotidienne et les traditions des populations du Sud vietnamien.

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Le delta du Mékong offre aux visiteurs un cadre paisible où se mêlent vergers luxuriants, marchés flottants et circuits de tourisme communautaire. Photo: VNA

Un tourisme en pleine expansion face aux défis du développement durable

En 2026, le secteur touristique vietnamien ambitionne d’accueillir environ 25 millions de visiteurs internationaux, de servir 150 millions de touristes nationaux et de générer des recettes estimées à 1.125 billions de dôngs, soit près de 43 milliards de dollars américains. Ces objectifs devraient contribuer de manière significative à la croissance à deux chiffres visée par le gouvernement.

“ Pour atteindre ces ambitions, le secteur poursuivra l’amélioration du cadre institutionnel, notamment à travers la révision de la Loi sur le tourisme de 2017. Il est nécessaire de proposer au gouvernement des politiques destinées à lever les obstacles auxquels sont confrontées les entreprises du secteur et de renforcer la coopération avec les collectivités locales afin de développer des produits touristiques adaptés aux atouts spécifiques de chaque région. Directeur général de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Nguyen Trung Khanh

Selon de nombreux experts, le Vietnam s’affirme aujourd’hui comme l’une des destinations touristiques connaissant la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est. Cette dynamique repose sur la diversité exceptionnelle de ses paysages, la richesse de son patrimoine culturel, la renommée de sa gastronomie ainsi que sur un coût de séjour particulièrement compétitif.

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Préserver la beauté naturelle, sauvegarder les valeurs culturelles locales et améliorer la qualité des services constituent les fondements d’un développement durable du tourisme vietnamien. Photos : VNA

Pour de nombreux experts, le Vietnam bénéficie aujourd’hui d’atouts majeurs : diversité exceptionnelle des paysages, richesse culturelle, gastronomie renommée et coût de séjour compétitif. Toutefois, cette croissance rapide entraîne également plusieurs défis, notamment la pression environnementale, la surfréquentation de certaines destinations et les risques liés à une urbanisation touristique excessive.

​Pour répondre à ces enjeux, les spécialistes recommandent aux autorités locales de renforcer le contrôle de la planification touristique, de mieux répartir les flux de visiteurs pendant les hautes saisons, d’intensifier la gestion environnementale des sites touristiques et de limiter les projets de développement susceptibles d’altérer les paysages naturels.

Parallèlement, le développement du tourisme vert et du tourisme communautaire associé à la préservation des cultures locales est considéré comme une orientation essentielle pour réduire la pression exercée sur les destinations les plus fréquentées tout en favorisant un développement plus équilibré.

​Au-delà de la beauté de ses paysages, le Vietnam séduit surtout par l’authenticité de ses expériences humaines, la richesse de ses traditions et la diversité culturelle de ses régions.

​Préserver les ressources naturelles, sauvegarder les patrimoines locaux et améliorer continuellement la qualité des services seront les clés permettant au Vietnam de consolider durablement sa place parmi les destinations les plus attractives d’Asie et du monde./.