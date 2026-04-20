Plan maestro de Hanoi con visión de 100 años: Configurar una estructura urbana policéntrica, multinivel e integrada

Para 2035, Hanoi se transformará esencialmente en una ciudad “Culta - Civilizada - Moderna - Feliz”, y en un centro líder de economía, educación, salud e innovación en Asia-Pacífico.

Foto ilustrativa: La zona peatonal alrededor del lago Hoan Kiem acoge regularmente actividades culturales, lo que la convierte en un atractivo para la estructura urbana de Hanoi. (Foto: VNA)



Hanoi aprobó el 28 de marzo de 2026, en la primera reunión del Consejo Popular Municipal en su XVII legislatura, el Plan Maestro de la Capital con visión de 100 años, una hoja de ruta que proyecta el desarrollo urbano en fases hasta 2065 y más allá, con el objetivo de convertir a la ciudad en un centro global de conocimiento, innovación y calidad de vida.

El vicepresidente permanente del Comité Popular de Hanoi, Duong Duc Tuan, informó sobre la planificación general de la capital, con una visión a 100 años, en la quinta reunión del Buró Ejecutivo del Comité municipal del Partido, el 27 de marzo de 2026. (Foto: VNA)

Según Duong Duc Tuan, miembro del Buró Ejecutivo del Comité del Partido y vicepresidente permanente del Comité Popular de Hanoi, el Plan Maestro de la Capital fue diseñado en fases claramente definidas: corto plazo hasta 2035, mediano plazo hasta 2045, largo plazo hasta 2065 y una visión estratégica de 100 años.



En consecuencia, el objetivo para 2035 es que Hanoi se transforme esencialmente en una ciudad “Culta - Civilizada - Moderna - Feliz”, y en un centro líder de economía, educación, salud e innovación en Asia-Pacífico.



Para 2045, la capital vietnamita aspira a convertirse en un polo global de conocimiento y tecnología, al nivel de las capitales de los países desarrollados. Para 2065 y en la proyección posterior, la meta es convertirse en una ciudad global con alta calidad de vida, en línea con la directriz del secretario general del Partido Comunista y presidente del Estado, To Lam: “Hanoi debe posicionarse y operar como centro de creación y desarrollo de la nación”.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, trabajó con el Comité ejecutivo del Comité municipal del Partido en la propuesta para la elaboración del Plan de la Capital con una visión a 100 años, el 10 de enero de 2026. (Foto: VNA) “ “Hanoi debe posicionarse y operar como centro de creación y desarrollo de la nación” El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam

Hanoi: espacio de desarrollo abierto, multipolar y policéntrico

Uno de los puntos más destacados del plan es la configuración de una estructura urbana basada en un espacio de desarrollo abierto, multinivel, multicapa, multipolar y policéntrico. En este marco, el río Rojo se define como el eje principal ecológico, paisajístico y cultural, desempeñando un papel central en la conexión con la Región Capital, el delta del río Rojo y los corredores económicos nacionales e internacionales.

El río Rojo se identifica como el principal eje paisajístico ecológico y cultural en el Plan de la Capital con una visión a 100 años. (Foto: VNA)

La planificación también refleja una fuerte renovación en el pensamiento y la metodología, al pasar de un enfoque de “planificación académica” a una “planificación orientada a la acción”.



Las directrices están estrechamente vinculadas con programas y planes de ejecución, creando las bases para desplegar de inmediato proyectos estratégicos de impulso, especialmente en el desarrollo de infraestructura de transporte. En este sentido, el sistema ferroviario urbano se identifica como pilar fundamental para resolver los cuellos de botella propios de una gran metrópoli.



Los ferrocarriles urbanos se identifican como un pilar para superar los cuellos de botella de las grandes ciudades. Foto ilustrativa: Línea de ferrocarril urbano Cat Linh - Ha Dong, Hanoi. Foto: VNA

El proyecto propone 11 grupos de soluciones innovadoras, entre las que destacan el fortalecimiento de la integración regional; el desarrollo urbano bajo el modelo TOD (Desarrollo Orientado al Transporte), centrado en el transporte público; la creación de nuevos polos de crecimiento para descongestionar el centro urbano; la construcción de una ciudad inteligente, verde y sostenible; la renovación urbana selectiva; el aprovechamiento del espacio multinivel y multicapa; el desarrollo de un segundo aeropuerto para la Región Capital en la zona sur; y la solución estructural de los problemas medioambientales.



En cuanto al espacio de desarrollo, la región urbana de Hanoi se organizará bajo el modelo de “conjunto urbano radial”, con la ciudad central como núcleo principal y eje de conexión regional e internacional. Las ciudades satélite tendrán funciones claramente definidas, contribuyendo a aliviar la presión demográfica del centro y a generar nuevos motores de crecimiento para toda la región.



