LongForm Quang Tri s’affirme comme une nouvelle destination du Centre du Vietnam

Terre historique et culturelle dotée d’un écosystème naturel d’une rare diversité, la province centrale de Quang Tri se trouve aujourd’hui à l’aube d’un tournant majeur pour son industrie touristique. Afin de révéler son potentiel et d’affirmer son attractivité, la province met en œuvre des solutions à long terme visant à transformer ce potentiel en véritable moteur de croissance, avec l’ambition de bâtir un secteur touristique professionnel, qualitatif et durable.

Un réveil entre nature et histoire

Après près d’une année de restructuration de son espace de développement, le tourisme à Quang Tri affiche des signes de dynamisme particulièrement encourageants. La province s’impose progressivement comme une destination incontournable du Centre du pays. Une combinaison harmonieuse entre des ressources naturelles uniques et un patrimoine historique et culturel d’une grande richesse ouvre des perspectives de développement diversifiées et durables pour l'industrie touristique locale.

Lever de soleil sur la plage de Nhat Le. Photo : VNA

Ces dernières années, le secteur a maintenu une trajectoire de croissance impressionnante. En 2025, la province a accueilli 9,6 millions de visiteurs, générant des recettes s’élevant à 11 040 milliards de dôngs (419 millions de dollars). La tendance s’est accélérée au premier trimestre 2026, avec près de 2 millions de touristes enregistrés et des recettes estimées à 2 255 milliards de dôngs, soit une progression de 27,4 % en glissement annuel. Ces indicateurs témoignent non seulement de l’attractivité croissante de la région, mais aussi de la pertinence des réformes visant à diversifier l’offre touristique.

Le tourisme de la province de Quang Tri continue d'afficher une croissance impressionnante. Photo : VNA

Cette croissance repose sur un socle de ressources naturelles foisonnantes. Avec un littoral s’étendant sur plus de 190 km, la province dispose de plages renommées telles que Nhat Le, Bao Ninh, Cua Tung, Cua Viet, Vinh Thai, My Thuy ou encore l’île de Con Co. Outre le farniente, la région développe des expériences immersives : plongée sous-marine, pêche sportive et découverte de la vie des pêcheurs locaux. Parallèlement, l’offre nocturne s’étoffe avec des rues piétonnes, des marchés de nuit à Dong Ha et Dong Hoi, ainsi que des espaces gastronomiques côtiers, favorisant l'allongement de la durée de séjour et l’augmentation des dépenses des visiteurs.

Montagnes karstiques calcaires du parc national de Phong Nha-Ke Bàng, dont les vastes entrées de grottes s’ouvrent au cœur de la forêt primaire, témoignant d’un processus de formation géologique s’étendant sur plusieurs millions d’années. Photo : VNA Un macaque d’Assam (Macaca assamensis) observé dans la région de Phong Nha-Kẻ Bàng. Cette espèce de primate, inscrite dans le Livre rouge du Vietnam, est principalement présente dans les forêts tropicales encore relativement préservées. Photo : VNA Un couple de calaos vivant dans la canopée forestière de Phong Nha-Kẻ Bàng. Cette espèce emblématique des forêts tropicales n’apparaît généralement que dans les zones ayant conservé un haut degré d’intégrité écologique et de naturalité. Photo : VNA La rivière Son serpente à travers la zone centrale du patrimoine naturel mondial de Phong Nha-Ke Bàng, où l’écosystème forestier développé sur un relief karstique et les paysages de montagnes calcaires composent un cadre naturel exceptionnel. Photo : VNA Cette année, Quang Tri se fixe l’objectif d’accueillir environ 10,5 millions de visiteurs, dont 500 000 à 800 000 touristes étrangers. Photo: VNA

L’aventure se prolonge vers les écosystèmes forestiers et les réseaux karstiques, un avantage compétitif majeur pour Quang Tri. Le parc national de Phong Nha – Ke Bang, avec ses quelque 400 grottes, confirme son statut de centre mondial du tourisme d’aventure. À ce titre, la grotte de Son Doong, la plus vaste au monde, affiche déjà complet jusqu’à la période 2026-2027.

Pham Hong Thai, directeur du Parc national de Phong Nha – Ke Bang, a précisé que lors des explorations menées en 2026, une équipe britannique a répertorié 29 cavités, dont 26 nouvelles, pour une longueur totale de 13 643 mètres. Ces découvertes, d'une grande valeur scientifique, viennent enrichir les bases de données géologiques et confirment l'importance mondiale de ce système karstique.

