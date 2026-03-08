LongForm Hanoi configura espacio cultural para una visión de un siglo El Plan Maestro de Hanoi con una visión de 100 años sitúa la cultura como un eje transversal del desarrollo: un valor esencial, una fuente de recursos endógenos, un instrumento de poder blando y un motor del crecimiento sostenible de la capital.

Hanoi configura un espacio cultural para una visión de un siglo. (Foto: VNA)

Si en las planificaciones anteriores la cultura se abordaba principalmente desde la preservación del patrimonio, la conservación de la identidad de la ciudad y el impulso al turismo, el Plan Maestro de Hanoi con una visión de 100 años la sitúa ahora como un eje transversal del desarrollo: un valor esencial, una fuente de recursos endógenos, un instrumento de poder blando y un motor del crecimiento sostenible de la capital.

En el Plan Maestro de Hanoi con una visión de 100 años, la cultura se define como un valor fundamental y transversal, una fuente de recursos endógenos, un instrumento de poder blando y un motor del desarrollo sostenible de la estrategia de crecimiento de la capital. (Foto: VNA)

La principal innovación del plan no reside en construir más infraestructuras culturales ni en ampliar el catálogo de monumentos, sino en un cambio de enfoque. La cultura deja de entenderse únicamente como un patrimonio que debe conservarse para convertirse en un factor impulsor del desarrollo, mientras que el conjunto del espacio cultural se reorganiza en estrecha conexión con el tejido urbano, el paisaje y la vida contemporánea.



Construcción de una red de espacios patrimoniales

Hanoi alberga el mayor número de monumentos del país, con cerca de 6.000 sitios históricos y culturales, miles de elementos del patrimonio cultural inmaterial y varios bienes inscritos por la UNESCO. Para el director del Departamento de Cultura y Deportes de Hanoi, Pham Tuan Long, estas cifras no representan simples datos estadísticos, sino las huellas vivas del proceso de formación de la capital a lo largo de los siglos.



El Templo de la Literatura (Van Mieu–Quoc Tu Giam) es un Monumento Nacional Especial. (Foto: VNA) “ Los cerca de 6.000 monumentos históricos y culturales, los miles de elementos del patrimonio cultural inmaterial y los numerosos bienes inscritos por la UNESCO no son simples cifras estadísticas, sino testimonios vivos del proceso de formación de la capital a lo largo de los siglos. Pham Tuan Long, director del Departamento de Cultura y Deportes de Hanoi

Según Pham Tuan Long, el nuevo plan deja atrás la visión del patrimonio como un conjunto de bienes que deben permanecer "congelados" para garantizar su conservación y lo concibe como un recurso estratégico para el desarrollo. Dentro del modelo de crecimiento articulado en nueve polos, el rico legado histórico y cultural de Hanoi se convertirá en el fundamento que definirá la identidad propia de cada espacio urbano.



Dentro de la estructura de desarrollo basada en nueve polos de crecimiento, el rico patrimonio de Hanoi se convertirá en el fundamento histórico, cultural y civilizatorio que contribuirá a definir la identidad de cada espacio urbano. (Foto: VNA)

A su juicio, el patrimonio no constituye un obstáculo para la modernización; por el contrario, es el elemento que permite que una ciudad moderna conserve su personalidad. Esa visión queda reflejada en la organización espacial propuesta por el Plan Maestro. En lugar de proteger cada monumento de forma aislada, la planificación apuesta por crear corredores culturales y una red de espacios patrimoniales de gran escala.



Entre ellos destacan cuatro grandes corredores patrimoniales, culturales y paisajísticos que recorren los ríos Da, Rojo (Hong) y Duong, con una longitud total cercana a los 150 kilómetros. El espacio situado a ambas orillas del río Rojo será desarrollado como el eje vertebrador del paisaje, la cultura, la historia y el medioambiente de la capital. Allí se concentrarán equipamientos públicos, parques y zonas verdes, espacios culturales, servicios turísticos y construcciones emblemáticas destinadas a festivales y actividades culturales, al tiempo que ambas riberas quedarán plenamente conectadas con las áreas urbanas centrales situadas al norte y al sur del río.



El espacio a ambas orillas del río Rojo se desarrollará como el eje vertebrador del paisaje, la cultura, la historia y el medio ambiente de la capital. (Foto: VNA)

Este corredor también aspira a convertirse en el símbolo de una Hanoi "Civilizada, Identitaria y Creativa", un nuevo icono de la capital que enlazará con las provincias del delta del río Rojo y otras zonas ribereñas del mismo sistema fluvial para conformar un paisaje económico y ecológico característico del norte de Vietnam.



Pham Tuan Long destacó asimismo que el río Rojo ha sido definido como el "río madre" y el principal eje paisajístico y cultural de Hanoi. La historia de Thang Long-Hanoi ha estado siempre ligada a las antiguas aldeas, los pueblos de oficios tradicionales y los monumentos situados a lo largo de sus riberas. Por ello, los futuros planes detallados seguirán ampliando las áreas de conservación de las aldeas tradicionales, los oficios artesanales y el patrimonio ribereño, con el propósito de preservar este "eje patrimonial" que conecta el pasado con el futuro en el proceso de desarrollo urbano.



