LongForm Hanoi: Convertir el patrimonio en identidad y activo para el desarrollo Hanoi es una ciudad patrimonial de Vietnam, al albergar 6.489 sitios de reliquias históricas y culturales, 1.793 patrimonios culturales intangibles, miles de aldeas de oficios artesanales y cientos de tesoros nacionales, conformando un acervo que refleja los valores invaluables de Thang Long y sus mil años de civilización. Sin embargo, en el rápido flujo de desarrollo de una zona urbana moderna, cómo convertir el patrimonio en un activo, conservando la identidad de Hanoi y convirtiéndose en parte de la vida contemporánea presente en cada “respiración” del crecimiento de la urbe, ya no es una cuestión de orientación, sino que se ha convertido en un requisito urgente en el itinerario para posicionar a la capital como una ciudad creativa, civilizada y de desarrollo sostenible.

Hanoi es una ciudad patrimonial de Vietnam, poseedora de hasta 6.489 sitios históricos y culturales. (Foto: VNA)

El patrimonio no es solo “memoria” sino un recurso vivo

En el seminario internacional “Itinerario para convertir el patrimonio cultural en activos”, organizado en el Museo de Hanoi, se enfatizó un mensaje: el patrimonio cultural no debe estar “enmarcado”, sino que debe ser explotado para convertirse en un motor de desarrollo. Este es un enfoque acorde con la tendencia, pero convertir la conciencia en acción sigue siendo un problema difícil de resolver.

Una actuación artística tradicional durante el coloquio internacional “Itinerario para convertir el patrimonio cultural en activos”, organizado en el Museo de Hanoi. (Foto: VNA)

Hanoi tiene una ventaja que pocas localidades pueden igualar: una historia de más de mil años desde el Edicto de Traslado de la Capital en 1010, junto con un ecosistema de patrimonio diverso que abarca desde casas comunales, pagodas y el casco antiguo hasta aldeas de oficios, festivales y prácticas sociales. La adhesión a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO impone exigencias aún mayores, no solo de conservar, sino de “volver a contar” la historia del patrimonio al estilo de la era actual.

La realidad muestra que, cuando el patrimonio se “despierta”, puede convertirse en un recurso vivo. En los últimos años, muchas instituciones culturales de Hanoi han experimentado una transformación. El espacio de las reliquias ya no es solo para visitas, sino que se convierte en un lugar de experiencia, creatividad e interacción.

En Van Mieu - Quoc Tu Giam (Templo de la Literatura), el programa de experiencia nocturna “Esencia de la Educación” es una prueba clara. El espacio patrimonial de cientos de años es “narrado” mediante luz, sonido y tecnología moderna, recreando de manera vívida el viaje de aprendizaje de los antiguos eruditos. Los visitantes no solo observan, sino que “asumen roles”, interactúan con aplicaciones digitales, experimentan las clases de los maestros antiguos o descubren la historia a través de proyecciones de mapeo 3D.

El tour nocturno del Van Mieu - Quoc Tu Giam (Templo de la Literatura) acerca la “Esencia de la Educación” a los visitantes. (Foto: VNA)

Muchas otras reliquias de Hanoi también están buscando formas de renovarse. En la Prisión de Hoa Lo, los recorridos nocturnos “Noche Sagrada” se han convertido en una tendencia para los jóvenes en los últimos años. El patrimonio histórico se cuenta en un lenguaje emocional, ayudando a los espectadores no solo a comprender sino también a “sentir” la profundidad de la historia.

El tour nocturno de la Reliquia de la Prisión de Hoa Lo es uno de los productos turísticos exitosos y de gran impacto. (Foto: VNA)

“Noche Sagrada” es el modelo de recorrido nocturno experiencial en la Reliquia de la Prisión de Hoa Lo. (Foto: VNA)

Mientras tanto, la Ciudadela Imperial de Thang Long se está convirtiendo paso a paso en un espacio cultural creativo con productos como el tour nocturno “Decodificando la Ciudadela Imperial”, el espacio digital “Capital Thang Long” o programas de experiencias escolares. La combinación de la conservación con la tecnología digital ha abierto un nuevo enfoque, acercando el patrimonio al público.

