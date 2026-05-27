Ciudad Ho Chi Minh impulsa su transformación en centro regional de ciencia, tecnología e innovación Foto de ilustración: VNA

Consolidada como la principal locomotora económica de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh avanza hacia una nueva etapa de desarrollo en la que la ciencia, la tecnología y la innovación se perfilan como motores estratégicos de crecimiento, en consonancia con la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre el impulso a la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional.

Un polo atractivo para la inversión tecnológica



Ciudad Ho Chi Minh es la cuna de los tres “unicornios” tecnológicos de Vietnam: VNG, MoMo y Sky Mavis.

En 2025, el ecosistema emprendedor de la ciudad continuó fortaleciéndose y logró posicionarse entre los 110 más dinámicos del mundo. La urbe concentra cerca de la mitad de las startups vietnamitas y alberga tres “unicornios” tecnológicos del país: VNG, MoMo y Sky Mavis. Actualmente, la ciudad cuenta con 143 empresas de ciencia y tecnología, equivalentes a alrededor del 20% del total nacional. La productividad total de los factores (TFP) aportó el 59% al crecimiento del Producto Interno Bruto Regional (PIBR), de los cuales la ciencia y la tecnología representaron el 74%.



El 8 de enero de 2026 se celebró en Ciudad Ho Chi Minh el programa Tech Awards 2025, premio que distingue a los productos y marcas tecnológicas más destacados del año en diferentes categorías. (Foto: VNA)

Estos resultados responden a la implementación simultánea de políticas de apoyo al emprendimiento y al desarrollo de una sólida infraestructura científica y educativa, integrada por decenas de universidades y centros de formación, cientos de organizaciones científicas y tecnológicas, entidades de apoyo a la innovación y modernos laboratorios.



Sobre esta base, la ciudad continúa consolidando su posición como uno de los destinos más atractivos para la inversión tecnológica nacional e internacional. En 2025, el sector científico y tecnológico captó cerca de 1,8 mil millones de dólares, equivalentes al 22% del total de inversión extranjera directa (IED), gracias a grandes proyectos impulsados por G42, Viettel, CMC Corporation y SAP, además de la presencia de gigantes tecnológicos como NVIDIA, AMD e Intel. El creciente flujo de capital confirma el atractivo de la ciudad para las inversiones tecnológicas globales.

El 14 de abril de 2026 fue inaugurado oficialmente el Fintech Hub en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA) Junto al ecosistema startup, la ciudad ha desarrollado “núcleos” capaces de liderar sectores de alta tecnología y economía digital, no solo en materia de atracción de capital, sino también en incubación empresarial, experimentación tecnológica y formación de talento altamente calificado.

Con más de dos décadas de desarrollo, el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh se ha convertido en el principal núcleo de innovación de la metrópolis y de la región económica clave del sur del país. El parque alberga un ecosistema de alta tecnología que ha atraído a grandes corporaciones internacionales como Intel, Samsung, Nidec, Jabil, Sonion, Sanofi y Schneider Electric, además de más de 160 proyectos con una inversión registrada superior a los 12 mil millones de dólares. El parque también ha servido como plataforma de expansión internacional para empresas vietnamitas como FPT, CMC Corporation y Datalogic.



En 2025, el valor de producción del complejo alcanzó alrededor de 23 mil millones de dólares; las inversiones captadas sumaron 416,5 millones de dólares y las exportaciones totalizaron 20,532 mil millones de dólares. Paralelamente, el parque ha desarrollado centros de investigación, formación e incubación tecnológica, contribuyendo a la capacitación de recursos humanos de alta calidad y a la comercialización de productos “Make in Vietnam”.



Museo de productos de tecnología de la información en el Quang Trung Software City.(Foto: VNA) Estudiantes prueban productos tecnológicos durante la iTech Expo 2025 en el Quang Trung Software City. (Foto: VNA) Centro de formación STEMZONE en el Quang Trung Software City. (Foto: VNA) La empresa DIGI-TEXX, de capital 100% alemán y especializada en tecnología de la información, opera en el Quang Trung Software City, en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Otro referente es el Quang Trung Software City, primer parque tecnológico de software concentrado de Vietnam. Tras 25 años de desarrollo, el complejo ha atraído a 27 inversionistas y conformado una comunidad de más de 120 empresas digitales que suministran más de 650 productos, servicios y soluciones tecnológicas al mercado nacional y a más de 30 países. Con una inversión pública inicial cercana a los 200 mil millones de dongs, el parque ha logrado movilizar más de 6,6 billones de dongs de capital social, equivalente a más de 24 dongs privados por cada dong invertido por el Estado. Más allá de concentrar empresas tecnológicas, el complejo ha creado un ecosistema de innovación y una red de cooperación entre empresas, universidades e institutos de investigación. Actualmente alberga siete universidades y centros de formación tecnológica que aportan cada año más de 3.000 profesionales al mercado laboral.



