LongForm Faire du patrimoine le socle de l’identité de Hanoï Hanoï, ville du patrimoine par excellence du Vietnam, abrite pas moins de 6.489 sites historiques et culturels, près de 1.793 éléments du patrimoine culturel immatériel, des milliers de villages d’artisanat et des centaines de trésors nationaux – un réservoir d’une valeur inestimable héritée du millénaire de Thang Long. Dans le flux rapide du développement d’une métropole moderne, la question se pose avec acuité aujourd'hui : comment faire du patrimoine un véritable atout, forger l’identité de Hanoï et l’inscrire dans la vie contemporaine, au point qu’il soit une pierre angulaire du développement urbain moderne ? Cette interrogation n’est plus d’ordre conceptuel ; elle s’impose désormais comme une exigence urgente dans la trajectoire visant à positionner la capitale comme une ville créative, cultivée et durable.

Hanoï, ville vietnamienne au patrimoine exceptionnel, abrite 6 489 vestiges historiques et culturels. Photo : VNA

Quand le patrimoine cesse d’être mémoire pour devenir mouvement

Lors du colloque international « Le parcours pour faire du patrimoine culturel un atout », tenu au Musée de Hanoï, un message central a été souligné : le patrimoine culturel ne doit pas être « figé », mais valorisé comme moteur de développement. Si cette approche s’inscrit dans les tendances actuelles, sa traduction en actions concrètes demeure un défi de taille.

Spectacles d'art traditionnel lors du séminaire international « Voyage vers la transformation du patrimoine culturel en atouts », organisé au Musée de Hanoï. Photo : VNA

Hanoï dispose d’atouts rares : plus de mille ans d’histoire depuis l’Édit de transfert de la capitale en 1010, ainsi qu’un écosystème patrimonial d’une grande diversité, allant des maisons communales, pagodes et quartiers anciens aux villages de métiers, festivals et pratiques sociales. Son adhésion au Réseau des villes créatives de l’UNESCO impose d’ailleurs des exigences accrues : il ne s’agit plus seulement de préserver, mais aussi de « raconter » le patrimoine à l’aune de notre époque.

Dans les faits, lorsque le patrimoine est « réveillé », il devient une ressource vivante tangible. Ces dernières années, de nombreuses institutions culturelles de la capitale ont amorcé une transformation notable. Les sites patrimoniaux ne sont plus de simples lieux de visite, mais deviennent des espaces d’expérimentation, de création et d’interaction.



Ainsi, au Van Miêu - Quôc Tu Giam, le programme nocturne immersif « Quintessence de la tradition lettrée » en offre une illustration convaincante. Ce site pluriséculaire est « raconté » à travers la lumière, le son et les technologies modernes, recréant de manière vivante le parcours d’apprentissage des lettrés d’autrefois. Les visiteurs ne se contentent plus d’observer : ils participent, interagissent via des applications numériques, expérimentent les classes d'autrefois et découvrent l’histoire grâce à des projections en 3D mapping.

Le circuit nocturne au Temple de la Littérature à Hanoï permet aux visiteurs de découvrir l'essence du confucianisme. Photo : VNA

Au-delà de ce site emblématique, d’autres lieux patrimoniaux de Hanoï se renouvellent également. À la Maison centrale de Hỏa Lò, les visites nocturnes « Nuits sacrées » sont devenues, ces dernières années, une véritable tendance auprès des jeunes. L’histoire y est racontée avec une forte charge émotionnelle, permettant au public non seulement de comprendre, mais aussi de ressentir la profondeur du passé.

Le circuit nocturne du site historique de la Maison centrale (Hoa Lo) est l'une des activités touristiques les plus populaires et les plus appréciées à Hanoï. Photo : VNA

« Nuit sacrée » est une visite nocturne associée à la reconstitution historique à la Maison centrale à Hanoï. Photo : VNA

Parallèlement, la Citadelle impériale de Thang Long s’affirme progressivement comme un espace culturel créatif, avec des produits tels que les visites nocturnes « Décoder la citadelle », l’espace numérique « Capitale Thang Long » ou encore des programmes éducatifs destinés aux scolaires. La combinaison entre conservation et technologies numériques ouvre ainsi de nouvelles approches, rapprochant le patrimoine du grand public.

Le circuit nocturne « Décryptage de la Citadelle impériale » et l’espace numérique « Capitale Thang Long », alliant préservation et technologies numériques, ont ouvert une nouvelle voie, rapprochant le patrimoine du public. Photo : VNA

Ces modèles témoignent d’une tendance nette : le patrimoine n’est plus figé, il s’inscrit désormais pleinement dans la vie urbaine. Lorsqu’il est valorisé de manière pertinente et moderne, le patrimoine peut générer de la valeur économique, renforcer l'image de la ville et, surtout, être transmis de manière plus efficace aux jeunes générations.

