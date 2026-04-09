LongForm Développement de la « Silver Économie » au Vietnam : transformer le défi du vieillissement en levier de croissance Au Vietnam, la « Silver Économie » n'est plus un concept étranger mais une tendance inéluctable. La construction proactive d'un écosystème économique adapté à une population vieillissante constitue non seulement une solution du bien-être social, mais aussi une porte ouverte sur un modèle de croissance nouveau, durable et humain.

La pratique régulière d'exercices physiques et de gymnastique permet aux personnes âgées non seulement d'améliorer leur santé, leur souplesse et leur lucidité mentale, mais aussi de vivre de manière plus confiante. Photo : VNA

La « Silver Économie » propose un nouveau regard sur le vieillissement de la population : loin d'être un simple fardeau, celui-ci apparaît comme une opportunité économique majeure. Ce modèle englobe l'ensemble des produits, services et activités conçus spécifiquement pour les seniors (généralement âgés de 50 à 60 ans et plus), les transformant en une puissante force de consommation et en un nouveau moteur de croissance.

La réalité montre que de nombreux pays asiatiques ont su transformer ce défi en avantage.

Le Japon, confronté au vieillissement dès les années 1970, a élargi ses activités à tous les secteurs : logements adaptés, soins de santé intelligents avec assistance robotique, soins infirmiers haut de gamme, éducation permanente et divertissements personnalisés. En conséquence, de nombreuses industries se sont métamorphosées, permettant aux seniors de vivre de manière plus autonome tandis que les entreprises ont conquis un marché colossal. Aujourd'hui, ce marché continue de croître avec des technologies de robots de soins mises en avant lors d'événements majeurs comme l'Expo 2025.

Au Japon, des robots dotés d'intelligence artificielle (IA) assistent les soins aux personnes âgées à domicile, à l'hôpital et dans les maisons de retraite. Photo : VNA

En Chine, le gouvernement a officiellement érigé la « Silver Économie » en stratégie nationale. Actuellement, ce marché atteint environ 15 à 17 billions de yuans (soit 2 à 2,2 billions de dollars), contribuant de manière significative au PIB, avec une part qui pourrait atteindre les 10 % d'ici 2035.

L'utilisation de drones dans la vie quotidienne devient de plus en plus répandue. Photo : VNA

En Chine, des robots sont utilisés pour prendre soin des personnes âgées. Photo : VNA

À Singapour — pays qui entrera dans une phase de « super-vieillissement » en 2026 — l'économie des seniors est perçue comme une « mine d'or » avec un marché estimé à 72 milliards de dollars d'ici 2025. L'État se concentre sur la télémédecine, l'habitat adapté et les politiques encourageant les seniors à continuer de travailler et d'apprendre. La Malaisie se prépare également pour l'horizon 2044 en s'appuyant sur l'expérience précieuse des aînés comme conseillers, tout en développant des services de villégiature et de loisirs spécifiques. Ces exemples asiatiques prouvent que le vieillissement n'est pas une fatalité, mais le début d'un chapitre économique créatif.

Singapour est un pays pionnier dans l'intégration de la robotique au sein des services de santé. Photo : VNA

Un « trésor inestimable » et une ressource de développement

Pour concrétiser ce modèle au Vietnam, il est nécessaire de changer de perspective. En effet, les seniors jouent un double rôle : d'une part, une ressource d'offre dotée d'une expérience et d'une résilience précieuses ; d'autre part, un moteur de demande puissant pour la santé, le tourisme et l'apprentissage tout au long de la vie. Parallèlement, les entreprises sont au cœur de l'innovation et de l'exécution, assumant leur responsabilité sociale par la création d'environnements de travail adaptés.

Enfin, l'État agit en tant qu'« architecte institutionnel », instaurant un corridor juridique transparent et des mécanismes d'incitation pour bâtir un système de protection sociale robuste dans le but de favoriser l’essor de la "Silver Économie".

