LongForm Le tourisme vietnamien vise 45 à 50 millions de visiteurs internationaux d’ici 2030 Les ambitions du Vietnam en matière d'accueil de touristes internationaux exigent un cap clair sur le plan environnemental. Pour ce faire, le gouvernement a fixé un objectif ambitieux : d'ici 2030, 100 % des zones et sites touristiques, des établissements d'hébergement et des services touristiques devront avoir abandonné les produits en plastique à usage unique....

Le secteur vietnamien du tourisme s’oriente aujourd'hui vers un développement professionnel, moderne et approfondi, avec une amélioration de la qualité et de l’efficacité. Au-delà de l’augmentation du nombre de visiteurs, l’ensemble du secteur est appelé à accroître la valeur ajoutée, à renforcer sa contribution au PIB et à créer des effets d’entraînement pour d’autres secteurs et domaines.

C'est en substance ce que contient la Décision approuvant l’ajustement du Schéma directeur du système touristique pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2045, récemment publiée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Le secteur du tourisme vietnamien s'affirme progressivement comme un secteur économique de pointe. Photo . VNA

Cette Décision propose de nouvelles orientations stratégiques visant à faire du tourisme un véritable secteur économique de pointe, jouant un rôle clé dans la structure de l’économie nationale.

Il y est notamment souligné le développement simultané du tourisme international et du tourisme domestique. Le tourisme international demeure un moteur essentiel, parallèlement à l’exploitation efficace du marché intérieur, considéré comme vaste et stable.

Des touristes étrangers au Vietnam. Photo : VNA

Le schéma directeur met également l’accent sur le renforcement des liens entre le tourisme et les autres secteurs économiques, la promotion des connexions interrégionales et la formation de corridors touristiques associés aux corridors économiques nationaux et internationaux.

Le tourisme s'oriente ainsi vers un développement fondé sur la croissance verte et l’économie circulaire, maximisant sa contribution aux objectifs mondiaux de développement durable. À ce titre, la protection de l’environnement, l’adaptation au changement climatique et la garantie de la sécurité et de l’ordre social constituent des exigences transversales.

Les touristes peuvent ainsi profiter du paysage tout en participant à la préservation de l'environnement. Photo : VNA

En termes d’objectifs, d’ici 2030, le Vietnam ambitionne d’accueillir entre 45 et 50 millions de visiteurs internationaux, avec un taux de croissance annuel moyen de 16 à 19 % ; de servir environ 160 millions de touristes domestiques ; de contribuer directement à hauteur d’environ 14 % du PIB ; et de créer près de 12 millions d’emplois, dont 4 millions d’emplois directs. Le système d’hébergement devrait également connaître un développement significatif, avec environ 2,5 millions de chambres sur l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, le schéma fixe des exigences environnementales ambitieuses. Ainsi, d’ici 2030, 100 % des zones et sites touristiques, des établissements d’hébergement et des services touristiques côtiers devront abandonner l’usage des plastiques à usage unique et des sacs plastiques non biodégradables, en s’orientant progressivement vers un modèle d’économie circulaire.

Le tourisme vert, « clé » d’un développement touristique durable. Photo : VNA

En matière d’aménagement spatial, le plan met en avant le développement du tourisme en lien avec les grands centres urbains tels que Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Da Nang, Hai Phong et Cân Tho, ainsi qu’avec des villes touristiques spécifiques comme Hôi An, Huê, Sa Pa, Ha Long, Nha Trang, Da Lat, Phan Thiêt et Phu Quôc. Ces zones sont appelées à devenir des pôles de développement de produits touristiques de haute qualité, associés aux industries culturelles et à l’économie nocturne.

Le Vietnam mise sur le développement du tourisme urbain et des produits de haute qualité. Photo : VNA

Des pôles de coopération régionale et des corridors de développement, incluant les axes Nord-Sud et Est-Ouest, seront renforcés afin de connecter les localités nationales entre elles et avec les pays de la région, optimisant ainsi les ressources touristiques et les infrastructures, tout en élargissant l’espace de développement du tourisme transnational.

Dans cette architecture, certains centres et pôles de croissance touristique sont clairement identifiés. Da Nang est appelée à devenir un moteur pour la région Centre et les Hauts Plateaux du Centre, tandis que Hô Chi Minh-Ville joue un rôle central dans le développement du tourisme dans le Sud-Est et le delta du Mékong.

Da Nang et Hô Chi Minh-Ville constituent deux pôles moteurs du développement du tourisme au Vietnam. Photo : VNA

Le schéma prévoit ainsi la formation de sept zones motrices du développement touristique à l’échelle nationale. La priorité sera d'abord donnée à cinq zones, avant une extension vers d’autres régions, notamment les zones montagneuses du Nord et le Nord-Ouest, après 2030.

La saison du riz mûr dans la commune montagneuse de Xim Vang. Photo : VNA

Au sein de ces zones, dix grands centres touristiques, adossés à des villes disposant d’atouts distinctifs, seront prioritairement développés, avec un accent mis sur la diversification des produits, notamment le tourisme lié à l’économie nocturne, au tourisme haut de gamme et aux expériences culturelles.

S’agissant des ressources financières à ce développement, le plan souligne le rôle moteur du secteur privé dans l’investissement touristique. Le budget de l’État sera concentré sur des missions clés telles que la transformation numérique, la promotion, la formation des ressources humaines et la protection de l’environnement, afin de créer un socle propice à la mobilisation des investissements sociaux.

Les grandes villes se concentrent sur le développement de formes de tourisme liées à l'économie nocturne, aux complexes hôteliers de luxe et aux expériences culturelles. Photo : VNA

Parallèlement, l’amélioration du cadre institutionnel et des politiques publiques est identifiée comme une priorité urgente. Les lois pertinentes, telles que la Loi sur le tourisme, la Loi foncière et la Loi sur l’investissement, feront l’objet d’ajustements afin de créer un environnement juridique favorable au développement du secteur.

Des mécanismes spécifiques, notamment pour le développement de l’économie nocturne, le soutien aux entreprises, la simplification des procédures d’entrée et de sortie du territoire et l’élargissement des politiques d’exemption de visa, seront également renforcés afin d’accroître la compétitivité du tourisme vietnamien sur le marché international./.