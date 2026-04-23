Día de los Reyes Hung: preservar los valores tradicionales y fortalecer el espíritu nacional vietnamita La comitiva ritual de la comuna de Chu Hoa (ciudad de Viet Tri) realiza la ceremonia de ofrenda a Lac Long Quan conforme al protocolo tradicional. (Foto:VNA)

Cada año, en el tercer mes del calendario lunar, multitudes procedentes de todo el país, junto con la comunidad vietnamita en el exterior, convergen en el Complejo Histórico del Templo de los Reyes Hung, un espacio que concentra la esencia espiritual de la nación. La conmemoración no solo rinde homenaje a los fundadores del país, sino que también actúa como un nexo de unión para los vietnamitas en todo el mundo, donde pasado, presente y futuro se entrelazan en un entorno cultural y simbólico singular.

Un retorno a las raíces

Numerosos ciudadanos presentan ofrendas de incienso en el templo Thuong, la mañana del 6 de abril de 2025 (noveno día del tercer mes lunar). Foto: VNA

Luong Xuan Thinh, vietnamita residente en la República Checa, expresó que, aunque lleva años sin regresar a su país, cada tercer mes lunar revive en él la nostalgia por sus raíces y por esta celebración. En su primera visita al templo para rendir homenaje, subrayó que pocas tradiciones en el mundo poseen una belleza y sacralidad comparables, reflejo de un profundo sentido de gratitud hacia los antepasados, preservado a lo largo de generaciones.

En un contexto de creciente integración internacional, en el que la tecnología acorta distancias y refuerza los intercambios, el valor de este “pilar espiritual” adquiere una relevancia cada vez mayor. Desde el sagrado Templo de los Reyes Hung, esa fuente ancestral irradia con fuerza, conectando a millones de vietnamitas dentro y fuera del país, quienes mantienen vivo el vínculo con su tierra natal y expresan su respeto a los antepasados mediante ofrendas de incienso.

“Para los jóvenes, especialmente aquellos que crecen en el extranjero, el acceso directo a los valores tradicionales es limitado. Por eso, cada vez que regreso al templo, procuro explicar a mis hijos el significado de esta fecha, para que se sientan orgullosos y recuerden siempre que son vietnamitas”, compartió Xuan Thinh.

Nguyen Dac Thuy, director del Departamento de Relaciones Exteriores de Phu Tho. (Foto: Departamento de Relaciones Exteriores de Phu Tho)

En los últimos años, la provincia de Phu Tho ha impulsado de manera sistemática iniciativas destinadas a fortalecer los vínculos entre la diáspora y la patria, especialmente a través de actividades vinculadas a esta conmemoración.

Nguyen Dac Thuy, director del Departamento de Relaciones Exteriores de Phu Tho, indicó que la provincia ha coordinado activamente con ministerios, organismos centrales, representaciones diplomáticas y diversas organizaciones para facilitar el retorno de vietnamitas en el extranjero al Templo de los Reyes Hung. En los últimos tiempos, cientos de compatriotas procedentes de distintos países han regresado a la tierra natal para rendir homenaje a sus antepasados. Estas actividades, además de su dimensión espiritual, contribuyen a fortalecer la unidad nacional. A ello se suman programas de intercambio cultural, visitas y acciones de divulgación histórica que refuerzan los lazos de la diáspora con su país de origen.

