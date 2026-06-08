LongForm Changer les mentalités pour accélérer les technologies stratégiques Le développement des « technologies stratégiques » constitue actuellement une priorité urgente, nécessitant une mobilisation résolue, depuis l’élaboration des mécanismes et des politiques jusqu’à leur mise en œuvre opérationnelle, afin de générer des percées productives et des résultats concrets et visibles. La maîtrise de ces technologies permettra au Vietnam de devenir un pays dynamique, doté de capacités technologiques avancées et de produits de marque reconnus à l’international.

Les élèves manifestent un intérêt pour la programmation, la robotique et les expériences en haute technologie, tout en gagnant en confiance pour participer aux concours nationaux et internationaux. Photo: VNA

Des préalables essentiels

Par leur caractère disruptif et leur puissant effet d’entraînement, les technologies stratégiques ont été identifiées par l’État comme des secteurs prioritaires d’investissement. Elles contribuent à renforcer l’autonomie technologique du pays, à créer des avantages concurrentiels nationaux, à garantir la défense et la sécurité, tout en favorisant un développement socio-économique durable.

Le développement de ces technologies mobilise progressivement l’ensemble du système politique, la communauté des entreprises, les intellectuels, les scientifiques ainsi que la société civile.

Le président de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, le professeur et docteur Trân Hông Thai “ Au cours des dernières années, l’Académie a coopéré efficacement avec de nombreuses organisations nationales et internationales afin de mener des recherches, développer des technologies et promouvoir l’innovation en réponse aux besoins concrets des secteurs économiques et des collectivités locales.. Le président de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, le professeur et docteur Trân Hông Thai

Récemment, l’Académie a passé en revue, filtré et sélectionné une liste de 112 technologies prêtes à être transférées et appliquées en exploitation, en adéquation avec les besoins sectoriels. Parmi elles figurent des solutions intégrant l’intelligence artificielle (IA), l’internet des objets, l’informatique dématérialisée/edge computing, l’automatisation et la robotique pour renforcer la surveillance et l’exploitation des systèmes industriels et énergétiques ; la plateforme technologique Digital Core Platform (low‑code) ; des variétés de riz génétiquement modifiées à forte teneur en gamma‑oryzanol, etc.…

Quelques technologies phares

1 Solutions intégrant l’intelligence artificielle (IA) L’intelligence artificielle (IA) dans la production industrielle. Photo : VNA 2 Internet des objets La technologie de l’Internet des objets (IoT) est largement appliquée dans la pratique. Photo : VNA 3 Informatique dématérialisée/edge computing Photo d'illustration 3 Automatisation et robotique Usine de production de véhicules électriques VinFast. Photo : VNA 3 Plateforme technologique Digital Core Platform (low‑code) Plateforme technologique Digital Core Platform (low‑code). Photo: Internet 3 Variétés de riz génétiquement modifiées à forte teneur en gamma‑oryzanol La technique d’édition génétique permet aux plants de riz d’absorber davantage d’engrais, d’améliorer la photosynthèse et de favoriser la floraison. Photo: VNA

Le directeur de l’Université nationale de Hanoï, le professeur, docteur Bui Thê Duy. “ L'Université nationale de Hanoï a créé des instituts de recherche dédiés aux technologies industrielles stratégiques (circuits intégrés, technologies quantiques, AI4SD) et des centres d’excellence bénéficiant d’investissements importants, et qu’elle a lancé 16 programmes de recherche prioritaires portant sur des domaines stratégiques tels que : les puces semiconductrices, l’IA, la robotique‑automatisation, les drones (UAV), la cybersécurité, les technologies biomédicales avancées, les nouveaux matériaux et les nouvelles sources d’énergie, les technologies quantiques et le développement durable. Le directeur de l’Université nationale de Hanoï, le professeur, docteur Bui Thê Duy

Trân Manh Bao, président du groupe ThaiBinh Seed “ Le groupe ThaiBinh Seed suit depuis longtemps une stratégie fondée sur la science et la technologie. Il y a vingt-cinq ans déjà, l’entreprise investissait dans un institut de recherche agronomique doté d’équipes spécialisées et développait des coopérations étroites avec des instituts et universités vietnamiens et étrangers. À ce jour, le groupe a développé et fait reconnaître plus de 40 variétés végétales de haute qualité, couvrant environ 20 % de la superficie rizicole nationale, contribuant ainsi à améliorer les rendements, la qualité des produits et les revenus des agriculteurs. Trân Manh Bao, président du groupe ThaiBinh Seed

Mobiliser davantage de ressources

Les résultats obtenus par les instituts de recherche, les universités et les entreprises contribuent à poser les bases d’une avancée majeure dans les domaines scientifiques et technologiques, notamment celui des technologies stratégiques. Toutefois, face aux exigences actuelles, leur développement doit désormais entrer dans une phase de mobilisation accrue des ressources, à une échelle plus vaste, plus moderne et davantage stratégique.

