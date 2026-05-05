LongForm Dong Nai : une nouvelle dynamique de développement après son changement de statut

Après sa fusion et sa transformation officielle en ville relevant du pouvoir central depuis le 30 avril 2026, Dong Nai se trouve face à une opportunité historique de redéfinir son rôle et sa position dans un nouvel espace de développement. Au-delà d’un changement administratif, cet événement ouvre de larges perspectives pour accélérer le développement socio-économique, notamment dans les domaines du tourisme, des services et de l’innovation.

Un nouveau statut,

de nouveaux moteurs

Située au cœur de la région économique clé du Sud, Dong Nai joue depuis longtemps un rôle important comme pôle de croissance, avec des atouts en industrie et en logistique. Après sa fusion avec l’ancienne province de Binh Phuoc, son espace de développement s’est considérablement élargi, favorisant la formation de chaînes de valeur multisectorielles.

Dong Nai joue depuis longtemps un rôle important comme pôle de croissance, avec des atouts en industrie et en logistique. Photo: VNA

La mise en service progressive de l’aéroport international de Long Thanh constitue un avantage majeur. Ce projet d’infrastructure clé ne se limite pas au transport, mais peut redéfinir la structure de développement de toute la région.

La mise en service progressive de l’aéroport international de Long Thanh constitue un avantage majeur. Photo: VNA

Selon Le Truong Son, vice-président du Comité populaire de Dong Nai, la localité ne se limite pas à son rôle industriel. Elle dispose aussi de ressources touristiques riches, avec des écosystèmes naturels variés et un patrimoine culturel et historique remarquable.

Le Truong Son, vice-président du Comité populaire de Dong Nai. Photo: Journal de Dong Nai “ Dong Nai ne se limite pas à son rôle industriel. Elle dispose aussi de ressources touristiques riches, avec des écosystèmes naturels variés et un patrimoine culturel et historique remarquable. Le Truong Son, vice-président du Comité populaire de Dong Nai

“ Les grandes infrastructures, en particulier l’aéroport de Long Thanh, offrent à Dong Nai l’opportunité de devenir un point de connexion stratégique, tant sur le plan économique que touristique et culturel. Le Dr Dinh Cong Khai, de l’Université d’économie de Ho Chi Minh-Ville

Un tournant pour le tourisme

Le tourisme est l’un des secteurs les plus prometteurs dans cette transformation. L’aéroport international de Long Thanh est considéré comme une porte d’entrée vers les flux de visiteurs internationaux.

Selon Le Truong Son, cet aéroport constitue un véritable moteur de développement, incitant le secteur touristique à passer d’un modèle spontané à une approche plus professionnelle, structurée et compétitive.

Le 19 décembre 2025, l'aéroport de Long Thanh accueille officiellement son premier atterrissage. Photo : VNA

Des experts estiment que les grands hubs aéroportuaires entraînent souvent le développement des services comme l’hôtellerie, les voyages, le tourisme d’affaires (MICE), le commerce et la logistique. L’augmentation du nombre de passagers internationaux créera une forte demande en services de qualité et en main-d’œuvre qualifiée.

L'autoroute Long Thanh - Dau Giay. Photo : VNA

Pour exploiter pleinement ce potentiel, il est nécessaire de renforcer la coordination entre les secteurs de l’aviation, de l’urbanisme et du tourisme, ainsi que de développer des politiques adaptées pour soutenir les infrastructures stratégiques et la coopération régionale.

Dong Nai est devenue une destination prisée de nombreux touristes nationaux et étrangers. Photo : VNA

Dong Nai vise également à développer un écosystème de services liés à l’aéroport, avec la participation de l’État, des entreprises et des établissements de formation.

D’ici 2030, Dong Nai ambitionne d’accueillir environ 11 millions de visiteurs, avec des recettes touristiques de 12.000 milliards de dongs. Pour 2026, l’objectif est de 5,8 millions de visiteurs et 4.500 milliards de dongs de recettes.

Vers une ville dynamique et durable

Le nouveau statut de ville relevant du ressort central suscite de grandes attentes. Beaucoup estiment qu’il permettra à Dong Nai de bénéficier de politiques spécifiques pour soutenir un développement global et durable.

Un projet urbain en bord de la rivière de Dong Nai (quartier de Long Hung, Dong Nai). Photo : VNA

Les habitants espèrent notamment une amélioration des infrastructures, des services publics et des opportunités d’emploi, en particulier pour les jeunes.

Dong Nai attirera davantage de grandes entreprises, notamment dans le secteur des hautes technologies. Photo : VNA

Cependant, cette transformation s’accompagne aussi de défis, notamment en matière de gestion urbaine, de pression démographique, d’environnement et de protection sociale.

Un centre d’innovation et de haute technologie

L’axe économique du corridor de la rivière de Dong Nai, associé à la zone de libre-échange et à la cité aéroportuaire, devrait devenir un nouveau pôle de croissance pour Dong Nai. Photo : VNA

Dans sa stratégie à long terme, Dong Nai ne veut pas seulement rester un centre industriel, mais ambitionne de devenir un pôle d’innovation et de haute technologie.

Elle prévoit de développer la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, avec pour objectif que l’économie numérique représente plus de 30 % du PIB local d’ici 2030. Elle mise sur des domaines clés comme l’intelligence artificielle, l’automatisation, les données numériques et l’énergie verte.

Des zones dédiées à la technologie numérique et à l’innovation sont en cours de développement autour de l’aéroport de Long Thanh, avec l’ambition d’attirer de grandes entreprises technologiques et de renforcer la compétitivité.

Parallèlement, Dong Nai accorde une grande importance à la formation de ressources humaines qualifiées et au renforcement des liens entre entreprises, universités et autorités publiques.

Dong Nai dispose aujourd’hui de nombreux atouts pour se développer dans cette nouvelle phase. Toutefois, pour concrétiser son ambition de devenir une ville moderne et un centre économique, de services et technologique majeur, elle devra continuer à améliorer sa planification, sa gouvernance et assurer un développement équilibré et durable.

Avec ses bases solides et sa volonté d’innovation, Dong Nai est appelée à devenir un pôle de croissance dynamique du Sud-Est et à contribuer fortement au développement du pays dans cette nouvelle ère. -VNA