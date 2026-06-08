LongForm 改变思维和工作方式 提升战略技术研发水平 战略技术研发是一项特别紧迫的任务，需要从机制和政策制定到组织实施全过程强力推进，以突破性举措创造实质性成果，形成切实可见的价值。成功掌握战略技术，将有助于把越南建设成为一个充满活力、具备较强的科技能力、拥有具有国际影响力的科技产品的发展中国家。

学生们对编程、机器人和高科技体验更感兴趣，并更加自信地参加国内外比赛。图自越通社



重要前提

战略技术具有突破性和广泛的带动作用，是国家确定重点投入和优先发展的领域。这些技术有助于增强自主能力，塑造国家竞争优势，保障国防安全，推动经济社会可持续发展。

当前，战略技术研发正逐步吸引整个政治体系、企业界、知识分子、科学家以及社会各界的广泛参与。

“ 多年来，该院已同国内外有关机构和组织配合有效实施了多项科学研究、技术开发和创新任务，并紧密结合各行业、各领域及各地方发展的实际需求。 越南科学技术翰林院院长陈鸿泰教授

日前，越南科学技术翰林院对现有科研成果进行了系统梳理、筛选和评估，遴选出112项具备转移转化和实际应用条件、符合各领域各产业发展需求的技术成果。其中，具有代表性的技术包括集成人工智能（AI）、物联网（IoT）、云计算/边缘计算、自动化及机器人技术的综合解决方案，可提升工业和能源系统的运行监测与管理能力；数字化核心平台(Digital Core Platform)以及高γ-谷维素（Gamma Oryzanol）含量转基因水稻品种等。

具有代表性的技术

1 集成人工智能的解决方案 人工智能在工业生产中的应用。图自越通社 2 物联网 物联网技术在实践中得到广泛应用。图自越通社 3 云计算/边缘计算 资料图 3 自动化及机器人技术 VinFast电动汽车生产厂。图自越通社 3 数字化核心平台 （Platform）技术平台模式成为当前经营趋势之一，并得到众多企业采用。图自互联网 3 高γ-谷维素含量转基因水稻品种 基因编辑技术有助于提高水稻肥料吸收能力，增强光合作用，并促进开花过程。图自越通社

“ 国家大学已建设战略工业技术研究院（半导体芯片、量子、AI4SD）以及多个卓越研究中心，在资源配置方面给予重点倾斜扶持和优先安排。此外，该校已制定16个重点科研项目计划，集中布局于芯片半导体、人工智能、机器人与自动化、无人机（UAV）、网络安全、先进生物医学技术、新材料与新能源、量子技术以及可持续发展等战略技术领域。 河内国家大学校长裴世维

“ ThaiBinh Seed集团一向坚持走科技驱动发展道路，早在25年前便投资建设作物研究院，组建了一支专业科研队伍，并与国内外多家科研院所和高校建立了紧密合作关系。截至目前，该集团已自主研究、选育、获得国家认证并种植优质作物品种超过40个，其水稻品种覆盖全国约20%的种植面积，有效提升了农民的生产效率、作物品质及经济效益。 ThaiBinh Seed集团主席陈孟报

持续加大资源投入力度

越南各研究院所、高等院校和企业在科学技术发展方面取得的成果，已初步奠定了基础条件，为推动整体科技创新突破以及战略技术发展提供了重要支撑。然而，面对当前的改革与发展要求，战略技术的发展必须进入一个新阶段，即更加集中资源投入，在更大规模、更高水平以及更具战略性的层面上实现系统性提升与发展。

越共中央总书记、国家主席苏林主持召开了科学技术发展、创新增长与数字化转型指导委员会常委会关于基础科学研究工作会议上作总结讲话时明确指出，必须紧迫而坚决地改变思路方式和工作方法，以适应科技发展与创新转型的要求。与此同时，政府总理已颁布第21/2026/QĐ-TTg号决定，确定10项战略技术和30项战略技术产品目录，并分为两个组别；同时发布任务分工决定，将战略技术发展的具体职责明确分配给各部委、行业和地方政府。

越共中央总书记、中央科技创新和数字化转型指导委员会主任苏林。图自越通社

越南各研究院所、高等院校和企业在科学技术发展方面取得的成果，已初步奠定了基础条件，为推动整体科技创新突破以及战略技术发展提供了重要支撑。

专家认为，在党的路线方针政策以及国家相关政策的引导下，并在各级领导的有力、坚决指导推动下，战略技术发展的任务要求是必须形成具有具体形态的产品，这些产品应具备较高的附加值、良好的实际应用性、商业化能力以及较高的本地化比例。这些成果应真正有效地提升劳动生产率，并增强国民经济的竞争力。

此外，各部委、行业和相关单位需要加强国际合作，建立机制推动在越南投资的外资企业开展技术转移；同时充分发挥海外越南专家与学者网络的作用。要推动思维方式从“形式化完成任务”的观念，转向以生产实质性产品、创造富有实质性的价值和实现实际成效为导向的发展理念。各类科技研发与创新计划应聚焦解决国家重大战略问题，以成果产出、实际应用效果及商业化程度作为评价项目成效的核心标准。

位于宋珍乡的安盛发蔬菜水果与药用植物生产供应合作社拥有1.2平方米温室大鹏。图自越通社 养殖农场综合模式配备空调系统以及自动饲喂与饮水装置。图自越通社 高峰农产品3T合作社通过应用科学技术提升产品价值。图自越通社 无人机喷洒农药，有助于节省成本、人力和时间。图自越通社 乂安省东禄乡兴洪农业合作社的现代化有机葡萄园带来高产量。图自越通社 位于朱莱—岘港开放经济区的THACO公司将科技应用于生产活动中。图自越通社

目前，各研究院所、高等院校和企业也在积极推进转型升级，提出落实国家关于战略技术研发的主张、政策、指示的一系列方案与目标。值得一提的是，越南科学技术翰林院正在制定能力提升项目，力争使其科研水平达到区域乃至世界先进国家水平，计划重点投入建设一批战略技术研究中心。河内国家大学正在实施多项科研任务，包括设计面向物联网（IoT）低功耗开源RISC-V微处理器IP核，研发用于肺癌早期检测的芯片实验室（Lab-on-a-chip）系统，开发用于大范围搜救和监测多无人机（UAV）协同智能控制系统等。ThaiBinh Seed计划在2026—2030年阶段斥资5000亿越盾用于建设科研基础设施、生物技术实验室、数据中心以及智能试验系统等。

越南科技部长武海军指出，越南正处于新发展阶段实现突破的重要机遇期，需要更加充分地释放科技与创新发展的各类资源潜力。因此，科研界、企业界、高等院校、科研院所、各部门、地方以及全社会应共同努力，构建一个充满活力、开放且高效的创新生态系统，使科技与创新真正成为推动越南快速可持续发展的主要动力。（完）