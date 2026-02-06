LongForm 广治省实现转型 彰显中部地区新旅游目的地的地位

广治省这片富有历史文化价值并丰富多样自然生态系统的土地，正迎来实现旅游业突破性发展的重大机遇。为唤醒潜在优势并彰显其吸引力，该省正采取多项长期解决方案，逐步将资源优势转化为增长动力，旨在朝着专业、优质和可持续的方向，将旅游业打造成为支柱经济产业。

唤醒自然与历史的潜在优势

在新发展空间中运行近一年后，广治旅游业呈现诸多积极变化，逐步彰显了其作为越南中部极具体验感目的地的吸引力。独特自然资源与丰富历史文化遗产系统的和谐结合正为当地旅游业开辟出多样化、可持续的发展方向。

日丽海滩的日出景观。图自越通社

近年来，广治省旅游业继续保持令人瞩目的增长势头。2025年，全省接待游客达960万人次，营业收入达11.04万亿越盾（折合人民币27亿多元）。2026年第一季度，游客到访量达近200万人次，营业收入约达2.255万亿越盾（折合人民币5.63亿多元），同比增长27.4%。这些数字不仅反映了当地旅游业日益增强的吸引力，还展现了扩大发展空间和更新旅游产品所带来的成效。

广治省旅游业继续保持令人瞩目的增长势头。图自越通社

旅游业增长的基础源于丰富的资源系统。长达190多公里的海岸线，拥有日丽、宝宁、松门、越门、永泰、美水等诸多美丽海滩，加之草州岛，形成了该省海洋旅游的突出优势。除了自然景观外，该地区还开展了潜水观赏珊瑚、钓鱼、体验渔民生活等多样化的体验活动。东河和同海的步行街、夜市以及沿海美食空间等夜间旅游产品有助于延长游客的停留时间并增加消费。

丰芽-格邦地区的喀斯特石灰岩山脉和其巨大的洞穴入口反映了数百万年的地质形成过程。图自越通社 丰芽-格邦地区的一只熊猴（Macaca assamensis）个体是越南红皮书中列出的灵长类动物物种，主要分布在相对完整的热带森林中。图自越通社 这对犀鸟生活在丰芽-格邦国家公园的森林树冠层中。犀鸟是热带森林的典型鸟类，通常只出现在保留了自然的原始风貌的地区。图自越通社 松河蜿蜒流经丰芽-格邦世界自然遗产的核心区域，创造出独特的自然空间。图自越通社 国际游客喜欢游览丰芽-格邦国家公园。图自越通社

从海洋出发，旅游行程延伸至森林生态和洞穴领域，这是广治省的差异化优势。拥有400多个洞穴的丰芽-格邦国家公园继续确立其作为全球领先冒险旅游中心的地位。特别是全球最大的洞穴——韩松洞的旅游线路全部参观名额已被预订至2026–2027年底。

丰芽-格邦国家公园园长范红泰表示，在2026年的考察中，英国洞穴探险队共对29个洞穴进行了探险与测量，其中包括26个新发现的洞穴，总长度达13643米。许多洞穴规模宏大，具有极高的科学价值，为补充数据库做出重要贡献，并继续彰显了该地区地质、地貌和喀斯特地貌系统的杰出价值。

游客将在旅程的第一天上午参观洞村，这是布鲁-云乔族同胞的小村庄。图自越通社 韩松洞的入口面前是一片茂密的森林。图自越通社 使用安全装备，以爬下韩松洞入口。图自越通社 燕洞的壮观而神秘景色。图自越通社

在与自然同行的同时，历史文化旅游依然是重要支柱。全省共有746多处已评级的遗迹区和遗迹景点，其中包括贤良-滨海两岸、广治古城、咏木地道、长山烈士陵园等多处国家级特殊遗迹。各项全新的体验和夜间活动，如在石悍江上放花灯，或将遗迹参观与艺术照明相结合，正致力于增强游客的情感共鸣与凝聚力。

广治省拥有超过746多处已评级的遗迹区和遗迹景点。图自越通社

资源的多样性有助于广治省发展系列旅游产品，将海滨度假、洞穴探险与历史文化体验相结合。这是符合现代旅游趋势的方向，为形成长途旅游路线，吸引高消费游客群体创造了机会。

此外，广治省还拥有诸多互联互通优势。凭借3个国际口岸，该省在东西经济走廊上扮演着重要枢纽角色。随着公路、铁路、海运和机场等交通系统的日益完善，使前往目的地更加便捷，为吸引国内外游客创造了巨大空间。

“ 今后，该省将继续实现旅游产品多样化并提高旅游产品质量，特别是冒险、生态、洞穴、文化历史、社区以及海洋岛屿等已有品牌的旅游产品。与此同时，旅游部门将加大对遗迹修复的投资力度，朝着增强体验感的方向革新开发方式，形成具有高竞争力的特色产品。 广治省文化体育与旅游厅副厅长胡文欢

丰富旅游生态系统

广治省设定了2026年游客接待量达1050万人次的目标，其中国际游客达50万至80万人次。目前，全省约有70个旅游产品、景区和景点正在得到有效开发，为继续扩大与改善旅游生态系统奠定了基础。

其中，一个突出的方向是开发与体验和自然相结合的产品。度假与体验相结合的旅游模式正逐步吸引游客的青睐，例如丰芽-格邦地区的野奢露营（glamping）模式。绿色和亲近自然的空间，加之皮划艇、桨板（SUP）、水上游戏、篝火晚会以及品尝当地美食等户外活动，为游客带来了新鲜的体验，符合绿色旅游趋势。

许多新产品也得到开发，如征王花园观光区、自然探险及社区文化体验线路等。这些产品不仅丰富了旅游生态系统，还增强了互动性，满足了游客日益增长的体验需求。

在开发旅游产品的同时，广治省还加大招商引资力度，为企业打造服务国际游客的旅游生态系统创造便利条件。从沿海度假综合体到丰芽-格邦及森林地区的生态旅游区等许多大型项目正陆续得到实施。灯光节、滨江步道、多条水上旅游线路等夜间旅游产品也受到重点发展。

广治省还通过外国旅行社和媒体的考察活动，积极开拓国际市场，与运输公司配合制定同步的旅游刺激方案。数字化技术在旅游推广活动中的应用得到加强，帮助旅游产品更快地触达年轻群体和国际游客。

广治省旅游协会主席阮英俊认为，持续更新产品、提升服务质量以及加强企业间对接为旅游业注入新动力。借此，不仅能延长游客的停留时间，还能增加游客在当地的消费水平。

致力于推进旅游业可持续发展

凭借从产品开发、基础设施完善到加大旅游宣传推介力度等同步举措，广治旅游业正逐步确立其作为中部地区极具体验感目的地的地位。凭借从产品开发、基础设施完善到加大旅游宣传推介力度等同步举措，广治旅游业正逐步确立其作为中部地区极具体验感目的地的地位。

广治省旅游业正在实现突破性转型，唤醒潜力，并巩固其吸引力。图自越通社

今后，保持增长态势与保护自然资源、弘扬文化价值以及提升服务质量将是广治省实现可持续发展的关键因素。广治省作为一个极具潜力的旅游目的地，正在发生明显的转变，目标是发展成为越南乃至整个地区旅游版图上一个独具特色且极具竞争力的旅游中心。（完）