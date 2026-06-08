LongForm Vietnam centra recursos para impulsar tecnologías estratégicas El desarrollo de tecnologías estratégicas constituye una tarea de especial urgencia que exige una implementación decidida, desde la promulgación de mecanismos y políticas hasta la organización de su ejecución, con acciones innovadoras capaces de generar resultados concretos y aportar valor tangible. El éxito en el dominio de estas tecnologías contribuirá a que Vietnam se consolide como una nación dinámica y desarrollada, con sólidas capacidades tecnológicas y productos de alcance internacional y reconocimiento global.

Los estudiantes muestran mayor interés en la programación, la robótica y las experiencias de alta tecnología, y participan con confianza en competiciones nacionales e internacionales. Foto: VNA

Bases sólidas para el desarrollo

Las tecnologías estratégicas, caracterizadas por su capacidad transformadora y su amplio impacto transversal, han sido identificadas por el Estado como áreas prioritarias de inversión. Se trata de tecnologías que fortalecen la autonomía nacional, generan ventajas competitivas, garantizan la defensa y la seguridad, y promueven un desarrollo socioeconómico sostenible.

Las tecnologías estratégicas, caracterizadas por su capacidad transformadora y su amplio impacto transversal, han sido identificadas por el Estado como áreas prioritarias de inversión. Se trata de tecnologías que fortalecen la autonomía nacional, generan ventajas competitivas, garantizan la defensa y la seguridad, y promueven un desarrollo socioeconómico sostenible.

“ En los últimos años la institución ha colaborado con organismos y organizaciones nacionales e internacionales para ejecutar eficazmente numerosos proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación vinculados estrechamente a las necesidades reales de los sectores, áreas y localidades. El profesor y doctor Tran Hong Thai, presidente de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam

Recientemente, la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam revisó, seleccionó y elaboró una lista de 112 tecnologías consideradas listas para su transferencia y aplicación práctica, en consonancia con las necesidades de desarrollo de diversos sectores económicos. Entre las tecnologías más destacadas figuran soluciones integradas basadas en inteligencia artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT), computación en la nube y en el borde (edge computing), automatización y robótica para reforzar la supervisión operativa de sistemas industriales y energéticos; la plataforma tecnológica Digital Core Platform (Low-Code); así como variedades de arroz modificadas genéticamente con un alto contenido de gamma orizanol.



Algunas tecnologías típicas

1 Solución tecnológica de inteligencia artificial integrada Inteligencia artificial (IA) en la producción industrial. Foto: VNA 2 Internet de las cosas La tecnología IoT se aplica ampliamente en la práctica. Foto: VNA 3 Computación en la nube/computación de borde Foto ilustrativa 3 Automatización y robótica Planta de fabricación de coches eléctricos Vinfast. Foto: VNA 3 Plataforma digital central El modelo de tecnología de plataforma es una de las tendencias empresariales actuales y está siendo adoptado por muchas empresas. Foto: Internet 3 Variedades de arroz modificadas genéticamente tienen un alto contenido de gamma orizanol Las técnicas de optimización genética ayudan a las plantas de arroz a absorber más fertilizante, mejorar la fotosíntesis y promover la floración. Foto: VNA

“ La Universidad Nacional de Hanoi ha establecido institutos de investigación especializados en tecnologías industriales estratégicas, como semiconductores, computación cuántica y AI4SD, además de centros de excelencia que reciben una importante asignación de recursos. Asimismo, ha puesto en marcha 16 programas de investigación prioritarios centrados en ámbitos tecnológicos estratégicos, entre ellos los chips semiconductores, la inteligencia artificial, la robótica y la automatización, los vehículos aéreos no tripulados (UAV), la ciberseguridad, las tecnologías biomédicas avanzadas, los nuevos materiales y energías, las tecnologías cuánticas y el desarrollo sostenible. El rector de la Universidad Nacional de Hanoi, el profesor asociado y doctor Bui The Duy

“ La compañía ha mantenido una estrategia constante de desarrollo basada en la ciencia y la tecnología. Hace 25 años, el grupo invirtió en la creación de un instituto de investigación agrícola con un equipo de especialistas altamente cualificados y ha mantenido una estrecha cooperación con institutos de investigación y universidades tanto nacionales como internacionales. Hasta la fecha, ThaiBinh Seed ha desarrollado, obtenido reconocimiento nacional y llevado a la producción más de 40 variedades de cultivos de alta calidad, que ocupan alrededor del 20 % de la superficie dedicada al cultivo de arroz en todo el país, contribuyendo a mejorar la productividad, la calidad y la eficiencia de la producción agrícola. Tran Manh Bao, presidente del Grupo ThaiBinh Seed

Seguir concentrando recursos para impulsar las tecnologías estratégicas



Los resultados obtenidos hasta ahora por institutos de investigación, universidades y empresas en el ámbito de la ciencia y la tecnología han sentado las bases para promover avances tanto en el desarrollo científico y tecnológico en general como en las tecnologías estratégicas en particular. Sin embargo, las exigencias de la nueva etapa de desarrollo requieren que estas tecnologías entren en una fase caracterizada por una mayor concentración de recursos, una implementación a mayor escala, un nivel superior de modernización y una visión más estratégica.



