Día de los Reyes Hung: preservar los valores tradicionales y fortalecer el espíritu nacional vietnamita

Luong Xuan Thinh, vietnamita residente en la República Checa, expresó que, aunque lleva años sin regresar a su país, cada tercer mes lunar revive en él la nostalgia por sus raíces y por esta celebración. En su primera visita al templo para rendir homenaje, subrayó que pocas tradiciones en el mundo poseen una belleza y sacralidad comparables, reflejo de un profundo sentido de gratitud hacia los antepasados, preservado a lo largo de generaciones.
En un contexto de creciente integración internacional, en el que la tecnología acorta distancias y refuerza los intercambios, el valor de este “pilar espiritual” adquiere una relevancia cada vez mayor. Desde el sagrado Templo de los Reyes Hung, esa fuente ancestral irradia con fuerza, conectando a millones de vietnamitas dentro y fuera del país, quienes mantienen vivo el vínculo con su tierra natal y expresan su respeto a los antepasados mediante ofrendas de incienso.
En los últimos años, la provincia de Phu Tho ha impulsado de manera sistemática iniciativas destinadas a fortalecer los vínculos entre la diáspora y la patria, especialmente a través de actividades vinculadas a esta conmemoración.
Nguyen Dac Thuy, director del Departamento de Relaciones Exteriores de Phu Tho, indicó que la provincia ha coordinado activamente con ministerios, organismos centrales, representaciones diplomáticas y diversas organizaciones para facilitar el retorno de vietnamitas en el extranjero al Templo de los Reyes Hung. En los últimos tiempos, cientos de compatriotas procedentes de distintos países han regresado a la tierra natal para rendir homenaje a sus antepasados. Estas actividades, además de su dimensión espiritual, contribuyen a fortalecer la unidad nacional. A ello se suman programas de intercambio cultural, visitas y acciones de divulgación histórica que refuerzan los lazos de la diáspora con su país de origen.
En el marco de una integración internacional cada vez más profunda, la provincia también ha intensificado la promoción global del culto a los Reyes Hung, reconocido como patrimonio cultural inmaterial representativo de la humanidad. A través de la diplomacia cultural, la imagen del templo y de esta festividad se consolida progresivamente como un símbolo distintivo de la cultura vietnamita en el ámbito internacional.
Muchos miembros de la diáspora, tras asistir al festival, se han convertido en activos promotores culturales, difundiendo los valores vietnamitas en la comunidad internacional, lo que evidencia la proyección sostenible de este patrimonio profundamente arraigado en la identidad nacional.
Más allá de su carácter conmemorativo, la celebración constituye también un espacio clave para preservar y promover los valores culturales tradicionales. En el Templo de los Reyes Hung, ceremonias como la ofrenda de incienso, las procesiones y los rituales se desarrollan con solemnidad y en apego a la tradición, recreando de forma vívida la vida espiritual de la época de los Reyes Hung.
Paralelamente, actividades culturales populares como el canto Xoan, la percusión de tambores de bronce y los concursos de elaboración de pasteles tradicionales atraen a numerosos visitantes. Estos elementos, que evocan el pasado, cobran nueva vida en el ambiente festivo, enriqueciendo la experiencia tanto de la población local como de los turistas.
Según el investigador cultural de Phu Tho, Pham Ba Khiem, pocos países cuentan con una jornada conmemorativa común para toda la nación como Vietnam, lo que subraya el carácter singular y el papel destacado de esta festividad en la vida espiritual del pueblo vietnamita.
En un contexto de globalización, donde los valores culturales tradicionales enfrentan múltiples desafíos, la preservación y promoción de celebraciones como esta resultan cada vez más esenciales. No solo permiten salvaguardar el patrimonio, sino que también sientan las bases para consolidar la identidad cultural nacional en una nueva etapa de desarrollo./.