Nueve polos de desarrollo, nueve grandes centros y nueve ejes dinamizadores



Foto ilustrativa: Tramo elevado de la carretera de circunvalación 3 que atraviesa Linh Dam y la calle Giai Phong hacia la carretera nacional 1. Foto: VNA

El plan establece nueve polos de desarrollo, nueve grandes centros y nueve ejes dinamizadores. Estos corredores desempeñarán el papel de “columna vertebral” para conectar las distintas áreas y conformar un ecosistema urbano-económico moderno, integrado y eficiente.

Resulta especialmente relevante que, en un contexto de creciente escasez de suelo, la planificación reoriente el aprovechamiento del espacio hacia el desarrollo vertical (multinivel) y la integración de múltiples valores en un mismo entorno (multicapa), garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, preservación cultural y protección medioambiental.



El espacio urbano se organizará en tres niveles funcionales principales: el subsuelo destinado a infraestructuras y servicios; la superficie y niveles bajos orientados a la vida cotidiana y la movilidad; y el espacio elevado, vinculado a nuevos modelos de desarrollo urbano del futuro.



Área de experiencia de realidad virtual en el Museo de Etnología de Vietnam. Foto: VNA Experiencia jugando al ajedrez solar en el Museo de Hanoi. Foto: VNA Rincón de exhibición en el Museo Espacial de Vietnam. Foto: VNA Espacio verde con muebles mayoritariamente reciclados en una cafetería de la calle Tay Son. Foto: VNA Habitantes de Hanoi y sus hábitos de consumo de café. Foto: VNA

La estructura urbana multicapa también se configurará sobre la base de distintos estratos de valor: patrimonio y cultura, ecología y naturaleza, así como economía y digitalización.



PATRIMONIO - CULTURA ECOLOGÍA - NATURALEZA ECONOMÍA - DIGITALIZACIÓN

ESTRUCTURA URBANA MULTICAPA

El control de los límites de expansión urbana será aplicado con rigor para frenar el crecimiento disperso y, al mismo tiempo, impulsar un modelo de ciudad compacta en las zonas conectadas al transporte público.



En las áreas rurales, la planificación plantea un cambio de enfoque: pasar de la agricultura tradicional a una economía agroecológica, con aplicación de alta tecnología y mayor valor añadido.



Aldea de fabricantes de abanicos de Chang Son (comuna de Tay Phuong, Hanoi). Foto: VNA En la mañana del 8 de febrero de 2026, en la Puerta O Quan Chuong, la Junta de Administración del Lago Hoan Kiem y el Casco Antiguo de Hanoi, en coordinación con el Club del Templo de la Aldea Vietnamita, unidades culturales y artísticas, y la comunidad del barrio de Hoan Kiem, organizó la Ceremonia de Apertura de la Puerta O Quan Chuong. Foto: VNA En el mercado de la aldea de Chuong (Thanh Oai, Hanoi) se venden todas las materias primas para la elaboración de sombreros cónicos. Foto: Foto: VNA La antigua danza "Con Di Danh Bong" es uno de los principales atractivos del festival tradicional de la aldea de Trieu Khuc (barrio de Thanh Liet, Hanoi), que se celebró del 25 al 28 de febrero de 2026 (del 9 al 12 del primer mes lunar del Año del Caballo). Los habitantes de la antigua aldea de Bat Trang transportan productos de cerámica por la carretera, una imagen muy familiar para los turistas. Foto: VNA Los hilos se secan tras ser teñidos en el taller de tejido de la familia del artesano Nguyen Anh Son en la aldea de seda de Van Phuc. Foto: VNA

La estructura de "aldea en la ciudad - ciudad en la aldea" está vinculada al desarrollo turístico. Foto: VNA



Al mismo tiempo, se priorizará la conservación de los espacios de aldeas tradicionales bajo la estructura de “aldea dentro de la ciudad y ciudad dentro de la aldea”, vinculándolos al desarrollo turístico, cultural y de los oficios tradicionales.



Otra orientación estratégica es la expansión del espacio verde, con el objetivo de que la cobertura vegetal alcance entre el 40% y el 50% de la superficie natural total de la ciudad. Asimismo, se mantendrán reservas adecuadas de suelo agrícola, forestal, superficies acuáticas y corredores de drenaje fluvial, como base para un desarrollo sostenible.



El lago regulador del Parque Hoa Binh abarca una superficie de más de 5,4 hectáreas. Foto: VNA El Parque Thong Nhat es un destino habitual para los residentes de Hanoi que buscan jugar y hacer ejercicio. Foto: VNA El Parque Yen So, con su amplio espacio verde, es un lugar popular para acampar, hacer picnics y tomar fotos para muchas familias y jóvenes. Foto: VNA

Hanoi aspira a desarrollar espacios verdes con el objetivo de alcanzar una proporción de área verde del 40-50% de la superficie natural total de la ciudad. Foto: VNA



Hoja de ruta de ejecución, recursos y mecanismos innovadores



Para garantizar la viabilidad del plan, este se traducirá en programas de implementación quinquenales y anuales, estrechamente vinculados con los planes de inversión pública y de desarrollo socioeconómico de la ciudad. Los planes subordinados y sectoriales también serán revisados y ajustados para asegurar su coherencia con la estrategia general.



