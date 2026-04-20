《首都河内百年愿景总体规划》 明确多中心、多层级、区域联动的城市结构

到2035年，河内将基本实现“文雅—文明—现代—幸福城市”的目标，成为亚太地区领先的经济、教育、医疗和创新中心。

资料图：河内还剑湖步行街空间定期举办各类文化活动，为河内城市格局增添亮点。图自越通社

上述内容是河内市第十七届人民议会第一次会议于2026年3月28日表决通过的《首都百年愿景总体规划》所明确的。

2026年3月27日，河内市人民委员会常务副主席杨德俊在第十八届河内市委第五次会议上作《首都河内百年愿景总体规划》报告。图自越通社

据河内市委常委、河内市人民委员会常务副主席杨德俊介绍，《首都河内总体规划》按明确阶段制定，包括：短期至2035年、中期至2045年、长期至2065年及百年战略愿景。



其中，到2035年的目标是河内基本成为“文雅—文明—现代—幸福”的城市，成为亚太地区领先的经济、教育、医疗和创新中心。

到2045年，首都将汇聚全球知识与技术，达到发达国家首都水平；到2065年及之后的愿景，将朝着成为生活质量高的全球城市迈进，正如越共中央总书记、国家主席苏林所指示的那样：“河内必须被定位并运作成为国家建设与发展的中心”。



2026年1月10日，越共中央总书记苏林就制定《首都河内百年愿景总体规划》提案与河内市委常务委员会举行工作会议。图自越通社 “ 河内必须被定位并运作成为国家建设与发展的中心 越共中央总书记、国家主席苏林

河内——开放、多极、多中心的发展空间 该规划的一大亮点是明确了按照开放、多层级、多梯度、多极、多中心的空间发展城市结构；其中，红河被确定为生态—文化主景观轴线，发挥连接首都区域、红河平原以及国家和国际经济走廊的中心作用。 红河被确定为《首都河内百年愿景总体规划》中主要的生态-文化景观轴线。图自越通社

该规划也体现出思维和方法的深刻革新，从“学术性规划”转向“行动性规划”的路径。

各项定向与实施计划、方案紧密结合，为立即开展战略性动力项目奠定基础，特别是发展交通基础设施系统，其中城市铁路被确定为核心，以解决大城市的瓶颈问题。

城铁交通被确定为破解大城市交通拥堵瓶颈的支柱。图为：河内城市轨道吉灵-河东线路。图自越通社

规划提出了11大突破性解决方案，其中突出的有：加强区域联动；以公共交通为导向的TOD模式发展城市；形成新的增长极以疏解内城人口；建设智慧、绿色、可持续城市；选择性城市更新；开发多层级、多梯度空间；在南部建设首都区域第二机场；同时从根本上解决环境问题。

在发展空间方面，河内都市区按照“向心城市群”模式组织，以中心都市区为核心，发挥连接区域和国际的作用。各卫星城职能分工明确，有助于分担人口压力，为整个区域创造发展动力。

九大发展极、九大中心及九大动力轴线

高架三环路。图自越通社

规划明确了九大发展极、九大中心和九大动力轴线。这些轴线扮演着连接各区域的“脊梁”作用，形成同步、现代的城市经济空间生态系统。

值得注意的是，在土地资源日益有限的背景下，规划转向开发垂直空间和在同一空间内整合多重价值，确保经济发展、文化保护和环境保护之间的和谐。



城市空间按三大主要功能层级组织，包括：服务于基础设施和公共服务的地下空间；用于生活和交通的地面及低层空间；以及与未来新发展模式相关的高层空间。

越南民族学博物馆内的虚拟现实体验区。图自越通社 在河内博物馆体验太阳棋。图自越通社 越南宇宙博物馆内的陈列一角。图自越通社 在河内西山路一家咖啡馆内，绿植空间中的大部分家具使用了再生材料。图自越通社 河内民众喜欢饮用咖啡。图自越通社

多层级城市结构也在遗产—文化、生态—自然以及经济—数字化等价值层级的基础上形成。

遗产—文化 生态—自然 经济—数字化

多层级城市结构

对城市发展边界的管控被严格设定，以限制城市蔓延，同时在公共交通区域推动紧凑型城市发展。



对于农村地区，规划推动思维转变，从传统农业生产转向生态农业经济，应用高科技并增加附加值。



河内市西方乡常山制扇手工艺村。图自越通社 2026年2月8日上午，在官掌门，还剑湖与河内古街管理委员会联合越南“村祠堂”俱乐部以及还剑郡的文化艺术单位共同举行开门仪式。图自越通社 钟村集市（河内市青威乡）出售制作斗笠的各种原材料。图自越通社 男扮女装腰鼓舞是河内青烈坊朝曲村传统庙会中的独特亮点。图自越通社 钵场古村的村民在路边运送陶瓷产品，这是游客来这里观光游览时常见的一道风景线。图自越通社 在万福丝绸村阮英山艺人的家庭织坊里，刚染完色的丝线正在晾晒。图自越通社

