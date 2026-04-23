Tecnología y producción verde atraen inversión extranjera directa en Vietnam Desde comienzos de 2026, los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia Vietnam no solo aumentan en volumen, sino que también se orientan con rapidez hacia sectores de alta tecnología, datos y producción verde. Este cambio abre oportunidades para reforzar la posición del país en las cadenas globales de valor, aunque también plantea una exigencia urgente de seleccionar mejor y elevar la calidad del capital recibido. Dong Nai atrae inversión extranjera directa. Foto: VNA

Cambio de tendencia visible



Ong Suan Teck Kin, director del Departamento de Investigación de Mercados y Economía Global de UOB. Fuente: UOB

Según Suan Teck Kin, director de Investigación de Mercados y Economía Global de UOB, la economía de Vietnam mantuvo varios indicadores positivos durante el primer trimestre de 2026, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 7,83%. En particular, el capital registrado de IED alcanzó aproximadamente 15,2 mil millones de dólares, un aumento interanual del 42,9%, mientras que el capital desembolsado llegó a 5,41 mil millones de dólares, el nivel más alto para un primer trimestre en los últimos cinco años. El sector de procesamiento y manufactura concentró más del 70% del total, reflejando cómo la reconfiguración de las cadenas globales de suministro sigue fortaleciendo el atractivo de Vietnam.



Desde inicios de año se han puesto en marcha numerosos proyectos de gran escala. Entre ellos sobresale el Centro de Datos de Inteligencia Artificial en el parque industrial Tan Phu Trung, con una inversión estimada de 2,1 mil millones de dólares. El proyecto será desarrollado por una empresa conjunta entre el Fondo de inversión Accelerated Infrastructure Capital (AIC) y la Corporación de Desarrollo Urbano Kinh Bac, con inicio de obras previsto para este mes.



Fábrica Acecok en Vinh Long. Foto: Acecook

Las multinacionales también incrementan sus inversiones manufactureras con criterios sostenibles. La planta de Acecook en la provincia sureña de Vinh Long, con una inversión de 200 millones de dólares y capacidad anual de 81.000 toneladas, fue diseñada bajo un modelo de bajas emisiones y prevé reducir alrededor de 75.000 toneladas de CO₂ al año. Asimismo, Coca-Cola continúa ampliando complejos productivos integrados con tecnología avanzada para optimizar la cadena de suministro y mejorar la eficiencia operativa.



Mientras, Andy Reed, responsable de Comercio Global del puerto de Portland, informó que la entidad propuso cooperar con la Corporación de Saigon Newport para establecer una ruta marítima directa entre el puerto de Portland y el complejo portuario de Cai Mep - Thi Vai, creando un corredor logístico transpacífico estable que permitiría a los productos vietnamitas ampliar su acceso a los mercados de Estados Unidos y Canadá.



Según Tran Phu Lu, director interino del Centro de Promoción Comercial y de Inversiones de Ciudad Ho Chi Minh, la expansión continua de grandes grupos de consumo demuestra que Vietnam está pasando de ser un mercado de consumo a convertirse en una base estratégica de producción regional.



En la imagen: El supercontenedor M/V OOCL SPAIN llega al puerto de Gemalink (complejo portuario de Cai Mep - Thi Vai, ciudad de Phu My, antigua provincia de Ba Ria-Vung Tau). Foto: VNA

Oportunidad para elevar la calidad del capital



Ante la creciente entrada de IED, Le Na, directora de apoyo empresarial para empresas extranjeras en UOB Vietnam, señaló que los inversionistas prestan cada vez más atención a la estabilidad macroeconómica, el costo del capital y el acceso al financiamiento. Por ello, mantener la liquidez del sistema, así como tasas de interés y tipo de cambio estables, será clave para preservar la competitividad.



