LongForm Quang Tri se transforma y reafirma su posición como nuevo destino turístico del centro de Vietnam

Quang Tri, una tierra rica en valores históricos y culturales, y dotada de un diverso ecosistema natural, se encuentra ante una gran oportunidad para impulsar el desarrollo de su industria turística. A fin de aprovechar plenamente su potencial y fortalecer su atractivo, la localidad está implementando diversas soluciones a largo plazo para convertir gradualmente sus ventajas en motores de crecimiento, con la meta de consolidar el turismo como un sector económico clave, desarrollado de manera profesional, de alta calidad y sostenible.

Despertar el potencial: de la riqueza natural al legado histórico

Tras casi un año de funcionamiento bajo un nuevo modelo de desarrollo territorial, el turismo de Quang Tri ha registrado avances positivos, consolidando gradualmente su atractivo como un destino rico en experiencias en la región central de Vietnam. La armoniosa combinación de recursos naturales singulares y un valioso patrimonio histórico y cultural está abriendo nuevas oportunidades para un desarrollo diversificado y sostenible de la industria turística local..

Amanecer en la playa de Nhat Le. Foto: VNA

En los últimos años, el turismo de Quang Tri ha mantenido una sólida trayectoria de crecimiento. En 2025, la provincia recibió 9,6 millones de visitantes y registró ingresos por 11,04 billones de dongs-VND (un dólar equivale a unos 26 mil VND). Solo en el primer trimestre de 2026, el número de turistas alcanzó cerca de dos millones, mientras que los ingresos se estimaron en unos 2,255 billones de VND, un aumento del 27,4% en comparación con el mismo período del año anterior. Estas cifras no solo reflejan el creciente atractivo del destino, sino también la eficacia de la ampliación del espacio de desarrollo y la renovación de los productos turísticos.

El turismo de Quang Tri continúa manteniendo un impresionante ritmo de crecimiento. Foto: VNA

La base de este crecimiento radica en un abundante sistema de recursos turísticos. Con más de 190 kilómetros de litoral y numerosas playas de gran belleza, como Nhat Le, Bao Ninh, Cua Tung, Cua Viet, Vinh Thai y My Thuy, además de la isla de Con Co, la provincia cuenta con una destacada ventaja para el desarrollo del turismo costero. Junto a sus paisajes naturales, la zona ofrece una amplia variedad de experiencias, como el buceo para observar arrecifes de coral, la pesca recreativa y el descubrimiento de la vida cotidiana de las comunidades pesqueras. Asimismo, los productos turísticos nocturnos, entre ellos las calles peatonales y mercados nocturnos de Dong Ha y Dong Hoi, así como los espacios gastronómicos junto al mar, contribuyen a prolongar la estancia de los visitantes y a incrementar su gasto turístico.

Montañas kársticas de piedra caliza en Phong Nha – Ke Bang, con grandes entradas de cuevas que se abren en medio de la selva primaria, reflejando un proceso de formación geológica que se ha prolongado durante millones de años. Foto: VNA Un individuo de macaco de Assam (Macaca assamensis) en la zona de Phong Nha – Ke Bang, una especie de primate incluida en el Libro Rojo de Vietnam, que se distribuye principalmente en bosques tropicales relativamente intactos. Foto: VNA Una pareja de cálaos bicornios (Buceros bicornis) que habita en el dosel del bosque en Phong Nha – Ke Bang. Esta es una especie característica de los bosques tropicales, que suele aparecer únicamente en zonas que aún conservan un alto grado de estado primario. Foto: VNA El río Son serpentea a través del núcleo del Patrimonio Natural de la Humanidad Phong Nha – Ke Bang, donde el ecosistema forestal sobre relieve kárstico y el paisaje de montañas de piedra caliza crean un entorno natural excepcional. Foto: VNA

​Desde la costa, el recorrido turístico se extiende hacia las áreas de bosques y cuevas, otro de los grandes atractivos diferenciales de Quang Tri. El Parque Nacional Phong Nha–Ka Bang, con más de 400 cuevas, continúa consolidando su posición como uno de los principales centros mundiales del turismo de aventura. En particular, la cueva Son Doong, considerada la más grande del mundo, ya tiene todas sus plazas reservadas hasta finales de 2026 e incluso durante 2027.

Según informó Pham Hong Thai, director del Parque Nacional Phong Nha - Ke Bang, en la misión de exploración de 2026, el equipo de espeleólogos británicos inspeccionó 29 cuevas, de las cuales 26 eran nuevas, con una longitud total cartografiada de 13.643 metros. Muchas de estas cuevas presentan grandes dimensiones y un alto valor científico, contribuyendo de manera importante a la base de datos existente y reafirmando los destacados valores geológicos, geomorfológicos y del sistema kárstico de la región.

Los turistas visitarán la aldea de Doong en la mañana del primer día del viaje; se trata de un pequeño asentamiento de la comunidad étnica Bru–Vân Kieu. Foto: VNA Un denso bosque justo frente a la entrada de la cueva Son Doong. Foto: VNA Uso de equipos de seguridad para descender hacia la entrada de la cueva Son Doong. Foto: VNA Paisaje espectacular y misterioso en la cueva En. Foto: VNA

Paralelamente a los recursos naturales, el turismo histórico y cultural sigue siendo un pilar fundamental. La provincia cuenta con más de 746 reliquias y sitios históricos clasificados, entre ellos importantes monumentos de relevancia nacional especial como la zona de Hien Luong – Ben Hai, la Ciudadela de Quang Tri, el sistema de túneles de Vinh Moc y el Cementerio de los Mártires de Truong Son, entre otros. Las nuevas actividades de experiencia, especialmente las nocturnas, como la ofrenda de farolillos flotantes en el río Thach Han o las visitas a sitios patrimoniales combinadas con espectáculos de iluminación artística, están contribuyendo a enriquecer la experiencia emocional y a fortalecer el vínculo de los visitantes con el destino.