Les visiteurs feront escale au village de Đoòng dans la matinée du premier jour de l’expédition. Ce petit village est habité par la communauté ethnique Bru-Vân Kiêu. Photo : VNA La forêt dense s’étend devant l’entrée de la grotte de Sơn Doong. Photo : VNA Utilisation d’équipements de sécurité pour descendre à l’entrée de la grotte de Sơn Doong. Photo : VNA Le paysage spectaculaire et mystérieux de la grotte d’Én. Photo : VNA.

Sur le plan culturel, le tourisme historique et patrimonial demeure un pilier essentiel de l’identité provinciale. Quang Tri compte plus de 746 sites classés, dont des monuments nationaux spéciaux tels que les rives de Hien Luong – Ben Hai, la citadelle de Quang Tri, les tunnels de Vinh Moc ou le cimetière national de Truong Son. De nouvelles expériences, notamment nocturnes, comme les lâchers de lanternes sur la rivière Thach Han ou la mise en lumière artistique des sites historiques, renforcent l’immersion émotionnelle et la connexion des visiteurs.

La province de Quang Tri compte plus de 746 monuments et sites historiques classés. Photo : VNA

Cette diversité permet désormais de proposer des circuits intégrés mêlant détente balnéaire, exploration spéléologique et immersion historique, répondant ainsi aux exigences du tourisme moderne et ciblant une clientèle à haut pouvoir d'achat.

La province bénéficie également d'une connectivité stratégique. Dotée de trois postes-frontières internationaux, elle constitue un nœud vital sur le Couloir économique Est-Ouest. Le renforcement des infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et aéroportuaires facilite l’accès à la destination, ouvrant de vastes perspectives pour attirer les flux nationaux et internationaux.

“ La province continuera de monter en gamme. L’accent sera mis sur la préservation des monuments, l’innovation des modes d’exploitation et le développement de produits signatures compétitifs dans les domaines du tourisme d'aventure, de l'écotourisme et du tourisme communautaire. Ho Van Hoan, directeur adjoint du Département de la culture, des sports et du tourisme de Quang Tri.

Vers un écosystème touristique enrichi

Cette année, Quang Tri se fixe l’objectif d’accueillir environ 10,5 millions de visiteurs, dont 500 000 à 800 000 touristes étrangers. Actuellement, 70 produits et sites touristiques sont déjà opérationnels, constituant une base solide pour l’expansion de cet écosystème.

L’une des orientations majeures réside dans le développement de produits en harmonie avec la nature. Les modèles touristiques alliant loisirs et détente gagnent en popularité, à l’instar du glamping (forme de camping confortable et haut de gamme, qui combine le contact avec la nature et le confort d’un hébergement touristique) dans la région de Phong Nha – Ke Bang. Ces espaces en pleine nature proposent des activités de plein air telles que le kayak, le paddle (SUP), les sports nautiques, les feux de camp et la dégustation de produits locaux, s’inscrivant pleinement dans la tendance du tourisme vert.

De nouveaux sites, à l'instar du Trung Vuong Garden, et des circuits de découverte de la culture communautaire viennent enrichir cette offre. Ces initiatives visent à augmenter l’interactivité et à répondre aux attentes croissantes d’expériences authentiques.

Parallèlement, la province intensifie ses efforts pour attirer les investissements privés. De grands projets sont en cours, allant de complexes hôteliers de luxe en bord de mer à des zones d'écotourisme en forêt profonde. Le tourisme fluvial et les festivals de lumière urbains font également l'objet d'une attention particulière.

La région développe activement son marché international grâce à des enquêtes auprès des agences de voyages et de la presse étrangère, et collabore avec les entreprises de transport pour élaborer des campagnes promotionnelles coordonnées. L’utilisation des technologies numériques pour la promotion s’intensifie, permettant aux produits touristiques d’atteindre plus rapidement une clientèle jeune et internationale.

Selon Nguyen Anh Tuan, président de l’Association du tourisme de Quang Tri, le renouvellement constant des produits, l’amélioration de la qualité des services et le renforcement de la connectivité entre les entreprises créent une nouvelle dynamique. Cette approche permet non seulement d'allonger la durée des séjours, mais aussi d'accroître les dépenses des touristes dans la région.

Un horizon de développement durable

Grâce à une stratégie synchronisée alliant développement de nouveaux produits, modernisation des infrastructures et promotion ciblée, Quang Tri affirme son rang de destination d’excellence dans le Centre du Vietnam.

La province de Quang Tri s’impose progressivement comme une destination incontournable du Centre du pays. Photo: VNA

À l’avenir, sa croissance durable reposera sur la préservation des ressources, la valorisation du patrimoine culturel et l’amélioration de la qualité des services. Destination à fort potentiel, Quang Tri se transforme résolument, avec l’ambition de devenir un pôle touristique unique et hautement compétitif sur les scènes nationale et régionale./.