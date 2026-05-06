LongForm 传统手工艺村发展的动力 时代强劲变革之际，衡量发展的标准不再仅仅是增长速度，而是文化的深度。第 80-NQ/TW 号决议开启了全新的视角：文化不再居于人后，而是与发展同行并发挥引领作用。

时代强劲变革之际，衡量发展的标准不再仅仅是增长速度，而是文化的深度。第 80-NQ/TW 号决议开启了全新的视角：文化不再居于人后，而是与发展同行并发挥引领作用。



在这股浪潮中，那些看似静谧的手工艺村落宛如“源头活水”，默默转化为发展的力量。正是通过工匠们的双手，越南文化得以传承、传播并持续焕发生机。这些手工艺村不再仅被视为需要单纯保护的遗产，而是成为了文化经济中的创作主体。每一件手工产品不仅具有实用价值，而且蕴含着故事、情感与民族身份。当传统与创新相遇，手工艺村便开启了一段全新的征程——那是融入国际并实现可持续发展的征程。

通过工匠们的灵巧双手，越南文化得以传承、弘扬并持续焕发生机。图自越通社

越南文化工业发展协会主席、人民艺术家王维边表示，越南的手工艺村非常丰富，手工艺品门类也极其多样。值得关注的是，这些村落依然保留着民族文化的精髓。那些维持并发展手艺的人们极其好学、充满创意且心灵手巧。手艺人始终渴望将精华与严谨注入每一件产品中；每一件产品、每一组产品都蕴含着独特的故事，这与工业化商品截然不同。

“ 第80-NQ/TW号决议在此时出台非常契合时宜，因为当国家发展到一定阶段，便需要文化的定型与力量来助力增长。如今的文化不仅是精神价值，还必须成为能够创造利润、为经济做出贡献的领域。 人民艺术家王维边

香耕——归自记忆



富寿省平原乡香耕陶器是一个特殊的故事，一个关于记忆被唤醒、创意在故土中孕育的故事。



曾几何时，在工业材料浪潮的冲击下，香耕陶器似乎走向了衰落。然而，如今它正通过一条全新的道路重新确立自己的地位。工匠们不仅回归了传统手艺，还改变了从业方式。那些熟悉的陶罐、陶瓮继承了传统技法，但在造型、釉色和功能上被套上了“新衣”，以适应现代生活空间。陶器不再局限于日常生活用品，而是步入了装饰、艺术与建筑领域。

与此同时，许多年轻艺人的参与带来了设计思维与创新精神，极大地丰富了产品的面貌。展览展示、市场对接及推广活动也逐渐受到重视，助力产品走向更广阔的市场。从一个曾濒临消失的300多年古老村落，如今的香耕正在步步复兴，不仅是为了生存，而是凭借其自身的文化价值实现跨越式发展。

富寿省注重保护与弘扬香耕陶器的价值。图自越通社

土生土长的香耕人、雕塑家、画家阮红光强调，如果不创新，就无法生存。以全新的方向发展陶艺，要求必须倾听市场需求，从而改变样式、提高质量与美学价值。

“ 我的身体里流淌着两种血液：一种是从祖辈那里继承的艺人血统，另一种是接受过正规美术教育、深受越南文化精髓熏陶的艺术家血统。我懂得筛选最精粹的价值，并利用来自同行、组织和地方的机会，来发展自己的工坊以及整个村落。 土生土长的香耕人、雕塑家、画家阮红光

钵场——百载薪火永传承

如果说香耕代表了从记忆中回归，那么钵场则是持续发展的典型见证。在这里，手工艺的火种从未熄灭，反而随着时间的推移愈加旺盛。

历经数百年，钵场不仅坚守了传统技艺，还不断创新以适应市场。工匠们已从“生产思维”转变为“创新思维”，同时更加注重设计、提高质量并实现产品多样化。从碗、碟、茶具等日常用品，到高级艺术作品，每一件产品都承载着精湛的技艺与独特的底蕴。

独具特色的钵场龙陶产品，色彩夺目，釉面亮丽且不易沾污。图自越通社

钵场的突出之处还在于其将文化与经济紧密结合的能力。该手工艺村不仅从事生产，还成为了体验式旅游目的地，游客可以亲身参与制陶过程，从而更深刻地理解手工劳动的价值。这种结合有助于拓展市场，将产品推向国际。钵场陶器已出口至日本、韩国、欧洲等多个市场，为当地居民带来可观的收入。

目前，钵场陶艺村拥有近200家企业和约1000户生产基地，为数千名劳动者创造了就业机会，人均年收入约8700万至9000万越盾。

为了打造出独特且令人印象深刻的产品，钵场陶艺工匠须在每一个工序中都精益求精、细致入微。图自越通社

在发展过程中，不断的创新努力使钵场逐渐获得了国际认可。2025 年，钵场陶艺村与万福丝绸村一同成为了越南首批入选“全球创意手工艺城市网络”的成员。

骄骑——守护越南精髓之夙愿

骄骑是越南唯一专门从事金箔锻造的村落，其工艺与众多文化及信仰建筑紧密相连。每一片金箔都必须经过多个复杂的工序，要求极高的技巧以及代代相传的经验。产品的价值不仅在于其薄度与光泽，更在于“行业之魂”。

骄骑金箔贴金马吉祥物。图自越通社

拥有300多年历史的河内市嘉林乡骄骑金箔锻造村目前仍有数十户家庭坚持守业。面对进口产品的竞争压力，该手工艺村依然坚定地走自己的道路：保证质量，推崇传统性、美学价值及独一无二的美感。正是这些因素赋予了骄骑金箔锻造业持久的生命力。在现代背景下，骄骑正寻求蜕变，将应用范围扩大到室内装饰、美术及高端礼品领域。年轻一代的参与，正助力其产品走向更广阔的市场。

发扬越南唯一的金银箔贴金手工艺村精髓，骄骑的艺人们将传统手工技艺与精湛的造型艺术相结合，创作出的作品展现了文化遗产在现代生活节奏中持久的生命力。图自越通社

目前，除了传统祭祀用品外，金箔还广泛应用于室内装饰，并拓展至各类陈列品及消费品，助力产品多样化，并为普通劳动者创造了月均1000万越南盾左右的稳定收入。特别的是，骄骑金箔锻造技艺已于2023年10月被评为国家级非物质文化遗产，这成为了该工艺继续传承与发展的强大动力。

目前，全国约有5400个手工艺村，其中包括约2000个传统手工艺村。这些村落为约1100万本土劳动者创造了就业机会，占农村及山区劳动力的30%左右。手工艺村的产品已出口至160多个国家，每年创造超过20亿美元的出口额。

这些手工艺村不仅守护着过去的价值，面向文化被打造成可持续发展的动力，助力越南在全球数字化背景下进一步彰显自身特色的未来。（完）