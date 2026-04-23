Forte accélération des flux d’IDE vers le Vietnam Dès le début de l’année 2026, les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam n’augmentent pas seulement en volume, mais se réorientent rapidement vers les secteurs de haute technologie, des données et de la production verte. Cette évolution ouvre des perspectives pour renforcer la position du pays dans les chaînes de valeur mondiales, tout en posant une exigence urgente : mieux sélectionner et améliorer la qualité des capitaux entrants. Dong Nai attire les investissements directs étrangers. Photo : VNA

Une mutation nette

Ong Suan Teck Kin, directeur exécutif de la recherche en économie et marchés mondiaux chez UOB. Source : UOB

Selon Suan Teck Kin, directeur exécutif de la recherche en économie et marchés mondiaux chez UOB, l’économie vietnamienne a maintenu plusieurs indicateurs positifs au premier trimestre 2026, avec une croissance du PIB atteignant 7,83 %. Les IDE ont poursuivi leur forte progression, avec un total des capitaux enregistrés estimé à 15,2 milliards de dollars (+42,9 % en glissement annuel), tandis que les capitaux effectivement décaissés ont atteint 5,41 milliards de dollars — le niveau le plus élevé pour un premier trimestre depuis cinq ans. Le secteur manufacturier représente plus de 70 % du total, confirmant l’attractivité du Vietnam dans le contexte de la réorganisation des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Dès le début de l’année, une série de grands projets a été lancée, notamment un centre de données d’intelligence artificielle (IA) dans la zone industrielle de Tan Phu Trung, d’un montant d’environ 2,1 milliards de dollars. Ce projet est porté par une coentreprise entre le fonds Accelerated Infrastructure Capital (AIC), la société Kinh Bac City Development Holding Corporation et des partenaires internationaux, avec un démarrage prévu ce mois-ci.

L'usine Acecok Vinh Long. Photo : Acecook

Les groupes multinationaux renforcent également leurs investissements dans une optique de production verte. L’usine Acecook à Vinh Long, d’un investissement de 200 millions de dollars et d’une capacité de 81 000 tonnes par an, est conçue selon un modèle à faibles émissions, avec une réduction estimée à 75 000 tonnes de CO₂ par an. Coca-Cola poursuit aussi l’expansion de ses complexes de production intégrant des technologies avancées, optimisant la chaîne d’approvisionnement et améliorant l’efficacité opérationnelle.

Parallèlement, Andy Reed, responsable du commerce international du port de Portland, a indiqué que son organisation avait proposé de coopérer avec la Saigon Newport Corporation pour établir une liaison maritime directe entre le port de Portland et le complexe portuaire de Cai Mep – Thi Vai. Cette initiative vise à créer un axe logistique transpacifique stable, facilitant l’accès des marchandises vietnamiennes aux marchés américain et canadien.

Selon Tran Phu Lu, directeur par intérim du Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville, la poursuite des investissements par de grands groupes de biens de consommation montre que le Vietnam évolue d’un marché de consommation vers une base de production stratégique dans la région.

Sur la photo : le porte-conteneurs géant OOCL Spain accoste au port de Gemalink, dans le complexe portuaire de Cai Mep - Thi Vai, province de Ba Ria-Vung Tau. Photo: VNA

Opportunité d’améliorer la qualité des capitaux

Face à l’afflux soutenu des IDE, Le Na, directrice du soutien aux entreprises d’IDE à la banque UOB Vietnam, souligne que les investisseurs accordent une attention croissante à la stabilité macroéconomique, au coût du capital et à l’accès au financement. Le maintien de la liquidité du système, la stabilité des taux d’intérêt et du taux de change demeurent ainsi des facteurs clés pour préserver l’avantage concurrentiel.

Près de 2 000 tonnes de modules "Made in Vietnam" produits par Doosan Vina sont en route vers le marché américain. Photo : VNA Des ouvriers fabriquent des outils électriques portatifs dans le cadre du projet d’usine Keystone Electrical Vietnam, située dans la zone industrielle de Lien Ha Thai, commune de Thai Thuy, province de Hung Yen. Photo : VNA Chaîne de production de modules de caméras et de composants électroniques destinés à l’exportation dans l’usine de MCNEX VINA, située dans la zone industrielle de Phúc Sơn, province de Ninh Binh. Photo : VNA Production de composants électroniques à l’usine de Star Engineers Vietnam, située dans la zone industrielle de Bình Xuyên I, province de Phu Tho. Photo : VNA

À plus long terme, l’amélioration qualitative des IDE doit s’inscrire dans un renforcement global des capacités de l’économie. Cela passe d’abord par le développement d’infrastructures stratégiques, notamment dans les domaines de la logistique, de l’énergie et du numérique, afin de soutenir les industries technologiques et la production à grande échelle.

Des agents réceptionnent les dossiers des citoyens et des entreprises au Centre de services administratifs publics de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le projet éolien Hanbaram, situé dans la commune de Bac Phong, province de Ninh Thuan, a officiellement injecté sa production commerciale dans le réseau électrique national. Photo : VNA Gestion et exploitation du réseau électrique grâce aux technologies de l'information au centre de répartition du réseau électrique de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA Port international de Lach Huyen, ville de Hai Phong. Photo : VNA

Le Vietnam s'efforce d'améliorer ses infrastructures stratégiques, notamment dans les domaines de la logistique, de l'énergie et du numérique, et de réformer ses procédures administratives afin de jeter les bases d'une production à grande échelle. Photo: VNA

Parallèlement, la réforme des procédures administratives doit être approfondie afin de réduire les coûts de conformité et d’accélérer le traitement des dossiers — des critères de plus en plus déterminants pour les investisseurs. Un autre pilier essentiel réside dans le développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, en adéquation avec les besoins des secteurs technologiques, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle et de la logistique moderne. Il s’agit d’une condition indispensable pour passer d’une attractivité quantitative des IDE à une approche qualitative, créatrice de valeur ajoutée.

Selon le Dr Can Van Luc, le renforcement des liens entre entreprises d’IDE et entreprises nationales joue également un rôle décisif. Le développement de clusters industriels et de chaînes d’approvisionnement locales permettra aux entreprises vietnamiennes de s’intégrer plus profondément dans les réseaux de production mondiaux, au-delà de la simple sous-traitance. Par ailleurs, l’orientation des investissements vers des critères écologiques et durables, conformes aux normes ESG, aidera le Vietnam à anticiper les nouvelles tendances des flux de capitaux.

Gregory Harris, chef de la section commerciale du consulat général des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville prend la parole lors du Forum de coopération économique Hô Chi Minh-Ville – Oregon (États-Unis), le 2 avril 2026. Photo : VNA

Gregory Harris, chef de la section commerciale du consulat général des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que les États-Unis comptent actuellement plus de 900 projets d’investissement dans la ville, pour un capital total d’environ 7,6 milliards de dollars, et plus de 1 500 projets à l’échelle nationale, représentant plus de 12,5 milliards de dollars d’investissements enregistrés. Les exportations vietnamiennes vers les États-Unis ont atteint plus de 151,8 milliards de dollars en 2025, dont 23,84 milliards pour les deux premiers mois de 2026, soit une hausse de 21,9 % en glissement annuel.

Ces chiffres confirment que le Vietnam figure parmi les économies les plus dynamiques de la région. L’essor des échanges commerciaux s’accompagne d’une demande accrue en infrastructures logistiques et en chaînes d’approvisionnement, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour les entreprises américaines souhaitant s’engager davantage en tant qu’investisseurs de long terme.-VNA