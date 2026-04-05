LongForm Ciudad Ho Chi Minh impulsa el turismo a través de la gastronomía La gastronomía se está convirtiendo en un importante atractivo turístico, ya que cada vez más viajeros buscan destinos con experiencias culinarias únicas. A medida que Vietnam se consolida como un referente culinario mundial, Ciudad Ho Chi Minh trabaja para integrar la gastronomía como un motor impulsor clave de su estrategia turística, con platos emblemáticos que gozan de reconocimiento internacional.

La gastronomía se está convirtiendo en un importante atractivo turístico, ya que cada vez más viajeros buscan destinos con experiencias culinarias únicas. A medida que Vietnam se consolida como un referente culinario mundial, Ciudad Ho Chi Minh trabaja para integrar la gastronomía como un motor impulsor clave de su estrategia turística, con platos emblemáticos que gozan de reconocimiento internacional.

Construir un destino reconocido internacionalmente

Los expertos observan una creciente tendencia entre los turistas a explorar la vibrante comida callejera, las recetas familiares tradicionales y la alta cocina moderna. La gastronomía vietnamita, con su diversidad regional, continúa atrayendo tanto a visitantes nacionales como extranjeros.

Un mapa de la gastronomía vietnamita (Foto: VNA)

Desde platos emblemáticos como el Pho (sopa de fideos de arroz con lonjas finas de ternera o pollo) y el Banh Mi (baguette vietnamita) hasta la cocina real de Hue y los mariscos frescos del delta del Mekong, la comida vietnamita goza de gran popularidad gracias a sus sabores equilibrados, ingredientes frescos y variedad regional.

En Ciudad Ho Chi Minh, el Festival de Cultura Culinaria y Delicias 2026 del Grupo Saigontourist, celebrado a finales de marzo, atrajo a casi 80.000 visitantes, un aumento de más de 10.000 con respecto al año anterior. El evento ha sido galardonado como el "Mejor Festival Culinario del Mundo" durante tres años consecutivos (2023-2025) y como el "Mejor Festival Culinario de Asia" durante cuatro años (2022-2025) por los World Culinary Awards.

El Festival de Cultura Culinaria y Delicias 2026 del Grupo Saigontourist atrae a casi 80.000 visitantes. (Foto: VNA)

El festival no solo ofrece a los visitantes nacionales e internacionales una rica experiencia culinaria con cientos de platos de hoteles, resorts y restaurantes de cuatro y cinco estrellas, sino que también busca conectar y mostrar la esencia de la cultura culinaria vietnamita. Más allá de la gastronomía, se presenta como un "festín cultural" con una serie de espectáculos de arte tradicional, juegos populares y aldeas de artesanía vietnamita.

Nguyen Thi Anh Hoa, presidenta del Consejo de Administración del Grupo Saigontourist (Foto: VNA) “ El Festival de Cultura Culinaria y Delicias 2026 no solo celebra la gastronomía, sino que también promueve los valores culturales y realza la posición culinaria de Vietnam a nivel mundial. El comité organizador planea ampliar las ediciones internacionales para acercar la cocina vietnamita al público global. Nguyen Thi Anh Hoa, presidenta del Consejo de Administración del Grupo Saigontourist

Paralelamente a este festival, Ciudad Ho Chi Minh ha estado consolidando su marca de turismo gastronómico a través de eventos como el Festival del Banh Mi de Vietnam, el Día del Pho y el Festival de Fideos de Arroz. El Festival del Banh Mi, que celebra su cuarta edición, promueve el pan vietnamita como un valor culinario global.

El Festival del Banh Mi de Vietnam atrae a numerosos visitantes. (Foto: VNA)

Nguyen Thi Khanh, presidenta de la Asociación de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que el Banh Mi ha evolucionado más allá de la comida callejera hasta convertirse en un símbolo culinario reconocido internacionalmente. Para ofrecer a los visitantes una experiencia culinaria y cultural única y honrar los valores tradicionales y creativos de la gastronomía del país, la asociación organizó por primera vez el Festival de Fideos de Arroz de Vietnam. El evento presentó y estableció un récord con 100 platos elaborados con fideos de arroz, incluyendo una amplia gama de especialidades como Pho, Banh Tam (pastel de yuca al vapor) y Hu Tieu (versión sureña de la sopa de fideos de arroz). Los visitantes no solo pudieron disfrutar de los platos, sino también aprender sobre los procesos tradicionales de elaboración de fideos de arroz, interactuar con expertos culinarios y participar en diversas actividades culturales.

