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越南12个世界生物圈保护区：彰显环境保护与可持续发展承诺

越通社 15/06/2026 15:54

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Khu dự trữ sinh quyển Phong Nha-Kẻ Bàng. Ảnh: TTXVN

2026年6月5日，联合国教科文组织（UNESCO）人与生物圈计划（MAB）国际协调理事会第38次会议正式批准越南风芽—格邦国家公园加入世界生物圈保护区网络（WNBR）。至此，越南拥有的世界生物圈保护区总数增至12个，分布于山区、高原、平原及海岛等不同区域，充分体现了越南丰富多样的自然景观、生态系统和自然资源。这不仅是越南自然保护事业的重要成果，也是越南积极推动可持续发展、应对气候变化和保护生物多样性的有力体现。

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一、风芽—格邦生物圈保护区

位于广治省的风芽—格邦生物圈保护区于2026年6月获联合国教科文组织批准加入世界生物圈保护区名录，总面积超过51.5万公顷。该保护区拥有世界上规模最大的石灰岩山地系统、300多个洞穴以及壮观的地下河流，高等植物达2953种，生物多样性十分丰富。这里拥有世界最大的天然洞穴——韩松洞，也是越南最重要的生物多样性中心之一。此次获认定将为广治省加强国际自然保护合作、科学研究以及可持续旅游发展创造新的机遇。

二、主山（Núi Chúa）生物圈保护区

位于庆和省的主山（Núi Chúa）生物圈保护区总面积超过10.66万公顷，于2021年9月获联合国教科文组织认定，是越南中南部地区具有代表性的特殊生态区域，拥有越南少见的干旱气候特征。这里拥有丰富多样的森林和海洋生态系统，是多种珍稀动植物的重要栖息地，其中包括黑腿白臀叶猴。主山海域还拥有丰富的珊瑚礁资源，也是海龟的重要产卵地。

三、昆何农（Kon Hà Nừng）高原生物圈保护区

嘉莱省昆何农（Kon Hà Nừng）高原生物圈保护区于2021年获联合国教科文组织认定。该保护区总面积超过41.3万公顷，是西原地区森林生态系统的典型代表。区内热带森林保存较为完整，拥有丰富的生物资源和众多珍稀物种。该保护区不仅具有重要的生态保护价值，也有助于保护当地原住民族群的传统生活空间和文化特色。

四、浪平（LangBiang）山生物圈保护区

林同省浪平（LangBiang）山生物圈保护区于2015年6月获联合国教科文组织认定，是西原地区首个世界生物圈保护区，总面积27.54万公顷。保护区保存着丰富的生物多样性资源，拥有多种被列入《越南红皮书》的珍稀动植物。这里优美的自然景观与联合国教科文组织认定的非物质文化遗产——西原锣钲文化空间相互交融。

五、会安—占婆岛生物圈保护区

会安—占婆岛生物圈保护区于2009年5月获联合国教科文组织认定，是自然与文化有机结合的典范。该保护区包括海岛生态系统、红树林、特用林以及会安古镇。作为越南世界生物圈保护区的代表之一，该保护区在发展生态旅游、海洋保护和维护当地社区可持续生计方面发挥着积极作用。

Hệ thống 12 Khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam:

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六、金瓯角生物圈保护区

2009年5月，金瓯角生物圈保护区正式获联合国教科文组织认定。该区拥有红树林、泥炭地白千层林以及海洋生态系统等多种独具特色的生态系统。凭借独特的自然条件，金瓯角在保护水生生物资源、维护海岸生态安全以及应对气候变化方面发挥着重要作用。

七、乂安省西部生物圈保护区

乂安省西部世界生物圈保护区于2007年9月获联合国教科文组织认定，总面积约130万公顷，被认为是东南亚面积最大的世界生物圈保护区。该保护区保存着大面积原始森林和丰富的动植物资源，其中包括西拉羚、红腿白臀叶猴和野生亚洲象等珍稀物种。该区域在保护长山山脉生物多样性方面发挥着重要作用。

八、坚江沿海与海岛世界生物圈保护区

安江沿海与海岛世界生物圈保护区于2006年获联合国教科文组织认定，其重要核心区包括乌明上和富国等生态区域。该保护区拥有多样且独具特色的生态系统，其中以酸性土白千层林生态系统和海岛海洋生态系统最具代表性。除具有重要的自然保护价值外，富国还拥有丰富的海洋生态资源丰富，拥有108种珊瑚、9种海草以及数百种具有经济价值的海藻和海洋生物。凭借丰富的自然资源和发展高端旅游的巨大潜力，富国已成为越南最具吸引力的国际旅游目的地之一。

九、红河三角洲生物圈保护区

红河三角洲生物圈保护区于2004年获联合国教科文组织认定，是越南具有代表性的湿地生态区域，拥有红树林、潮滩和河口等生态系统。这里是众多珍稀水鸟和候鸟的重要栖息地和迁徙停歇地，其中不少物种被列入世界b濒危动物红皮书。区内红树林在保护海岸和应对气候变化方面发挥着重要作用。

十、吉婆生物圈保护区

吉婆生物圈保护区于2004年获联合国教科文组织认定，包括吉婆岛及其周边数百座石灰岩岛屿。这里是越南重要的生物多样性中心之一，以特有且受到严格保护的白头叶猴而闻名。除生态价值外，拥有原生态自然景观的兰夏湾也是越南海岛旅游的热门目的地之一。

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十一、同奈生物圈保护区

同奈生物圈保护区于2001年获联合国教科文组织认定，总面积近97万公顷，涵盖越南东南部地区多个重要自然保护区。这里栖息着大象、印度野牛和马来熊等珍稀野生动物，同时保存着大面积具有重要价值的天然森林。凭借广阔的面积和丰富的生态系统，同奈世界生物圈保护区被誉为越南东南部地区的“绿色之肺”。

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十二、芹椰（Cần Giờ）红树林生物圈保护区

芹椰红树林生物圈保护区于2000年获联合国教科文组织认定，是越南首个世界生物圈保护区。该保护区位于胡志明市东南门户地区，是具有代表性的红树林生态系统。区内动植物资源丰富，在调节生态环境、保护海岸和维持生态平衡方面发挥着重要作用。目前，芹椰正朝着建设区域高质量生态旅游和休闲度假中心的方向发展。

从越南北部山区、长山山脉、西原地区，到沿海湿地和海岛地区，越南12处世界生物圈保护区涵盖了全国绝大多数具有代表性的生态系统。这一网络不仅有助于保护自然环境和生物多样性，也为发展绿色经济、推动可持续旅游以及提升应对气候变化能力奠定了基础。越南正朝着到2030年拥有15处世界生物圈保护区的目标迈进，旨在继续彰显越南在环境保护和可持续发展方面的坚定承诺。（完）


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