Casi 2.000 toneladas de módulos “Fabricados en Vietnam” producidos por Doosan Vina están en camino a los Estados Unidos. Foto: VNA Trabajadores produciendo herramientas eléctricas portátiles en la planta de Keystone Electrical Vietnam (Zona Industrial Lien Ha Thai), comuna de Thai Thuy, provincia de Hung Yen. Foto: VNA Línea de producción de módulos de cámaras y componentes electrónicos exportados en la fábrica de la empresa MCNEX VINA (100% capital surcoreano), parque industrial Phuc Son, provincia de Ninh Binh. Foto: VNA Producción de componentes electrónicos en Star Engineers Vietnam, Zona Industrial Binh Xuyen I (Phu Tho). Foto: VNA

Ante la creciente entrada de IED, Le Na, directora de apoyo empresarial para empresas extranjeras en UOB Vietnam, señaló que los inversionistas prestan cada vez más atención a la estabilidad macroeconómica, el costo del capital y el acceso al financiamiento. Por ello, mantener la liquidez del sistema, así como tasas de interés y tipo de cambio estables, será clave para preservar la competitividad.



Especialistas reciben solicitudes de los ciudadanos y empresas en el Centro de Servicios de Administración Pública de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA Proyecto de energía eólica Hanbaram en la comuna de Bac Phong (Thuan Bac, Ninh Thuan) ha comenzado a generar electricidad comercial para la red nacional Foto: VNA Gestión y operación de la red eléctrica mediante tecnología de la información en el Centro de Control del Sistema Eléctrico de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA Puerto internacional Lach Huyen, ciudad de Hai Phong. Foto: VNA

Vietnam se esfuerza por mejorar su infraestructura estratégica, especialmente en áreas como logística, energía e infraestructura digital, reformando procedimientos administrativos para sentar las bases de una producción a gran escala. Foto ilustrativa: VNA



A largo plazo, mejorar la calidad de los flujos de capital debe integrarse en una estrategia más amplia de fortalecimiento económico. Esto pasa por completar infraestructuras estratégicas, especialmente en logística, energía e infraestructura digital, creando una base sólida para industrias tecnológicas y manufactureras de gran escala.



También será necesario profundizar la reforma administrativa, reduciendo costos regulatorios y acortando los tiempos de tramitación, factores cada vez más valorados por los inversionistas. Otro pilar esencial será el desarrollo de capital humano altamente cualificado, vinculado a sectores como semiconductores, inteligencia artificial y logística moderna. Se trata de una condición indispensable para pasar de una captación extensiva de IED a una de mayor profundidad y valor agregado.



De acuerdo con el doctor Can Van Luc, el incremento de la conexión entre empresas extranjeras y compañías locales tendrá una importancia decisiva. Si se consolidan clústeres industriales y cadenas de suministro internas, las empresas vietnamitas podrán integrarse más profundamente en las redes globales de producción, en lugar de limitarse a tareas de ensamblaje. Al mismo tiempo, una política de atracción de inversiones basada en criterios verdes y sostenibles, alineada con estándares ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), permitirá a Vietnam anticiparse a la próxima ola de relocalización del capital internacional.

Gregory Harris, jefe del Departamento Comercial del Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Ho Chi Minh, habló en el Foro de Cooperación Económica Ciudad Ho Chi Minh – Estado de Oregón (EE.UU.), 2 de abril de 2026. Foto: VNA

Gregory Harris, jefe del Departamento Comercial del Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Ho Chi Minh, comentó que su país tiene más de 900 proyectos de inversión en la urbe vietnamita, con un capital total de aproximadamente 7,6 mil millones de USD. La cifra en todo Vietnam es más de 1.500 proyectos con una inversión registrada superior a los 12,5 mil millones de USD. Las exportaciones de Vietnam a EE.UU. en 2025 superaron los 151,8 mil millones de USD, y en los primeros dos meses de 2026 alcanzaron los 23,84 mil millones de USD, un aumento del 21,9% en comparación con el mismo período del año anterior. Estas cifras demuestran que Vietnam es una de las economías más dinámicas de la región. El aumento del comercio está impulsando la necesidad de desarrollar fuertemente la infraestructura logística y las cadenas de suministro, lo que abrirá oportunidades para que las empresas estadounidenses se involucren más a fondo como inversores a largo plazo./.