Tanto locales como turistas disfrutan de las especialidades del Festival de Fideos de Arroz de Vietnam. (Foto: VNA)

Desarrollo de productos de turismo gastronómico

Una encuesta reciente realizada por la plataforma digital de viajes Agoda, como parte de su informe Tendencias de Viaje 2026, reveló que el 35% de los viajeros vietnamitas consideran la comida una motivación principal para viajar, lo que los sitúa entre los turistas más centrados en la gastronomía en Asia. Ocupan el segundo lugar en la región en cuanto a la prioridad que dan a las experiencias culinarias locales al elegir destinos.

“ La posición de Vietnam entre los países líderes de la región subraya la importancia de la gastronomía en su cultura y en la forma en que los vietnamitas exploran el mundo. Para muchos, un viaje solo se considera completo cuando experimentan los sabores locales distintivos, ya sea descubriendo especialidades regionales en su país o degustando platos emblemáticos en el extranjero. Vu Ngoc Lam, director de Agoda Vietnam

En Vietnam, la comida es una parte fundamental de la vida cotidiana y la identidad cultural. Para atraer tanto a visitantes locales como internacionales, los destinos deben destacar la gastronomía como un motor clave del turismo.

Pham Huy Binh, director del Departamento de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que el sector turístico de la urbe no solo está creciendo en escala, sino que también se está orientando hacia la mejora de la calidad del servicio, la conectividad y el aumento de sus efectos indirectos. El turismo en Ciudad Ho Chi Minh se está consolidando gradualmente como un centro neurálgico para recibir visitantes, conectar destinos, organizar mercados y desarrollar productos para nuevas experiencias de viaje.



Ciudad Ho Chi Minh se esfuerza por convertir su gastronomía en un importante motor del turismo. (Foto: VNA)

Esta metrópolis meridional ha entrado en una nueva fase de desarrollo, alcanzando la categoría de megaciudad. En este contexto, su sector sin humo implementa una serie de programas de acción estratégica para promover la imagen de la ciudad, su territorio, su gente, su identidad cultural, sus servicios turísticos y su singular gastronomía local. En concreto, la industria ha evaluado el potencial para desarrollar productos de turismo gastronómico que posicionen a la como un centro de especialidades nacionales e internacionales. Sobre esta base, impulsa la integración de la gastronomía local en los principales productos turísticos para aumentar su atractivo tanto para visitantes nacionales como internacionales.

El Departamento de Turismo municipal realizó estudios exhaustivos para desarrollar 20 programas turísticos gastronómicos adicionales para los visitantes de la ciudad. Estos incluyen grupos de recorridos como Vespa Le La; Calles Costeras de Saigón; una experiencia en autobús de dos pisos combinada con cena en el crucero Indochina; las irresistibles delicias de Vung Tau; la exploración de la "Cocina Única de Binh Duong"; Sabores del Mar Azul; Un Viaje de Sabores; y Regreso a los Sabores de Casa, entre otros.

La urbe cuenta con una larga y recta costa con aguas cristalinas y olas que rompen en espuma blanca contra la orilla, lo que la convierte en un lugar ideal para el ocio, la natación y disfrutar del sol tropical. (Foto: VNA)

Un crucero con cena por el río Saigón (Foto: VNA)

Cada programa ofrece una experiencia única, que conecta estrechamente la gastronomía, las compras y los destinos turísticos en tres localidades: Ciudad Ho Chi Minh, Binh Duong y Ba Ria-Vung Tau. Los visitantes no solo exploran los destinos, sino que también tienen la oportunidad de aprender sobre la cultura, la historia y la gente local.

A principios de 2026, el sector turístico de la ciudad experimentó una transformación, con la gastronomía como un elemento distintivo. Los visitantes ahora pueden disfrutar de itinerarios interconectados que abarcan desde atracciones urbanas modernas hasta ecoturismo y complejos turísticos de lujo, con experiencias culinarias cuidadosamente seleccionadas a lo largo del viaje. Se espera que esto contribuya a estimular la demanda interna y a atraer a más visitantes internacionales en el futuro./.