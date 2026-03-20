越南的发展历程不仅以经济增长数字为标志，还清晰地体现在教育、医疗、社会保障以及人民生活水平提升等方面取得的成就上。秉持以人民为中心的一贯方针，越南已实施多项政策以确保人人都能获得发展机会，实现"不让任何人掉队"的目标。

人是发展的中心

经过40年的革新，越南的发展思维日益完善，从保障战后基本需求转向提升生活质量和人的全面发展。越南共产党在各届大会上的主张和决议均强调经济增长必须与社会进步和公平相伴，以实现可持续发展。这一导向体现在优先投入教育、医疗和社会保障体系等领域，这些领域直接关系到每一位民众的生活质量。

老街省福庆乡第一小学和初中主校区恢复寄宿学习生活时，郎努村孩子们洋溢着天真烂漫的笑容。图自越通社 二级野战医院4号的干部和医务人员在完成赴南苏丹联合国维和任务一年的任期后，与亲人重逢时的喜悦。图自越通社 NTTXVN 在长沙群岛生存东岛，战士们与第4号工作团开展文艺交流演出时绽放灿烂笑容。图自越通社

医生与患者P.A.T（右）在晚期肺部手术后恢复良好、康复迅速时的喜悦。图自越通社 尽管工作艰辛，但参与国家2024年重点工程——广平省广泽至兴安省浦诺500千伏三回输电线路项目的工人们脸上始终洋溢着笑容。图自越通社

当乂安省琼流县新胜社1/5村AE TA农产品合作社的菠萝成功出口至韩国市场时，农民们洋溢着喜悦。图自越通社

人的发展不仅是提高收入，还包括知识、健康、文化以及参与社会生活的机会。正因如此，越南逐步建立了包容性的政策体系，从单纯的救助思维转向为每个人发挥能力、奋发向上创造条件。这种思路反映了越南发展模式的人文本质，同时符合将高素质人力资源视为国家竞争力决定性因素的国际趋势。

从保障基本需求出发，越南正转向提升生活质量和人的全面发展阶段。



教育——人力资源开发的长期视野





岘港市维新大学。图自维新大学 孙德胜大学。图自tdtu.edu.vn

多年来，越南教育在规模和质量上都取得了显著进步，成为人类发展战略的重要支柱之一。



学校网络不断扩大，确保大部分适龄儿童都能入学；全国居民识字率保持较高且相当稳定的水平。优先向偏远地区、少数民族地区投资，有助于缩小各地区间的教育可及性差距，为从学习机会开始的公平社会奠定基础。



奠边省西帕芬（Si Pa Phìn）边境地区联级学校在落成前的全景。

越共中央总书记苏林出席奠边省西帕芬寄宿学校落成典礼。

普通教育质量通过革新课程、教学方法和推动数字化转型逐步提高。与普通教育并行，职业教育日益受到重视，以满足劳动力市场需求。职业学校系统扩大招生规模，加强与企业的联系，推动订单式培训，从而帮助学习者提高实践技能，增加可持续就业机会。



教育领域的民生政策在确保"不让任何人掉队"方面也发挥着关键作用。在边境乡建设248所寄宿制跨级学校的方针，学费减免政策，为贫困学生提供学习费用补助，学生信贷，以及众多奖学金计划，已帮助数百万学子在困难条件下继续求学之路。





得益于主动将信息技术应用于教学，清化省山区困难地区少数民族学生正逐步接近融入4.0时代知识的梦想。图自越通社 清化省玉勒民族寄宿高中学生在电子图书馆查阅学习资料。图自越通社

信息技术帮助山区学生不被“掉队”，缩小山区与平原地区教育差距。图自越通社

学生在信息技术课堂上的学习情景。图自越通社

总体来看，越南教育的成就显示出从扩大学习机会向提高质量和人的全面发展转变的趋势。



医疗——提高人民健康，巩固发展基础

与教育一样，医疗领域也持续取得重要进步，成为保障生活质量和人的发展的支柱。



医疗服务网络不断扩大，全国有近1.3万家医疗机构参与医保医疗服务，让民众能在当地获得健康关怀，减轻上级医院压力并节省往返费用。



河内市多福乡为70岁以上5000余名老年人开展健康检查项目。图自越通社 在胡志明市心安养老院为老年人开展健康检查。图自越通社

越南医疗体系日臻完善，朝着预防与治疗协调互补、以防病为基础、以全面健康关怀为贯穿始终的目标发展。



山罗省北安乡医疗中心为少数民族同胞开展健康教育与疾病防控宣传。图自越通社 河江省苗旺县医疗站每半年为儿童组织一次定期体检，评估辖区内儿童营养不良率。图自越通社 河江省苗旺县医疗站每半年为儿童组织一次定期体检，评估辖区内儿童营养不良率。图自越通社 河江省义顺乡卫生人员正在为适龄儿童接种国家扩大免疫规划疫苗。图自越通社 河江省苗旺县医疗站每半年为儿童组织一次定期体检，评估辖区内儿童营养不良率。图自越通社

其中，预防医学的作用通过提升流行病监测能力、控制传染病、实施覆盖率高的扩大免疫计划日益凸显。



与此同时，诊疗体系得到大力投资。越南已掌握多项现代医疗技术，发展专科医疗，让民众能在国内获得高质量服务。医保覆盖率到2025年已达95%以上，接近全民健康覆盖目标，有助于减轻患者费用负担。越南人均预期寿命也有所提高，达到约74.8岁。



由此，医疗部门不仅保障了民生，还有助于提高人力资源质量和国家应对新挑战的韧性。



社会保障——实现"不让任何人掉队"的目标



越南近年来的一个突出印记是建立了日益完善、朝着包容、多层次、可持续方向发展的社会保障体系。贫困发生率在各阶段持续大幅下降，根据多维贫困标准，到2025年降至约1.3%。在许多困难地区，各项国家目标计划已显著改善生活条件，逐步缩小各地区间的发展差距。

社会救助体系日益扩大，有助于保护弱势群体免受经济社会波动、自然灾害或疾病的影响。社会保险、失业保险和就业扶持政策不断完善，为劳动者在就业市场波动时提供更多依靠。



此外，保障性住房开发、危旧房清零计划在各地展开，帮助数十万户家庭改善居住条件，实现长期稳定生活。



针对少数民族同胞、残疾人、妇女、儿童和老年人的政策得到同步实施，不仅在物质上提供支持，还扩大了教育、医疗和就业的可及性，旨在实现人的全面发展。



越共十四大文件继续重申以人民为中心的发展观点，其中社会保障不仅是风险发生时的保障社会稳助政策，更是定和可持续发展的基础。

回顾过去，教育、医疗和社会保障领域的成就不仅反映了越南经济发展，更体现了人始终被置于中心位置的国家的人文深度。这正是越南稳步向前发展、让每个人都有机会走向更美好未来的坚实基础。（完）

