LongForm Lam Dong : Cap sur le tourisme d’aventure et la connectivité terre-mer Le littoral de la province de Lam Dong est depuis longtemps reconnu pour son immense potentiel de développement, grâce à ses paysages sauvages et sa nature préservée. Récemment, l’émergence de nouveaux produits touristiques, notamment le tourisme d’aventure, l’exploration forestière et la conquête des îles, a attiré un flux important de visiteurs, principalement des jeunes. Cette tendance ouvre de nouvelles perspectives pour la diversification de l’offre touristique régionale.

Le littoral de la province de Lam Dong est depuis longtemps reconnu pour son immense potentiel de développement, grâce à ses paysages sauvages et sa nature préservée. Photo: VNA

La conquête du sommet de Noc Tru

Le mont Ta Cu est célèbre non seulement pour son ancienne pagode Linh Son Truong Tho et le Bouddha couché de 49 mètres, mais aussi pour sa réserve naturelle à la biodiversité exceptionnelle. Photo: VNA

S'élevant à 694 mètres au-dessus du niveau de la mer, le mont Ta Cu, situé dans le district de Ham Thuan Nam, province de Lam Dong, est une destination privilégiée des touristes. Ce site national est célèbre non seulement pour son ancienne pagode Linh Son Truong Tho et le Bouddha couché de 49 mètres, mais aussi pour sa réserve naturelle à la biodiversité exceptionnelle. Le site développe actuellement le tourisme sportif et d’aventure pour séduire les passionnés d’alpinisme..

Le mont Ta Cu est un lieu idéal pour le trekking et la découverte de la nature dans la forêt primaire. Photo: VNA

Situé à environ 28 km du centre de Phan Thiet, le mont Ta Cu est un lieu idéal pour le trekking et la découverte de la nature dans la forêt primaire. Les visiteurs peuvent choisir de gravir la montagne par un sentier de plus de 1 000 marches de pierre. Pour atteindre le pic Noc Tru, le point culminant du mont Ta Cu, les randonneurs s'engagent sur un parcours sinueux d'environ 5 km, nécessitant près de 4 heures d'effort. Ce tracé s'adresse particulièrement aux touristes en quête de sensations fortes et dotés d'une bonne condition physique.

“ Le chemin n’est pas tracé ; il faut grimper sur des parois rocheuses escarpées et se faufiler à travers une végétation dense pour atteindre le sommet. Do Huu Thuy, guide de montagne au site touristique de Ta Cu

Le périple commence par un premier tronçon de 3 km au dénivelé modéré, servant d'échauffement. En traversant la réserve naturelle, les randonneurs peuvent observer un écosystème riche de plus de 1 000 espèces végétales et de centaines d'espèces animales, dont certaines sont inscrites au Livre Rouge.

La réserve naturelle de Ta Cu, d'une superficie d'environ 11 886 hectares, est une destination prisée des amoureux de la nature sauvage. Photo : VNA

Les deux derniers kilomètres constituent le véritable défi avec une pente abrupte et des sentiers de plus en plus étroits, une épreuve qui fascine la jeunesse avide de défis.

Le trajet vers le pic Noc Tru attire des jeunes passionnés d'exploration et avides de défis de la nature. Photo : VNA

Selon Nguyen Tan Chinh, directeur de la Société par actions du tourisme du mont Ta Cu, la fréquentation a bondi de 150 % depuis le début de l'année 2026 par rapport à la même période en 2025. Il souligne que l'ascension de Noc Tru est un nouveau produit phare qui permet une immersion totale dans la nature sauvage tout en renouant avec des racines spirituelles.

L’union entre les îles et le continent

Pour maximiser ses atouts, la province déploie des circuits touristiques reliant les îles au continent. L'accent est mis sur l'exploration du district insulaire de Phu Quy, couplée aux activités d'aventure à l'intérieur des terres.

La beauté sauvage de la nature autour de l'île de Phu Quy. Photo : VNA

Situé à 56 milles marins (environ 120 km) au sud-est de Phan Thiet, la zone économique spéciale de Phu Quy couvre 18 km² pour une population de 32 000 habitants. L'île possède un potentiel économique maritime majeur, particulièrement dans la pêche et le tourisme.

“ L'île s'oriente vers un tourisme écologique et respectueux de l’environnement. Des mesures ont été prises avec les agences de voyage pour garantir la sécurité des touristes et la propreté des sites, afin de marquer durablement l'esprit des visiteurs. Le Hong Loi, président du Comité populaire de Phu Quy.

Actuellement, cinq navires à grande vitesse assurent la liaison entre Phan Thiet et Phu Quy. Sur place, six canots transportent les touristes vers l'îlot Hon Tranh et ses environs. Les sites incontournables incluent le mât au drapeau de la souveraineté, Bai Nho, Ganh Hang, la pagode Linh Son sur le mont Cao Cat, et les villages de pêcheurs. Les services touristiques se multiplient, allant de la plongée sous-marine pour observer les coraux au trekking sur Hon Tranh.

Les attractions touristiques de l'île de Phu Quy attirent de nombreux visiteurs. Photo : VNA

“ Hon Tranh est de plus en plus prisé pour ses paysages sauvages et grandioses, rappelant des décors de cinéma. L'eau de mer cristalline est particulièrement adaptée à la plongée pour observer les récifs coralliens, au paddle et à d'autres activités que les touristes ont hâte de pratiquer. Nguyen Thanh Phong, de l'agence Phu Quy Tourist

Des touristes pratiquent la plongée avec tuba pour admirer les récifs coralliens et le paddle de Bai Can. Photo : VNA

“ Quand je suis arrivée ici, j'aime bien la beauté intacte et préservée de l'île, la mer d'un bleu limpide, un endroit idéal pour les touristes avides de découvertes. J'ai pu vivre tant de choses nouvelles que je ne connaissais pas auparavant. Cette île est vraiment magnifique et ses habitants sont très accueillants. Doan Thi Thu Trang, une touriste venue de Hanoï

La province a récemment approuvé un plan de zone de villégiature haut de gamme de 50 hectares dans le village de Thuong Chau, visant à attirer des investissements dans l'hôtellerie de luxe et les sports nautiques.

La plongée sous-marine à Phu Quy offre aux touristes des expériences inoubliables. Photo : VNA

Dinh Van Tuan, vice-président du comité populaire provincial, reconnaît l'immense potentiel touristique de la zone économique spéciale de Phu Quy, notamment son atout majeur en matière de tourisme balnéaire grâce à ses nombreuses plages préservées. Compte tenu de ce potentiel, le tourisme sur de Phu Quy devrait continuer à se développer, et les prestations sur place s'améliorer. La province veut encourager le développement du tourisme communautaire et la création de produits touristiques durables.

Le Comité populaire de la province de Lam Dong, en collaboration avec les services compétents et les agences de voyage, organise un groupe de travail pour étudier le potentiel de développement de nouvelles destinations dans la zone économique spéciale de Phu Quy. Photo : VNA

Au premier trimestre 2026, le nombre de touristes internationaux dans la province de Lam Dong a augmenté de 27,43 %. En renforçant les circuits combinant mer, îles et montagnes, la province espère consolider les synergies touristiques entre les localités côtières, contribuant ainsi à faire du tourisme un secteur économique important pour la province./.