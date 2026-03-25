青年——数字化转型进程中的先锋力量 河内市青年团员协助并引导居民使用智能设备、安全上网以及办理在线公共服务。图自越通社

数字化转型正成为必然的发展趋势，为推动增长模式转型、提升治理能力和人民生活质量注入重要动力。在这一进程中，青年凭借其知识优势、对科技的快速适应能力以及创新精神，勇当先锋力量。从协助民众获取数字服务、向社区传播数字技能，到创新创业，越南青年正为将数字化转型落到实处做出重要贡献。

响应“三随时”青年运动，河西（现为河内）青年踊跃参军参战（1964年8月）。图自越通社 前江青年投身多种创业模式。图自越通社 广平省动员500名团员，组建了5支青年突击队，在洪灾后迅速帮助各所学校打扫卫生。图自越通社 图为：平定省企业青年团团员在归仁林业公司开展“青年林园”活动。图自越通社

在越南革命的整个历史进程中，青年始终是冲锋陷阵的先锋力量，在国家提出的新任务和困难领域中走在前列。从争取独立岁月中的“三随时”、“五冲锋”运动，到革新时期的“青年立业”、“创新青年”运动，青年的先锋精神始终是国家发展的重要动力源泉。



青年志愿者在海防市各乡坊行政中心协助、引导民众办理手续。图自越通社

进入数字时代，这种先锋精神在一个新“战场”——数字化转型中继续得到发扬光大。数字化转型不仅是将信息技术应用于管理、生产和生活活动，更是在数字技术平台上全面改变社会运行方式的过程。这要求人力资源具备扎实知识基础和快速适应新技术的能力。这正是年轻一代的突出优势。

近年来，党和国家的许多重大主张和政策都强调了青年在数字化转型事业中的作用。数字人力资源开发、数字社会建设以及促进改革创新，都与发挥年轻一代作用的任务紧密相关。共青团组织的行动计划也将数字化转型确定为一项核心内容，目标是形成具备技术能力、创新思维并在数字环境中具有责任感的群体——“数字青年”。

数字化转型一线上的“蓝色衣衫队伍”

青年在数字化转型中的先锋精神通过基层的许多具体活动得到清晰体现。近年来，在全国多地，青年志愿队直接参与协助民众获取数字服务并逐步熟悉数字环境。

老街省青年为社区数字技术组进行数字化转型培训。图自越通社

其中，参与“社区数字技术小组”是典型的活动之一。这是在村庄、居民区 开展 的模式，旨在动员社区人力资源参与协助民众、个体经营户、小型生产单位获取和使用数字技术、数字平台、数字服务。该模式以建设“数字公民”为目标，推动从乡、坊到家庭的数字化转型的目标，同时，成为推动数字政府、数字经济、数字社会的重要环节。该模式也支持实现各项战略目标，包括提高具备数字技能的民众比例、参与数字服务的民众比例等。

在这些数字技术小组中，团员、青年通常扮演核心角色，直接引导民众有效安装和使用电子身份识别、在线公共服务或电子支付平台、电子商务平台等必要的应用程序。

“社区数字技术小组”模式已在全国各省市广泛开展。在许多地方，青年力量还参与协助将农产品、地方特产推向电子商务平台。凭借团员数字技能的支持，许多农户和小型生产单位获得了更多推广产品、扩大销售市场和提高商品价值的机会。

北江省青年在2023年12月22日举行的关于数字化转型、电子商务在人民经济发展中应用潜力的交流会议上，进行直播销售农产品实践。图自越通社

与社区支持活动并行，青年还在创新和科技创业领域展现出活力。青年的许多创业项目专注于应用数字技术解决社会问题，从电子商务平台、教育科技、农业科技到管理解决方案和数字服务。年轻一代的活力和创造力正为日益发展的改革创新生态系统做出贡献。

芹苴市庆和坊共青团团员在协助民众参与“数字扫盲”运动中发挥先锋作用。图自越通社 同塔省高岭坊“数字扫盲”队在美义集市引导商贩进行非现金支付。图自越通社 宁平省嘉镇乡民众参加“数字扫盲”培训班。图自越通社

此外，各级共青团组织也积极将数字技术应用于组织管理和活动开展。团员数据数字化、在线平台组织活动、开展数字传播活动等，有助于革新活动方式，帮助团组织更有效地联系青年。

激发“数字青年”的奉献热情

数字化转型是一个长期过程，需要全社会的参与。在这一进程中，青年不仅是受益者，更应成为主动创造和引领新变革的力量。

胡志明共青团中央于2025年9月21日在顺化市举办“青年绿色与可持续创业”座谈会。图自越通社 芹苴团市委于2025年7月15日举办“与青年同行创业”座谈会。图自越通社 同塔省团省委于2025年10月27日举办“青年创业与绿色转型及循环经济相结合”座谈会。图自同他大学和学生的创业产品。图自越通社 胡志明共青团中央委员会和越南青年联合会从2025年8月13日至14日在广宁省举办2025年“青年创业之旅”及“农村青年创业项目”大赛北部地区半决赛。图自越通社

为发挥青年在数字化转型中的先锋作用，首先需要注重提升年轻一代的数字能力。此外，营造有利环境让青年发挥创造能力也是重要因素。青年参与的改革创新扶持项目、技术创意竞赛或的 应用研究项目，将有助于激发年轻一代的创新精神和奉献热情。

作为青年锻炼和成长的环境，共青团组织需要继续革新活动方式，将青年运动与国家数字化转型任务相结合。建设数字志愿模式、数字技能培训项目或与数字化转型相关的青年工程，将让青年有更多机会直接参与国家发展进程。

国家发展的每一个时期都为年轻一代提出了新的任务。在当今数字时代，数字化转型正是最能体现青年先锋精神的领域之一。凭借知识、活力和革新渴望，越南青年正为向社区传播数字技能、促进改革创新、在国家建设数字政府、数字经济、数字社会的征程中创造新动力做出贡献。（完）