La calle Nguyen Xien está despejada en dirección a Mai Dich. Foto: VNA Sitio de construcción del proyecto de ferrocarril urbano, sección del túnel de la estación S11 Van Mieu, febrero de 2026. Foto: VNA Autopista Phap Van - Cau Gie en dirección al centro de la ciudad. Foto: VNA Barrera de 700 m para la construcción de la Línea 5 del Metro a través del Bulevar Thang Long, abril de 2026. Foto: VNA El tráfico fluye con normalidad en la zona del puente Vinh Tuy, a la salida del centro de la capital. Foto: VNA Avenida Thang Long, la puerta de entrada al centro de la capital. Foto: VNA

Durante el período 2026-2030, Hanoi priorizará la finalización de las vías de circunvalación, los ejes radiales de transporte y los puentes sobre los ríos. Paralelamente, acelerará la construcción de líneas ferroviarias urbanas y proyectos urgentes de saneamiento ambiental. En la etapa siguiente, el enfoque estará puesto en completar la red de infraestructuras, construir un segundo aeropuerto y desarrollar grandes complejos sanitarios y educativos.

Según las previsiones, Hanoi necesitará alrededor de 423 mil millones de dólares entre 2026 y 2035 para configurar la infraestructura estratégica básica; cerca de 973 mil millones de dólares entre 2036 y 2045 para expandirse y acelerar su crecimiento; y más de 3,8 billones de dólares entre 2046 y 2065 para culminar la estructura urbana multinivel y avanzar hacia el objetivo de emisiones netas cero.



423 mil millones USD 973 mil millones USD 3,8 billones de USD

Requisitos de capital para completar la estructura urbana multicapa y lograr cero emisiones netas.

2026-2035 2036-2045 2046-2065

En este contexto, la ciudad dará prioridad a la asignación de recursos en sectores clave como el sistema ferroviario metropolitano, la infraestructura digital y complejos de salud y educación de alta calidad, con el fin de generar efectos multiplicadores y atraer de forma decidida inversión social y privada.



Vista en perspectiva del proyecto de inversión, construcción y negocios de infraestructura del Parque de Alta Tecnología Biotecnológica de Hanoi (Silver Lake), presentado en la ceremonia de colocación de la primera piedra, agosto de 2025. Foto: VNA

De manera paralela, se intensificará la aplicación de tecnologías digitales en la gestión urbanística mediante sistemas de datos espaciales y réplicas digitales, con el propósito de reforzar la transparencia y la eficiencia administrativa.



Previamente, desde el 13 de marzo, la ciudad de Hanoi abrió un proceso de consulta pública para recoger opiniones ciudadanas sobre el Plan Maestro de la Capital con visión de 100 años.



El arquitecto Pham Thanh Tung, jefe de la Oficina de la Asociación de Arquitectos de Vietnam, valoró que se trata de un plan urbanístico innovador en términos conceptuales, capaz de generar impulso para otras grandes ciudades del país. A su juicio, la planificación debe concentrarse en resolver de inmediato cinco “cuellos de botella” de la capital: la congestión vial, la mejora del transporte público, la contaminación ambiental, las inundaciones urbanas y la seguridad de la ciudad.



Arquitecto: Pham Thanh Tung. Foto: Foro Empresarial “ “El factor clave para que este proyecto se convierta en una planificación espacial sostenible para las futuras generaciones de habitantes de Hanoi es situar a las personas en el centro y orientarse hacia la verdadera felicidad de la ciudadanía.” El arquitecto Pham Thanh Tung, jefe de la Oficina de la Asociación de Arquitectos de Vietnam

Las autoridades municipales señalaron que la propuesta fue presentada y enriquecida con orientaciones del Buró Político, del Secretario General, así como de dirigentes del Partido, del Estado y de ministerios, organismos y entidades del nivel central.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, trabajó con el Comité ejecutivo del Comité municipal del Partido, 10 de enero de 2025. Foto: VNA “ “El Plan Maestro de la Capital con visión de 100 años es una herramienta fundamental para concretar la visión de desarrollo, movilizar recursos, atraer inversión y garantizar un crecimiento sostenible.” El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam

Hasta finales de marzo de 2026, la Junta de Gestión del Proyecto de Planificación Arquitectónica recibió aportes de 12 de los 14 ministerios y organismos consultados, 6 de las 7 localidades de la región, 10 de las 12 dependencias sectoriales de la ciudad, 114 de las 126 comunas y distritos, además de numerosas organizaciones y expertos nacionales e internacionales. En total, se registraron 14.645 formularios de opinión procedentes de la comunidad, reflejando el amplio interés social en torno a la orientación del desarrollo de Hanoi con una proyección estratégica de 100 años./.