La historia de Thang Long-Hanoi está estrechamente vinculada a la red de aldeas antiguas, pueblos de oficios tradicionales y monumentos situados a lo largo de ambas orillas de sus ríos. (Foto: VNA)

De forma paralela, el plan establece el denominado "Arco Verde-Espiritual", situado al oeste y sur de la capital, que enlazará los principales paisajes naturales y sitios históricos, culturales y religiosos siguiendo un eje norte-sur. El recorrido comenzará en Soc Son (Templo de Giong), continuará por Ba Vi (monte Tan Vien y Parque Nacional de Ba Vi), Vien Nam (zona de amortiguamiento ecológico), Luong Son (área de transición de la cultura de la etnia Muong), Quan Son (Hong Son) y Huong Tich (Pagoda del Perfume), antes de extenderse hacia Tam Chuc y el complejo paisajístico de Trang An-Bai Dinh, en la provincia de Ninh Binh. Además de funcionar como cinturón verde para la protección ambiental, este espacio dará forma a una ruta turística interregional denominada "Camino del Patrimonio y la Espiritualidad".



Tam Chuc y Trang An-Bai Dinh, en la provincia de Ninh Binh, conforman tanto un cinturón verde para la protección del medio ambiente como una ruta turística interregional denominada "Camino del Patrimonio y la Espiritualidad". (Foto: VNA)

El plan también reorganiza numerosos espacios culturales característicos mediante un enfoque basado en la conectividad. En lugar de administrar cada monumento por separado, los diferentes elementos patrimoniales pasarán a formar parte de un sistema continuo que integrará la Ciudadela Imperial de Thang Long, el complejo de Co Loa, el casco antiguo y el barrio histórico de Hanoi, el lago Hoan Kiem y su entorno, el corredor del río Rojo, las aldeas artesanales, las casas comunales, pagodas, templos, aldeas tradicionales, espacios culturales ribereños y las zonas agrícolas tradicionales. El objetivo es crear corredores culturales, paisajísticos y turísticos que permitan a residentes y visitantes recorrer el patrimonio como un conjunto integrado y no como una sucesión de lugares aislados.



Otro aspecto destacado es que la planificación no se limita al centro histórico, sino que también refuerza el papel de los núcleos patrimoniales situados en la periferia. Según Pham Tuan Long, lugares como la antigua ciudadela de Son Tay, la aldea tradicional de Duong Lam, el complejo de Huong Son, Co Loa y el conjunto de las pagodas Thay, Tay Phuong, Tram Gian y Tram se convertirán en centros culturales capaces de impulsar el desarrollo sostenible de las ciudades satélite. La coexistencia de aldeas antiguas y pueblos artesanales vinculados a estos monumentos favorecerá una integración armónica entre la vida urbana contemporánea y los valores tradicionales.



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El conjunto de monumentos, entre ellos las pagodas Thay, Tay Phuong, Tram Gian y Tram, se convertirá en centros culturales que impulsarán el desarrollo sostenible de las ciudades satélite. (Foto: VNA)

Una nueva vitalidad para la cultura de la capital



Junto con la reorganización del espacio patrimonial, el Plan Maestro apuesta por construir un ecosistema cultural y creativo moderno, con identidad propia, que convierta a las industrias culturales en uno de los principales motores económicos de Hanoi.



El Plan Maestro de Hanoi con una visión de 100 años aspira a convertir las industrias culturales en uno de los principales motores económicos de la capital. (Foto: VNA)

Para ello, la ciudad desarrollará de forma integral una red de equipamientos culturales modernos, entre ellos un Centro Municipal de Cultura y Artes y un parque de industrias culturales vinculado al comercio y los servicios. Asimismo, construirá nuevos centros para las artes escénicas profesionales, ampliará la red de bibliotecas públicas, habilitará espacios para exposiciones culturales y artísticas en ambas orillas del río Rojo y transformará la ribera del río Duong en un complejo dedicado al turismo ecológico, parques temáticos y actividades deportivas y comunitarias integradas en el paisaje fluvial. Paralelamente, se potenciará el valor económico y turístico de los espacios culturales, los sitios históricos y el patrimonio paisajístico.



Uno de los proyectos más emblemáticos será la creación del Espacio Nacional de Patrimonio, Academia y Diplomacia Académica, ubicado en el número 19 de la calle Le Thanh Tong. Concebido bajo el modelo de "conservación dinámica", este centro combinará la protección del patrimonio histórico con la investigación, el intercambio académico y el desarrollo de productos culturales y del conocimiento.



La planificación también contempla la creación de un ecosistema de industrias culturales y emprendimiento creativo, con clústeres de innovación, parques industriales creativos y complejos de alcance internacional. Además, Hanoi organizará anualmente festivales y grandes eventos artísticos internacionales con el objetivo de consolidarse como uno de los principales centros creativos de la región.



Hanoi invertirá de manera integral en el desarrollo de un sistema moderno de instituciones culturales. (Foto: VNA)

La ciudad prevé igualmente digitalizar y cartografiar los monumentos catalogados, los tesoros nacionales y el patrimonio documental; crear una base de datos cultural unificada; incorporar sistemas de información geográfica (SIG) para la gestión, conservación y valorización del patrimonio; y estudiar la presentación ante la UNESCO de varias candidaturas a Patrimonio Mundial, entre ellas la aldea artesanal de Bat Trang, el complejo de Co Loa, el conjunto paisajístico de Huong Son, el Complejo del Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh, K9-Da Chong y el puente Long Bien. El objetivo es preservar y poner en valor estos bienes patrimoniales, al tiempo que se fortalece la proyección internacional de Hanoi como ciudad global.



Vídeo: Hanoi configura un espacio cultural para una visión de un siglo. (Fuente: VNA)

Según los expertos, situar la cultura en el centro de la estrategia de desarrollo no solo refleja la visión de largo plazo del Plan Maestro de Hanoi con una visión de 100 años, sino que también introduce una nueva forma de concebir el desarrollo urbano. A medida que se consoliden los corredores patrimoniales, se conecten los espacios culturales y madure el ecosistema creativo, la cultura se convertirá en el principal soporte de la identidad, la competitividad y el desarrollo de la capital vietnamita durante el próximo siglo./.