La mañana del 18 de abril de 2024 (10 de marzo del calendario lunar), en el sitio histórico-cultural del templo Hung Vuong, barrio Trung Vuong, ciudad de Thai Nguyen, provincia homónima, se celebró la ceremonia conmemorativa de los Reyes Hung 2024. Foto: VNA La tarde del 6 de abril de 2025, en la ciudad alemana de Leipzig, la Asociación de Coterráneos Vinh Phu (provincia de Phu Tho) organizó solemnemente la ceremonia de conmemoración de los Reyes Hung para rendir homenaje a su legado fundacional. Foto: VNA Nguyan Quoc Hoang, vicepresidente de la Asociación de Amistad Malasia–Vietnam, presidió la ceremonia de ofrenda e incienso en honor a los Reyes Hung. Foto: VNA Habitantes de la provincia de Dak Lak rinden homenaje con ofrendas de incienso a los Reyes Hung. Foto: VNA La conmemoración de los Reyes Hung en el templo dedicado a estos monarcas, en la aldea de Giao Khau, comuna de Tan Phu, provincia de Ca Mau, refleja marcadas características culturales de la región más austral del país. Foto: VNA La mañana del 18 de abril de 2024 (décimo día del tercer mes lunar), el Partido, las autoridades y la población de la ciudad de Can Tho celebraron solemnemente la conmemoración de los Reyes Hung 2024 en el templo dedicado a estos monarcas en el distrito de Binh Thuy. Foto: VNA

En el marco de una integración internacional cada vez más profunda, la provincia también ha intensificado la promoción global del culto a los Reyes Hung, reconocido como patrimonio cultural inmaterial representativo de la humanidad. A través de la diplomacia cultural, la imagen del templo y de esta festividad se consolida progresivamente como un símbolo distintivo de la cultura vietnamita en el ámbito internacional.

Muchos miembros de la diáspora, tras asistir al festival, se han convertido en activos promotores culturales, difundiendo los valores vietnamitas en la comunidad internacional, lo que evidencia la proyección sostenible de este patrimonio profundamente arraigado en la identidad nacional.

La procesión de palanquines de la comuna de Hy Cuong (2024). Foto: VNA El bloque ceremonial, junto con las procesiones de palanquines y ofrendas, parte desde la explanada del Centro de Festivales del Templo Hung, avanzando por la puerta ceremonial, el templo Ha y el templo Trung hasta el templo Thuong. Foto: VNA Procesión de palanquines de comunas, barrios y localidades periféricas hacia el Complejo Histórico Nacional Especial del Templo Hung. Foto: VNA

Preservar la identidad y difundir los valores

Más allá de su carácter conmemorativo, la celebración constituye también un espacio clave para preservar y promover los valores culturales tradicionales. En el Templo de los Reyes Hung, ceremonias como la ofrenda de incienso, las procesiones y los rituales se desarrollan con solemnidad y en apego a la tradición, recreando de forma vívida la vida espiritual de la época de los Reyes Hung.

Artesanos del canto Xoan interpretan esta expresión patrimonial en el templo Hung Lo, comuna homónima de la ciudad de Viet Tri, al servicio de los visitantes del festival del Templo Hung, 2024. Foto: VNA Competencia de machacado de "banh day" en el noveno concurso provincial de elaboración de pasteles oficiales de Phu Tho, en el marco de la conmemoración de los Reyes Hung y el Festival del Templo Hung, el 8 de abril de 2022 (octavo día del tercer mes lunar). Foto: VNA Demostración de percusión de tambores de bronce y ritual tradicional en el Museo Hung Vuong (Complejo del Templo Hung) durante la conmemoración de los Reyes Hung 2025. Foto: VNA Miembros del Campamento Cultural de la ciudad de Viet Tri (Phu Tho) elaboran pasteles oficiales en el Complejo Histórico del Templo Hung, 2025. Foto: VNA

Paralelamente, actividades culturales populares como el canto Xoan, la percusión de tambores de bronce y los concursos de elaboración de pasteles tradicionales atraen a numerosos visitantes. Estos elementos, que evocan el pasado, cobran nueva vida en el ambiente festivo, enriqueciendo la experiencia tanto de la población local como de los turistas.

Según el investigador cultural de Phu Tho, Pham Ba Khiem, pocos países cuentan con una jornada conmemorativa común para toda la nación como Vietnam, lo que subraya el carácter singular y el papel destacado de esta festividad en la vida espiritual del pueblo vietnamita.

En un contexto de globalización, donde los valores culturales tradicionales enfrentan múltiples desafíos, la preservación y promoción de celebraciones como esta resultan cada vez más esenciales. No solo permiten salvaguardar el patrimonio, sino que también sientan las bases para consolidar la identidad cultural nacional en una nueva etapa de desarrollo./.