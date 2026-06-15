越南12个世界生物圈保护区：彰显环境保护与可持续发展承诺

一、风芽—格邦生物圈保护区 位于广治省的风芽—格邦生物圈保护区于2026年6月获联合国教科文组织批准加入世界生物圈保护区名录，总面积超过51.5万公顷。该保护区拥有世界上规模最大的石灰岩山地系统、300多个洞穴以及壮观的地下河流，高等植物达2953种，生物多样性十分丰富。这里拥有世界最大的天然洞穴——韩松洞，也是越南最重要的生物多样性中心之一。此次获认定将为广治省加强国际自然保护合作、科学研究以及可持续旅游发展创造新的机遇。

二、主山（Núi Chúa）生物圈保护区 位于庆和省的主山（Núi Chúa）生物圈保护区总面积超过10.66万公顷，于2021年9月获联合国教科文组织认定，是越南中南部地区具有代表性的特殊生态区域，拥有越南少见的干旱气候特征。这里拥有丰富多样的森林和海洋生态系统，是多种珍稀动植物的重要栖息地，其中包括黑腿白臀叶猴。主山海域还拥有丰富的珊瑚礁资源，也是海龟的重要产卵地。



三、昆何农（Kon Hà Nừng）高原生物圈保护区 嘉莱省昆何农（Kon Hà Nừng）高原生物圈保护区于2021年获联合国教科文组织认定。该保护区总面积超过41.3万公顷，是西原地区森林生态系统的典型代表。区内热带森林保存较为完整，拥有丰富的生物资源和众多珍稀物种。该保护区不仅具有重要的生态保护价值，也有助于保护当地原住民族群的传统生活空间和文化特色。

四、浪平（LangBiang）山生物圈保护区 林同省浪平（LangBiang）山生物圈保护区于2015年6月获联合国教科文组织认定，是西原地区首个世界生物圈保护区，总面积27.54万公顷。保护区保存着丰富的生物多样性资源，拥有多种被列入《越南红皮书》的珍稀动植物。这里优美的自然景观与联合国教科文组织认定的非物质文化遗产——西原锣钲文化空间相互交融。