Durante una sesión temática sobre tecnologías estratégicas del Comité Directivo Central para el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Transformación Digital, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, subrayó la necesidad urgente de transformar de manera profunda la mentalidad y los métodos de trabajo. Por su parte, el Primer Ministro emitió la Decisión No. 21/2026/QD-TTg, que establece una lista de 10 tecnologías estratégicas y 30 productos tecnológicos estratégicos, divididos en dos grupos, además de asignar responsabilidades concretas a ministerios, organismos y administraciones locales para su desarrollo.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, jefe del Comité Directivo Central de Ciencia, Tecnología, Innovación y Transformación Digital, pronuncia un discurso. Foto: VNA

Los resultados iniciales en el desarrollo científico y tecnológico procedentes de institutos de investigación, universidades y empresas han sentado una base fundamental para promover avances en el desarrollo científico y tecnológico en general, y el desarrollo tecnológico estratégico en particular.

Según los expertos, las directrices y políticas del Partido y del Estado, junto con el liderazgo firme de las autoridades en todos los niveles, deben traducirse en la creación de productos concretos con alto valor añadido, amplia aplicabilidad práctica, potencial de comercialización y elevados niveles de contenido nacional. Estos productos deberán contribuir de manera efectiva al aumento de la productividad laboral y al fortalecimiento de la competitividad de la economía vietnamita.



Asimismo, los ministerios, organismos y entidades competentes deben intensificar la cooperación internacional y establecer mecanismos que incentiven a las empresas extranjeras que invierten en Vietnam a transferir tecnología. Es necesario aprovechar de manera más eficaz la red global de intelectuales y expertos vietnamitas residentes en el extranjero. El objetivo es pasar de una mentalidad orientada simplemente al cumplimiento formal de tareas a una cultura centrada en la creación de productos reales, con valor tangible e impacto efectivo. Los programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación deben enfocarse en resolver los grandes desafíos nacionales, utilizando como criterios de evaluación la calidad de los resultados obtenidos, su impacto práctico y su capacidad de comercialización.



La Cooperativa An Thinh Phat para la producción y suministro de hortalizas, frutas y plantas medicinales (comuna de Tong Tran) cuenta con un sistema de invernadero de 12.000 m². Fotos: VNA Modelo de granja ganadera integrada con sistema de aire acondicionado, comederos y bebederos automáticos. Foto: VNA La cooperativa agrícola Cao Phong 3T aumenta el valor mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología. Foto: VNA Los drones pulverizadores ahorran costes, esfuerzo y tiempo. Foto: VNA Los viñedos orgánicos plantados con métodos modernos en la cooperativa agrícola Thinh Hong, comuna de Dong Loc, provincia de Nghe An, ofrecen una alta productividad. Foto: VNA La empresa THACO, en la Zona económica abierta de Chu Lai (Da Nang), aplica la ciencia y tecnología a la producción. Foto: VNA

Actualmente, institutos de investigación, universidades y empresas están ajustando sus estrategias y definiendo nuevos objetivos para materializar las políticas y directrices relacionadas con el desarrollo de tecnologías estratégicas. Entre los ejemplos más destacados figura la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, que está elaborando un proyecto destinado a fortalecer sus capacidades hasta alcanzar niveles comparables con los de los países más avanzados de la región y del mundo, incluyendo la creación de centros especializados en investigación y desarrollo de tecnologías estratégicas. La Universidad Nacional de Hanoi desarrolla diversos proyectos de vanguardia, entre ellos el diseño de núcleos IP de microprocesadores de código abierto basados en la arquitectura RISC-V de bajo consumo para dispositivos IoT; la fabricación de sistemas Lab-on-a-Chip para la detección temprana de células cancerosas de pulmón; y la implementación de sistemas inteligentes de control para flotas de vehículos aéreos no tripulados (UAV) destinados a operaciones de búsqueda y rescate y vigilancia de grandes áreas. El Grupo ThaiBinh Seed prevé invertir alrededor de 19,2 millones de dólares durante el período 2026-2030 en infraestructura de investigación, laboratorios de biotecnología, centros de datos y sistemas inteligentes de experimentación y evaluación agrícola.



Según el ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, Vietnam se encuentra ante una oportunidad histórica para lograr un salto cualitativo en esta nueva etapa de desarrollo. Para ello, es imprescindible liberar y movilizar con mayor intensidad todos los recursos destinados a la ciencia, la tecnología y la innovación. En consecuencia, la comunidad científica, empresas, universidades, institutos de investigación, ministerios, sectores, localidades y toda la sociedad deben trabajar juntos para construir un ecosistema de innovación dinámico, abierto y eficiente, capaz de convertir a la ciencia, la tecnología y la innovación en el principal motor del desarrollo rápido y sostenible del país./.