Les personnes âgées occupent une place centrale et jouent un double rôle dans la promotion du développement économique. Photo : VNA

De son vivant, le Président Ho Chi Minh affirmait déjà : « Les personnes âgées sont un trésor inestimable de la nation et de l'État ». Cet enseignement conserve toute sa valeur. Récemment, lors d'une séance de travail avec l'Association des personnes âgées du Vietnam, le secrétaire général du Parti To Lam a souligné que les aînés sont une ressource précieuse, les « piliers de la nation », et absolument pas un fardeau. Il a porté une attention particulière aux soins de santé et au développement de modèles de maisons de « contre la solitude » pour favoriser leur épanouissement.

Le secrétaire général du Parti To Lam rencontre et félicite des personnes âgées exemplaires. Photo : VNA

En réalité, le Vietnam est officiellement entré dans la phase de vieillissement démographique depuis 2011. En 2024, le pays comptait environ 14,2 millions de personnes de 60 ans et plus (plus de 14 % de la population). D'ici 2030, ce chiffre devrait atteindre 18 millions. Il s'agit là d'un moment de bascule cruciale pour développer la « Silver Économie ».

Dans cette optique, la base politico-juridique se précise. Le Parti a chargé les instances stratégiques d'élaborer un projet de développement de la « Silver Économie » dans le programme d'action du 14e Congrès national du Parti. Le gouvernement manifeste sa détermination à travers la Stratégie nationale pour les personnes âgées à l'horizon 2035 (Décision 383/QD-TTg de 2025) et la Résolution n° 36/NQ-CP de 2026 sur les solutions de percée dans les services de santé de haute qualité.

Lors de la conférence dédiée à la Silver Économie, tenue le 11 mars à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a défini « 5 piliers d'action » : sensibilisation accrue ; construction d'un écosystème de soins complet (Village du Bonheur, Club des seniors) ; encouragement à la diversification des services ; valorisation des contributions des aînés et renforcement du rôle de l'Association des personnes âgées du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh affirment que les personnes âgées sont à la fois les sujets, les objets, le centre et les bénéficiaires des fruits du développement de la « silver économie ». Photo : VNA

Lever les « points de blocage »

Toutefois, pour que la « Silver Économie » ne reste pas seulement théorique, l'État devra mettre en place des financements importants.

“ Pauline Tamesis, coordinatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, insiste sur l'expansion des investissements publics et privés dans les infrastructures de soins. Les incitations fiscales et les crédits à taux préférentiels sont les clés pour attirer les investisseurs. Pauline Tamesis, coordinatrice résidente des Nations Unies au Vietnam

“ Je salue son Plan d'action national 2030 sur les personnes âgées. L'OMS suggère au Vietnam de renforcer la médecine de base, de construire un système national de soins de longue durée et d'assurer une coordination intersectorielle pour une société réellement inclusive. Angela Pratt, représentante de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Vietnam

“ Il faut perfectionner le cadre juridique du marché du carbone, encourageant les seniors à participer à la reforestation et à l'agriculture circulaire. Il souligne également l'importance de la formation aux compétences numériques pour mobiliser l'« intelligence argentée » via les plateformes digitales, contribuant ainsi à l'objectif Net Zéro 2050. Tran Kim Chung, président de CT Group

“ Il est nécessaire de se concentre sur l'économie circulaire agricole. Il préconise un cadre juridique incitant les seniors à produire une agriculture propre, soutenu par des technologies, des prêts préférentiels et des variétés de cultures respectueuses de l'environnement. Nguyen Hong Lam, président du groupe Que Lam

Grâce au soutien des organisations internationales et à la détermination du gouvernement et des entreprises, le Vietnam peut transformer cette période de vieillissement en levier de développement durable. Le développement de la « Silver Économie » n'est pas seulement une question de croissance chiffrée, c'est le témoignage d'une société civilisée où les aînés demeurent une ressource primordiale pour la prospérité du pays. -VNA