La provincia cuenta con más de 746 sitios y monumentos históricos clasificados. Foto: VNA

La diversidad de recursos ha permitido a Quang Tri desarrollar productos turísticos integrados, que combinan el turismo de descanso en la playa, la exploración de cuevas y las experiencias histórico-culturales. Esta es una orientación acorde con las tendencias del turismo moderno, que abre oportunidades para la creación de circuitos de larga estancia y orientados a segmentos de turistas con mayor capacidad de gasto.

Además, Quang Tri cuenta con importantes ventajas en materia de conectividad. Con tres pasos fronterizos internacionales, la provincia desempeña un papel clave como punto de enlace en el Corredor Económico Este–Oeste. Su sistema de transporte, cada vez más completo, que incluye carreteras, ferrocarril, vías marítimas y aeropuertos, facilita un acceso más conveniente al destino, creando un gran potencial para atraer turistas nacionales e internacionales.

“ La provincia continuará diversificando y mejorando la calidad de sus productos turísticos, especialmente aquellos ya consolidados como el turismo de aventura, ecoturismo, turismo de cuevas, turismo cultural e histórico, turismo comunitario y turismo de mar e islas. Asimismo, el sector turístico impulsará la inversión en la restauración y conservación de los sitios patrimoniales, y renovará los métodos de explotación en la dirección de aumentar la experiencia del visitante, con el objetivo de formar productos turísticos característicos y altamente competitivos. Ho Van Hoan, subdirector del Departamento de Cultural, Deportes y Turismo de Quang Tri

Enriquecer el ecosistema turístico

Quang Tri se fija el objetivo de recibir alrededor de 10,5 millones de visitantes en 2026, de los cuales entre 500.000 y 800.000 serán turistas internacionales. Actualmente, la provincia cuenta con aproximadamente 70 productos, zonas y destinos turísticos que están siendo explotados de manera efectiva, lo que sienta las bases para seguir ampliando y mejorando su ecosistema turístico.

Una de las orientaciones más destacadas es el desarrollo de productos vinculados a la experiencia y la naturaleza. Los modelos de turismo combinado con el descanso están atrayendo cada vez más visitantes, como el glamping en la zona del Parque Nacional Phong Nha–Ka Bang. Los espacios verdes, cercanos a la naturaleza, junto con actividades al aire libre como kayak, juegos acuáticos, fogatas y gastronomía local, ofrecen experiencias novedosas, en línea con la tendencia del turismo sostenible.

También se están incorporando nuevos productos, como el área de visita Trung Vuong Garden, así como rutas de exploración de la naturaleza y experiencias de turismo comunitario. Estos productos no solo diversifican el ecosistema turístico, sino que también aumentan la interacción y responden a la creciente demanda de experiencias más profundas por parte de los visitantes.

Paralelamente al desarrollo de productos, Quang Tri impulsa la atracción de inversiones, creando condiciones favorables para que las empresas construyan un ecosistema turístico orientado al mercado internacional. Se están implementando numerosos proyectos de gran escala, desde complejos turísticos costeros hasta áreas de ecoturismo en Phong Nha–Ke Bang y zonas forestales. También se promueven productos de turismo nocturno como festivales de luces, rutas peatonales junto al río y turismo fluvial.

La provincia también está ampliando activamente los mercados internacionales mediante programas de familiarización para empresas de viajes y prensa extranjera, además de establecer alianzas con operadores de transporte para crear paquetes turísticos integrados de estímulo a la demanda. La aplicación de tecnologías digitales en la promoción se está intensificando, permitiendo que los productos turísticos lleguen más rápidamente a los jóvenes y a los visitantes internacionales.

El presidente de la Asociación del Turismo de la provincia, Nguyen Anh Tuan, afirmó que la constante renovación de los productos, la mejora de la calidad de los servicios y el fortalecimiento de la cooperación entre empresas están generando un nuevo impulso para el sector turístico. Esto no solo prolonga la estancia de los visitantes, sino que también incrementa su nivel de gasto en la localidad.

Hacia un desarrollo sostenible

Con pasos sincronizados en el desarrollo de productos, la mejora de infraestructuras y la promoción turística, el turismo de Quang Tri está consolidando gradualmente su posición como un destino rico en experiencias en el centro de Vietnam.

El turismo de Quang Tri experimenta un fuerte impulso y transformación, despertando su potencial y reafirmando su atractivo. Foto: VNA

En el futuro, mantener el crecimiento junto con la preservación de los recursos, la promoción de los valores culturales y la mejora de la calidad de los servicios será un factor clave para un desarrollo sostenible. De un destino con gran potencial, esta localidad está experimentando una transformación clara, con el objetivo de convertirse en un centro turístico distintivo y altamente competitivo en el mapa turístico de Vietnam y la región./.