La conclusion du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, lors d’une réunion thématique du Bureau permanent du Comité central chargé du développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, souligne l’urgence d’un profond changement de mentalité et de méthode. Le Premier ministre a signé la décision 21/2026/QĐ‑TTg qui définit une liste de dix technologies stratégiques et trente produits technologiques stratégiques répartis en deux groupes, et qui attribue des missions concrètes de développement aux ministères, organismes et autorités locales.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm. Photo: VNA

Les acquis en matière de recherche et d’innovation des instituts, universités et entreprises jettent une base essentielle pour favoriser des percées en science et technologie et pour développer les technologies stratégiques..

Selon les experts, les orientations et politiques du Parti et de l’État, associées à la direction déterminée des autorités à tous les niveaux, visent à faire émerger des produits concrets à forte valeur ajoutée, dotés d’une réelle applicabilité, d’un fort potentiel commercial et d’un taux élevé de localisation. L’objectif est de contribuer efficacement à l’amélioration de la productivité du travail et à la compétitivité de l’économie nationale.

Parallèlement, les ministères, organismes et unités concernés doivent renforcer la coopération internationale et mettre en place des mécanismes incitant les entreprises étrangères implantées au Vietnam à transférer leurs technologies. Ils sont également appelés à mieux valoriser le réseau des intellectuels et experts vietnamiens résidant à l’étranger, tout en abandonnant les approches purement formelles au profit d’une logique orientée vers des produits concrets, utiles et efficaces. Les programmes et projets scientifiques, technologiques et innovants doivent désormais répondre aux grands enjeux nationaux, avec des critères d’évaluation fondés sur les résultats livrables, l’impact réel et le niveau de commercialisation.

La Coopérative An Thinh Phat de production et d’approvisionnement en fruits, légumes et plantes médicinales (commune de Tông Trân) dispose d’un complexe de serres couvrant une superficie de 12.000 m². Photo: VNA Modèle d’exploitation d’élevage intégré doté d’un système de climatisation ainsi que de dispositifs automatisés d’alimentation et d’abreuvement. Photo: VNA La coopérative agricole 3T de Cao Phong valorise davantage ses produits grâce à l’application des sciences et des technologies. Photo: VNA Les drones de pulvérisation agricole permettent de réduire les coûts, d’économiser du temps et de limiter les efforts de main-d’œuvre. Photo: VNA Le vignoble biologique cultivé selon des méthodes modernes au sein de la Coopérative agricole Thinh Hông, dans la commune d’Dông Lôc (province de Nghê An), affiche un rendement élevé. Photo: VNA L’entreprise THACO, implantée dans la zone économique ouverte de Chu Lai – Da Nang, applique les sciences et les technologies à ses activités de production. Photo: VNA

Aujourd’hui, instituts, universités et entreprises se transforment et proposent des solutions et des objectifs concrets pour concrétiser ces orientations. L’Académie des sciences et technologies prépare un plan visant à renforcer ses capacités au niveau des pays avancés de la région et du monde, avec des investissements prévus pour développer des axes et des centres de recherche sur les technologies stratégiques. L'Université nationale de Hanoï mène des projets tels que la conception d’un cœur de processeur IP open‑source RISC‑V basse consommation pour dispositifs IoT ; la fabrication d’un système Lab‑on‑a‑chip pour la détection précoce des cellules du cancer du poumon ; le déploiement d’un système de contrôle intelligent coordonnant plusieurs UAV pour la recherche‑secours et la surveillance étendue.… Le groupe ThaiBinh Seed prévoit, pour sa part, d’investir près de 500 milliards de dôngs sur la période 2026-2030 dans des infrastructures de recherche, des laboratoires de biotechnologie, un centre de données et des réseaux d’essais intelligents.…

Selon le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quân, le Vietnam dispose aujourd’hui d’une opportunité majeure pour réaliser une percée dans cette nouvelle phase de développement. Le pays doit ainsi débloquer et mobiliser massivement toutes les ressources destinées à la science, à la technologie et à l’innovation. La communauté scientifique, les entreprises, les universités, les instituts de recherche, les ministères, les collectivités locales et l’ensemble de la société sont appelés à contribuer à la construction d’un écosystème d’innovation dynamique, ouvert et efficace, afin que la science, la technologie et l’innovation deviennent véritablement les principaux moteurs d’une croissance rapide et durable du Vietnam.