El tour nocturno “Decodificando la Ciudadela Imperial” y el espacio digital “Capital Thang Long” combinan la conservación con la tecnología digital, abriendo un nuevo enfoque para acercar el patrimonio al público. (Foto: VNA)

Estos modelos muestran una tendencia clara: el patrimonio ya no permanece estático, sino que participa directamente en la vida urbana. Cuando se “activa” correctamente, el patrimonio puede generar valor económico, mejorar la marca de la ciudad y, lo más importante, nutrir la identidad cultural.

De la resolución a la acción

A pesar de poseer un gran potencial, Hanoi enfrenta no pocos “cuellos de botella” al convertir el patrimonio en un activo, tales como una conciencia incompleta sobre las industrias culturales, la falta de modelos adecuados, mecanismos de socialización limitados, escasez de recursos humanos de alta calidad y datos de patrimonio dispersos y no digitalizados de manera sincrónica.

Hanoi se fija el objetivo de convertirse en el centro de la industria cultural de todo el país. (Foto: VNA)

Cabe destacar que estas limitaciones persisten en un contexto en el que Hanoi se fija el objetivo de convertirse en el centro de las industrias culturales del país. Si no se resuelven, el patrimonio seguirá siendo más un “potencial” que un “recurso”.

Como sugirió un experto de la UNESCO, es necesario ver el patrimonio como un “complejo”, que incluye el espacio, las personas y la vida circundante. A partir de ahí, orientar la reorganización del espacio, organizar el turismo cultural y crear un motor económico claro.

La Resolución 02-NQ/TW del Buró Político se considera un hito importante que abre un nuevo camino para el desarrollo cultural de la capital. (Foto: VNA)

En ese contexto, la Resolución 02-NQ/TW del Buró Político se considera un hito importante que abre una nueva dirección para el desarrollo cultural de la capital. La resolución identifica claramente: “Civilización - Identidad – Creatividad” son los valores fundamentales, al tiempo que enfatiza la transformación del patrimonio en “activos vivos”, vinculados al turismo, el arte y las industrias culturales. Este es un cambio de mentalidad: de la conservación a la promoción, de lo estático a lo dinámico.

“ La Resolución ha situado a la cultura en el centro de la estrategia de desarrollo, considerándola tanto una base como un motor. Este es un enfoque acorde con la tendencia global, donde la cultura se convierte cada vez más en el “poder blando” de cada nación y cada ciudad. Profesor asociado y doctor Bui Hoai Son, miembro permanente de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Nacional

Para que el patrimonio cree verdaderamente identidad

Desde historias específicas hasta orientaciones políticas, se puede ver que Hanoi se encuentra en una etapa de transición importante: de la “conservación del patrimonio” a la “promoción de los valores patrimoniales”. Pero para que el patrimonio cree verdaderamente identidad, se necesitan más que modelos aislados.

En primer lugar, se debe situar a la comunidad en el centro. Los artesanos, las aldeas de oficios y los ciudadanos no son solo objetos de conservación, sino sujetos que crean y mantienen el patrimonio. Hanoi necesita integrar el patrimonio en la planificación del desarrollo urbano. Cada proyecto, cada nuevo espacio debe considerar el factor cultural, en lugar de tratarlo como una parte “secundaria”. Además, es necesario construir un ecosistema de industrias culturales sincrónico, desde la formación y las finanzas hasta los datos. El patrimonio solo se convierte en un activo cuando existe una cadena de valor clara. Y, finalmente, se debe mantener la autenticidad del patrimonio. El desarrollo no significa cambiar la esencia. Una ciudad moderna que pierda su profundidad cultural difícilmente mantendrá su propia identidad.

Hanoi se está transformando de la “conservación del patrimonio” hacia la “promoción de los valores patrimoniales”. (Foto: VNA)

Hanoi se encuentra ante una gran oportunidad para convertirse en un modelo de desarrollo cultural en la era digital. Pero la identidad no se puede “construir de nuevo” de la noche a la mañana, sino que se forma a través del tiempo, de la manera en que las personas viven, preservan y crean sobre la base del patrimonio.

Conservar el patrimonio no significa aferrarse a la nostalgia. Preservarlo es garantizar que Hanoi, en su camino de rápido desarrollo e integración profunda, siga reconociéndose a sí misma. Así, el patrimonio deja de ser solo una historia del pasado para convertirse en la base del futuro, el “aliento” persistente que conforma la identidad de una capital con mil años de civilización./.