Du potentiel au levier : lever les verrous du patrimoine

Malgré ses atouts indéniables, Hanoï se heurte encore à plusieurs « goulets d’étranglement » dans la transformation du patrimoine en véritable ressource. Parmi les obstacles figurent une perception encore incomplète des industries culturelles, l’absence de modèles adaptés, des mécanismes de socialisation limités, un déficit de ressources humaines qualifiées, ainsi qu’un système de données patrimoniales fragmenté et insuffisamment numérisé.

Hanoï ambitionne de devenir un pôle de l'industrie culturelle du pays. Photo : VNA

Ces limites apparaissent d’autant plus préoccupantes que la capitale ambitionne de devenir un centre national des industries culturelles. À défaut de solutions efficaces, le patrimoine risque de demeurer davantage un « potentiel » qu’une « ressource » concrète.

Comme l’a suggéré un expert de l’UNESCO, il convient d’appréhender le patrimoine comme un « ensemble intégré », englobant à la fois les espaces, les populations et les dynamiques de vie environnantes. Une telle approche permettrait de réorganiser les espaces, de structurer l’offre de tourisme culturel et de générer des retombées économiques tangibles.

La Résolution 02-NQ/TW du Bureau politique est considérée comme une étape importante, ouvrant une nouvelle voie pour le développement culturel de la capitale. Photo : VNA

Dans ce contexte, la Résolution 02-NQ/TW du Bureau politique s’impose comme un jalon majeur, ouvrant de nouvelles orientations pour le développement culturel de la capitale. Le texte identifie clairement « Culture millénaire – Identité – Créativité » comme valeurs fondamentales, tout en soulignant la nécessité de transformer le patrimoine en « actif vivant », en lien étroit avec le tourisme, les arts et les industries culturelles. Il s’agit là d’un véritable changement de paradigme : passer de la conservation à la valorisation, de l’immobilisme à la dynamique.

“ La résolution 02 -NQ/TW place la culture au cœur de la stratégie de développement, à la fois comme fondement et commemoteur. Une telle approche s’inscrit pleinement dans les tendances mondiales, où la culture s’affirme de plus en plus comme une « puissance douce » des nations et des villes.. Le docteur et professeur associé, Bui Hoai Son, membre permanent de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale

Pour que le patrimoine façonne réellement l’identité

Des expériences concrètes aux orientations politiques, Hanoï se trouve aujourd’hui à un tournant décisif : passer de la « préservation du patrimoine » à la « valorisation de ses valeurs ». Toutefois, pour que le patrimoine devienne véritablement le socle de l’identité de la capitale, il ne suffit pas de multiplier des modèles isolés. Il est, avant tout, essentiel de placer la communauté au cœur du processus.

Les artisans, les villages de métiers et les habitants ne doivent pas être considérés uniquement comme des bénéficiaires de la préservation, mais comme les véritables acteurs de la création et de la transmission du patrimoine. Par ailleurs, Hanoï doit intégrer le patrimoine dans sa planification urbaine : chaque projet, chaque nouvel espace doit incorporer la dimension culturelle, au lieu de la reléguer à un rôle accessoire.

Hanoï passe de la « préservation du patrimoine » à la « promotion de la valeur du patrimoine ». Photo : VNA

En outre, la mise en place d’un écosystème cohérent des industries culturelles s’avère indispensable, englobant formation, financement et données. Le patrimoine ne peut devenir un actif que s’il s’inscrit dans une chaîne de valeur clairement structurée. Enfin, il est crucial de préserver l’authenticité du patrimoine : le développement ne doit pas en altérer la nature. Une Hanoï moderne, mais privée de sa profondeur culturelle, aurait du mal à conserver son identité propre.

Aujourd’hui, Hanoï dispose d’une opportunité majeure pour s’imposer comme un modèle de développement culturel à l’ère numérique. Cependant, une identité ne se « construit » pas du jour au lendemain ; elle se façonne dans le temps, à travers les modes de vie, la préservation et la créativité des communautés, sur la base du patrimoine.

Préserver le patrimoine ne relève pas de la nostalgie. C’est permettre à Hanoï, dans un contexte de développement rapide et d’intégration internationale approfondie, de continuer à se reconnaître elle-même. Dès lors, le patrimoine cesse d’être une affaire du passé pour devenir le fondement de l’avenir, un « souffle » durable qui façonne l’identité d’une capitale millénaire. - VNA