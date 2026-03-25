青年——数字化转型进程中的先锋力量

在越南革命的整个历史进程中，青年始终是冲锋陷阵的先锋力量，在国家提出的新任务和困难领域中走在前列。从争取独立岁月中的“三随时”、“五冲锋”运动，到革新时期的“青年立业”、“创新青年”运动，青年的先锋精神始终是国家发展的重要动力源泉。
进入数字时代，这种先锋精神在一个新“战场”——数字化转型中继续得到发扬光大。数字化转型不仅是将信息技术应用于管理、生产和生活活动，更是在数字技术平台上全面改变社会运行方式的过程。这要求人力资源具备扎实知识基础和快速适应新技术的能力。这正是年轻一代的突出优势。
近年来，党和国家的许多重大主张和政策都强调了青年在数字化转型事业中的作用。数字人力资源开发、数字社会建设以及促进改革创新，都与发挥年轻一代作用的任务紧密相关。共青团组织的行动计划也将数字化转型确定为一项核心内容，目标是形成具备技术能力、创新思维并在数字环境中具有责任感的群体——“数字青年”。
青年在数字化转型中的先锋精神通过基层的许多具体活动得到清晰体现。近年来，在全国多地，青年志愿队直接参与协助民众获取数字服务并逐步熟悉数字环境。
其中，参与“社区数字技术小组”是典型的活动之一。这是在村庄、居民区 开展 的模式，旨在动员社区人力资源参与协助民众、个体经营户、小型生产单位获取和使用数字技术、数字平台、数字服务。该模式以建设“数字公民”为目标，推动从乡、坊到家庭的数字化转型的目标，同时，成为推动数字政府、数字经济、数字社会的重要环节。该模式也支持实现各项战略目标，包括提高具备数字技能的民众比例、参与数字服务的民众比例等。
在这些数字技术小组中，团员、青年通常扮演核心角色，直接引导民众有效安装和使用电子身份识别、在线公共服务或电子支付平台、电子商务平台等必要的应用程序。
“社区数字技术小组”模式已在全国各省市广泛开展。在许多地方，青年力量还参与协助将农产品、地方特产推向电子商务平台。凭借团员数字技能的支持，许多农户和小型生产单位获得了更多推广产品、扩大销售市场和提高商品价值的机会。
与社区支持活动并行，青年还在创新和科技创业领域展现出活力。青年的许多创业项目专注于应用数字技术解决社会问题，从电子商务平台、教育科技、农业科技到管理解决方案和数字服务。年轻一代的活力和创造力正为日益发展的改革创新生态系统做出贡献。
此外，各级共青团组织也积极将数字技术应用于组织管理和活动开展。团员数据数字化、在线平台组织活动、开展数字传播活动等，有助于革新活动方式，帮助团组织更有效地联系青年。
数字化转型是一个长期过程，需要全社会的参与。在这一进程中，青年不仅是受益者，更应成为主动创造和引领新变革的力量。
为发挥青年在数字化转型中的先锋作用，首先需要注重提升年轻一代的数字能力。此外，营造有利环境让青年发挥创造能力也是重要因素。青年参与的改革创新扶持项目、技术创意竞赛或的 应用研究项目，将有助于激发年轻一代的创新精神和奉献热情。
作为青年锻炼和成长的环境，共青团组织需要继续革新活动方式，将青年运动与国家数字化转型任务相结合。建设数字志愿模式、数字技能培训项目或与数字化转型相关的青年工程，将让青年有更多机会直接参与国家发展进程。
国家发展的每一个时期都为年轻一代提出了新的任务。在当今数字时代，数字化转型正是最能体现青年先锋精神的领域之一。凭借知识、活力和革新渴望，越南青年正为向社区传播数字技能、促进改革创新、在国家建设数字政府、数字经济、数字社会的征程中创造新动力做出贡献。（完）