LongForm Fuerza impulsora para el desarrollo de aldeas de artesanía tradicional

En medio de la fuerte transformación de la era actual, cuando el desarrollo ya no se mide solo por la velocidad del crecimiento sino por la profundidad de la identidad, la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam ha abierto una nueva perspectiva: la cultura no se queda atrás, sino que acompaña y lidera el desarrollo.

En este flujo, las aldeas de artesanía tradicional, que parecían silenciosas, emergen como “manantiales” que transforman discretamente su esencia en fortaleza. Es a través de las manos de los artesanos que la cultura vietnamita se preserva, se difunde y continúa vibrando. Las aldeas de oficios ya no se ven simplemente como patrimonios que requieren conservación, sino como sujetos creativos en la economía cultural. Cada producto artesanal no solo posee un valor de uso, sino que también contiene historias, emociones e identidad. Cuando la tradición se encuentra con la innovación, las aldeas de oficios inician un nuevo viaje: el de la integración y el desarrollo sostenible.



De las manos de los artesanos, la cultura vietnamita se preserva, se difunde y continúa floreciendo. (Foto: VNA)

Según el Artista del Pueblo Vuong Duy Bien, presidente de la Asociación para el Desarrollo de las Industrias Culturales de Vietnam, las aldeas de oficios del país son muy diversas. Destacó que estos lugares aún mantienen el alma de la cultura nacional. Quienes mantienen y desarrollan el oficio son personas ansiosas por aprender, creativas y hábiles, que siempre buscan plasmar la quintaesencia y la meticulosidad en cada pieza.



“ La promulgación de la Resolución No. 80-NQ/TW en este momento es muy oportuna, porque a medida que el país se desarrolla, se necesita la definición y la fuerza de la cultura para contribuir al crecimiento. Hoy en día, la cultura no es solo un valor espiritual, sino que debe convertirse en un sector capaz de generar beneficios y contribuir a la economía Artista del Pueblo Vuong Duy Bien, presidente de la Asociación para el Desarrollo de las Industrias Culturales de Vietnam

Huong Canh: El regreso desde la memoria





La cerámica de Huong Canh (comuna de Binh Nguyen, provincia norteña de Phu Tho) es una historia especial de una memoria despertada y una creatividad nutrida desde la propia tierra antigua.



Tras un período en el que parecía extinguirse ante la ola de materiales industriales, la cerámica de Huong Canh reafirma hoy su posición con un nuevo rumbo. Los artesanos no solo regresan al oficio, sino que cambian su forma de trabajar. Los productos tradicionales como tinajas y jarrones heredan las técnicas antiguas, pero adoptan “nuevas apariencias” en formas, colores de esmalte y funciones, adaptándose a los espacios de vida modernos. La cerámica ya no se limita al uso diario, sino que ha entrado en los campos de la decoración, el arte y la arquitectura.



Paralelamente, muchos artesanos jóvenes participan aportando un pensamiento de diseño y espíritu innovador. Las actividades de exhibición, conexión con el mercado y promoción también reciben mayor atención. De una aldea con más de 300 años que estuvo al borde del olvido, Huong Canh está reviviendo paso a paso mediante sus propios valores culturales.



La provincia norteña de Phu Tho preserva y promueve los valores de la cerámica de Huong Canh. (Foto: VNA)

El escultor y pintor Nguyen Hong Quang, oriundo de Huong Canh, afirmó que sin innovación no es posible la existencia.

“ En mi interior fluyen dos sangres: la del artesano heredada de mis antepasados y la del artista formado académicamente en bellas artes y en la quintaesencia de la cultura vietnamita. Sé elegir los valores más puros y aprovechar las oportunidades de colegas y organizaciones para desarrollar mi establecimiento y la aldea El escultor y pintor Nguyen Hong Quang

Bat Trang: El fuego de siglos que sigue brillando





Si Huong Canh representa el regreso desde la memoria, Bat Trang es el testimonio ejemplar de un desarrollo continuo, donde el fuego del oficio nunca se ha apagado, sino que se fortalece con el tiempo.



A lo largo de cientos de años, Bat Trang no solo ha mantenido las técnicas tradicionales, sino que innova constantemente para adaptarse al mercado. Los artesanos pasaron de una mentalidad de producción a una de creatividad, enfatizando el diseño y la diversificación de productos, desde artículos de mesa hasta obras de arte de alta gama.



Los singulares productos de cerámica con motivos de dragones de Bat Trang destacan por sus colores llamativos y un esmalte brillante resistente a las manchas. (Foto: VNA)

Un punto destacado de Bat Trang reside en su capacidad para conectar la cultura con la economía. La aldea no solo produce, sino que se ha convertido en un destino de turismo vivencial. Esta combinación ayuda a expandir el mercado y llevar los productos al ámbito internacional. La cerámica de Bat Trang se exporta a mercados como Japón, Corea del Sur y Europa, generando ingresos significativos.



Actualmente, la aldea cuenta con casi 200 empresas y unos mil hogares productores, creando empleos para miles de personas con un ingreso promedio anual de entre 87 y 90 millones de VND (más de 3.400 dólares) por persona.



Para obtener productos únicos e impresionantes, los artesanos de Bat Trang deben trabajar con sumo cuidado y minuciosidad en cada etapa del proceso. (Foto: VNA)

En 2025, Bat Trang, junto con la aldea de seda de Van Phuc, se convirtieron en las dos primeras aldeas de oficios de Vietnam en ser reconocidas como miembros de la Red Mundial de Ciudades de Artesanía Creativa.



Kieu Ky: Aspiración de preservar la esencia vietnamita



Kieu Ky es la única aldea en Vietnam especializada en el laminado de oro, vinculada a obras culturales y religiosas. Cada lámina de oro debe pasar por etapas meticulosas que requieren altas habilidades acumuladas durante generaciones.



Mascotas de caballos bañadas en pan de oro en Kieu Ky. (Foto: VNA)

Con más de 300 años de historia, la aldea de Kieu Ky (comuna de Gia Lam, Hanoi) cuenta aún con decenas de hogares que persisten en el oficio. Ante la presión competitiva de productos importados, la aldea se mantiene firme en su camino: mantener la calidad y realzar la estética y la belleza única.



Al potenciar la esencia de la única aldea de artesanos de laminado de oro y plata en Vietnam, los artesanos de Kieu Ky combinan técnicas manuales tradicionales con un diseño sofisticado para crear obras que reafirman la vitalidad perdurable del patrimonio cultural en la vida moderna. (Foto: VNA)

En el contexto moderno, Kieu Ky se transforma expandiendo sus aplicaciones a la decoración de interiores, bellas artes y regalos de lujo. La participación de las generaciones jóvenes ayuda a que los productos alcancen un mercado más amplio. Actualmente, el oficio de laminado de oro de Kieu Ky ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional (octubre de 2023).



Vietnam cuenta actualmente con unas 5.400 aldeas de oficios, de las cuales cerca de dos mil son tradicionales. Estas zonas generan empleo para unos 11 millones de trabajadores locales, representando aproximadamente el 30% de la fuerza laboral en áreas rurales y montañosas. Los productos se exportan a más de 160 países, reportando una facturación de más de dos mil millones de dólares anuales.



Estas aldeas no solo preservan los valores del pasado, sino que miran hacia el futuro, donde la cultura se convierte en el motor del desarrollo sostenible, contribuyendo a reafirmar la identidad de Vietnam en el contexto de la globalización./.