“村在城中—城在村中”的结构与旅游、文化及传统手工艺发展相结合。图自越通社

同时，注重保护传统村落空间，形成“村在城中—城在村中”的结构，并与旅游、文化及传统手工艺发展相结合。

另一个重要方向是发展绿色空间，目标是全市绿化覆盖率占自然面积的40%至50%，同时保持农业、林业、水域及行洪走廊用地面积的合理水平，确保可持续发展。

和平公园调蓄湖面积超过5.4公顷。图自越通社 统一公园是首都市民每日休闲、锻炼的好去处。图自越通社 安楚公园空间宽敞、绿树成荫，是众多家庭和年轻人喜爱的露营、野餐和打卡地点。图自越通社

河内是的目标是全市绿化覆盖率占自然面积的40%至50%。图自越通社

实施路线图、资源与突破性机制

为确保可行性，规划被具体化为各五年和年度的实施计划，与城市公共投资计划和经济社会发展规划紧密结合。各下级规划以及行业、领域规划也将进行审查和调整，以确保与总体方向保持一致。

河内阮显路。图自越通社 河内城铁项目文庙站S11隧道段施工工地（摄于2026年2月）。图自越通社 法云—惹桥高速公路 。图自越通社 服务于途经升龙大道的5号地铁线施工的700米围挡（摄于2026年4月）。图自越通社 河内永绥桥。图自越通社 升龙大道——通往首都中心的门户。图自越通社

在2026—2030年阶段，河内优先完善各条环城公路、向心交通轴线、跨江大桥系统，同时加快城市铁路线和紧迫的环境处理项目进度。下一阶段将集中完善基础设施网络，建设第二机场以及大型医疗、教育中心。



据预测，2026—2035年阶段，河内需要约1.1万万亿越盾来构建战略基础设施框架；2036至2045年阶段需要约2.53万万亿越盾用于扩展和突破；2046至2065年阶段，资金需求可能超过10万万亿越盾越盾，以完善多层级城市结构并朝着净零排放目标迈进。

1.1万万亿越盾 2.53万万亿越盾 10万万亿越盾

完善多层级城市结构并朝着净零排放目标迈进目标对资金的需求

2026-2035 2036-2045 2046-2065

在此背景下，城市将优先把资源分配给关键领域，如城市铁路系统、数字基础设施以及高质量医疗、教育综合体，从而产生辐射效应，并大力吸引社会资源参与投资。

河内生物高科技园区基础设施投资建设与经营项目（Silver Lake）效果图（摄于2025年8月）。图自越通社

与此同时，将推动数字技术在城市规划管理中的应用，通过空间数据系统和数字孪生系统，提高管理的透明度和效率。

此前，从3月13日起，河内市就《首都河内百年愿景总体规划》征求了人民意见。

越南建筑师协会办公厅主任范青松评价称，这是一份思维上具有突破性的规划，将为越南其他大城市创造动力。他认为，规划必须集中解决城市当前的五大“瓶颈”问题，包括：交通拥堵、改善公共交通基础设施、环境污染状况、内涝及城市安全。

越南建筑师协会办公厅主任范青松。图自企业论坛网 “ 帮助这份方案成为为未来河内世代子孙打造可持续空间规划的关键因素，正是以人为中心、致力于人民真正的幸福。 越南建筑师协会办公厅主任范青松

河内市表示，规划构想已向政治局、总书记、党和国家领导以及中央各部委、机关作了汇报并听取了指导意见。



2025年1月10日，越共中央总书记苏林与河内市委常务委员会举行工作会议。图自越通社 “ 《首都百年愿景总体规划》是具体化发展愿景、调动资源、吸引投资和确保可持续发展的重要工具。 越共中央总书记、国家主席苏林

截至2026年3月底，规划建筑管理委员会已收到14个部委中的12个、区域内7个地方中的6个、城市12个厅局行业中的10个、126个坊乡中的114个以及众多国内外组织、专家的意见。至今，累计收到来自居民社区的1.46万多份意见征集表，体现了社会各界对首都百年发展愿景的广泛关注。（完）