Ciencia y tecnología como pilares del nuevo modelo de crecimiento



En esta nueva etapa, Ciudad Ho Chi Minh apuesta por un modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y los recursos humanos altamente calificados. La inversión en investigación y desarrollo (I+D), tecnologías estratégicas y mecanismos institucionales innovadores se considera clave para fortalecer la competitividad de la ciudad.



Las autoridades locales se han fijado como meta que, para 2030, el gasto social destinado a I+D alcance entre el 2% y el 3% del PIBR, de los cuales más del 60% procederá del sector privado. Asimismo, prevén aprobar anualmente al menos 40 proyectos científicos y tecnológicos de nivel municipal y desplegar un mínimo de 50 nuevas iniciativas científicas y tecnológicas.



La ciudad también busca elevar al 60% la tasa de aplicación práctica de resultados científicos y tecnológicos en un plazo de 12 meses, mientras que más del 25% de las empresas deberán utilizar investigaciones provenientes de universidades e institutos. Además, la contribución de la productividad total de los factores al PIBR deberá alcanzar el 60%, junto con la creación de al menos cinco centros de investigación aplicada e innovación con estándares cercanos a los internacionales.



Robot administrativo ayuda a los habitantes de Ho Chi Minh a consultar trámites administrativos de manera fácil y conveniente. (Foto: VNA) Para alcanzar esos objetivos, la ciudad priorizará programas de investigación interdisciplinarios centrados en tecnologías estratégicas, plataformas esenciales y productos tecnológicos de punta. Entre las prioridades figura la transformación digital y el desarrollo de ciudades inteligentes, mediante plataformas digitales compartidas, modelos de gobernanza basados en datos, soluciones de ciberseguridad y productos digitales.

Empresa japonesa invierte en una línea de producción avanzada en la Zona de Procesamiento para la Exportación Tan Thuan, en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA) En el sector industrial y de manufactura inteligente, el enfoque estará puesto en el diseño, encapsulado y prueba de circuitos integrados semiconductores; chips de inteligencia artificial e Internet de las Cosas (IoT); robots industriales y autónomos; dispositivos no tripulados; logística inteligente; nuevas tecnologías energéticas; materiales avanzados y plataformas digitales para la producción. La estrategia apunta a dominar gradualmente tecnologías clave, elevar la tasa de localización e integrar más profundamente a las empresas locales en las cadenas globales de valor.

El laboratorio de Biotecnología de la Universidad Internacional de la Universidad Nacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh está equipado con modernas máquinas y tecnología de última generación. (Foto: VNA) En el ámbito sanitario, la urbe priorizará el desarrollo de tecnologías biomédicas, farmacéuticas y de salud digital, incluyendo medicina de precisión y personalizada, ingeniería genética, dispositivos médicos inteligentes y aplicaciones de inteligencia artificial para diagnóstico por imágenes y análisis de datos médicos. El objetivo es fortalecer el sistema sanitario urbano mediante la prevención, detección temprana, diagnósticos precisos y tratamientos más eficaces.

Orquídeas cultivadas mediante cultivo de tejidos en el Parque de Agricultura de Alta Tecnología de Ho Chi Minh. (Foto: Periódico Agricultura y Medio Ambiente) En agricultura urbana, las autoridades impulsarán soluciones científicas y tecnológicas avanzadas adaptadas al entorno urbano para aumentar la productividad, mejorar la calidad y el valor agregado, reducir la contaminación ambiental y promover un desarrollo sostenible.

La policía de tránsito de Ciudad Ho Chi Minh opera cerca de 2.000 cámaras de vigilancia para garantizar el orden y la seguridad vial. (Foto: VNA) Por otro lado, los programas de operación urbana moderna y adaptación al cambio climático se centrarán en el control de inundaciones y mareas, la gestión de residuos, el monitoreo ambiental, la administración energética, el transporte verde, la logística urbana y los modelos de gemelos digitales para simulación y gestión en tiempo real.

Con una sólida base en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, junto con políticas de apoyo y estrategias de inversión a largo plazo en investigación y capital humano, Ciudad Ho Chi Minh avanza hacia su meta de convertirse en uno de los principales centros de ciencia, tecnología e innovación del Sudeste Asiático./.