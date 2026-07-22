Blog Campagne des « 500 jours et nuits » : un appel venu du cœur La « Campagne des 500 jours et nuits est avant tout un appel venu du cœur, un devoir sacré qui engage l’ensemble du système politique et de la nation envers celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie. La « Campagne des 500 jours et nuits

“ “Lancée le 2 avril 2026 sur le site historique national spécial de la Citadelle de Quang Tri, la « Campagne des 500 jours et nuits pour intensifier la recherche, le regroupement et l’identification des restes des martyrs » (ci-après « Campagne des 500 jours et nuits »), en préparation du 80ᵉ anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Martyrs, constitue bien plus qu’une importante mission politique. Elle est avant tout un appel venu du cœur, un devoir sacré qui engage l’ensemble du système politique et de la nation envers celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie.

Un long chemin de reconnaissance envers les héros tombés pour la Patrie

Selon le Comité national chargé de la recherche, du regroupement et de l’identification des restes des martyrs, plus d’un demi-siècle de lutte pour l’indépendance nationale, la défense de la Patrie et l’accomplissement des missions internationales a coûté la vie à plus de 1,2 million de militaires, de cadres et de civils. La recherche, le regroupement et l’identification des restes des martyrs ne constituent pas seulement une politique de l’après-guerre. Ils contribuent également à renforcer la confiance de la population envers le Parti et l’État, à consolider l’armée et son soutien à l’arrière, ainsi qu’à préserver la stabilité politique et sociale du pays.

Sous une chaleur écrasante, de jeunes soldats, la sueur mêlée à la poussière, accomplissent avec recueillement leur mission sacrée au Cimetière national des martyrs de Him Lam. Photo : VNA

Sous une chaleur accablante, de jeunes soldats accomplissent avec recueillement une mission sacrée au Cimetière national des martyrs de Him Lam, leurs efforts se mêlant silencieusement à la terre et à la poussière. Photo: VNA Sous une chaleur accablante, de jeunes soldats accomplissent avec recueillement une mission sacrée au Cimetière national des martyrs de Him Lam, leurs efforts se mêlant silencieusement à la terre et à la poussière. Photo: VNA

Chaque sépulture est dégagée manuellement avec le plus grand soin afin d'en préserver l'intégrité et d'éviter toute atteinte aux restes des martyrs. Photo : VNA

Malgré les efforts déployés depuis de nombreuses années, cette mission demeure particulièrement complexe. À ce jour, plus de 175.000 restes de martyrs restent encore à localiser et à rapatrier, tandis que près de 300.000 tombes de martyrs, réparties dans les cimetières militaires à travers le pays, n’ont toujours pas pu être identifiées.

Les cadres et les soldats de l’équipe de recherche et de rapatriement des restes des martyrs de la province de Tuyên Quang mènent des opérations de recherche des dépouilles des soldats tombés. Photo: VNA Les cadres et les soldats de l’équipe de recherche et de rapatriement des restes des martyrs de la province de Tuyên Quang mènent des opérations de recherche des dépouilles des soldats tombés. Photo: VNA Les cadres et les soldats de l’équipe de recherche et de rapatriement des restes des martyrs de la province de Tuyên Quang mènent des opérations de recherche des dépouilles des soldats tombés. Photo: VNA

Les cadres et les soldats de l’équipe de recherche et de rapatriement des restes des martyrs de la province de Tuyên Quang mènent des opérations de recherche des dépouilles des soldats tombés. Photo: VNA Les cadres et les soldats de l’équipe de recherche et de rapatriement des restes des martyrs de la province de Tuyên Quang mènent des opérations de recherche des dépouilles des soldats tombés. Photo: VNA

Les membres de l'équipe de recherche et de rapatriement des restes des martyrs de la province de Tuyên Quang recherchent les restes des soldats tombés lors de la guerre de défense de la frontière nord. Photo : VNA

À ces difficultés s’ajoutent une gestion parfois insuffisamment rigoureuse des archives – listes des martyrs, plans des sépultures ou dossiers de regroupement –, les profondes transformations des paysages au fil du temps, ainsi que l’urbanisation rapide, le développement des zones industrielles et la présence persistante de mines et d’engins explosifs non neutralisés dans certaines régions, autant de facteurs qui compliquent considérablement les opérations de recherche.

Un détecteur de mines est utilisé afin de s’assurer que la zone de recherche est entièrement sécurisée avant le lancement des opérations de fouille. Photo: VNA Un détecteur de mines est utilisé afin de s’assurer que la zone de recherche est entièrement sécurisée avant le lancement des opérations de fouille. Photo: VNA Un détecteur de mines est utilisé afin de s’assurer que la zone de recherche est entièrement sécurisée avant le lancement des opérations de fouille. Photo: VNA

Un détecteur de mines est utilisé afin de s’assurer que la zone de recherche est entièrement sécurisée avant le lancement des opérations de fouille. Photo: VNA

Par ailleurs, les proches des martyrs sont aujourd’hui, pour beaucoup, très âgés et en mauvaise santé, tandis que nombre de martyrs n’ont plus aucun membre de leur famille en vie. Les conditions naturelles ont également accéléré la dégradation des restes humains. Enfin, les capacités nationales en matière de conservation des échantillons et d’expertise ADN demeurent encore limitées, rendant plus difficile l’identification des restes des martyrs.

Les proches des martyrs sont accompagnés lors du prélèvement d’échantillons ADN destinés à l’identification des martyrs dont l’identité n’a pas encore pu être établie. Photo: VNA Les proches des martyrs sont accompagnés lors du prélèvement d’échantillons ADN destinés à l’identification des martyrs dont l’identité n’a pas encore pu être établie. Photo: VNA Les proches des martyrs sont accompagnés lors du prélèvement d’échantillons ADN destinés à l’identification des martyrs dont l’identité n’a pas encore pu être établie. Photo: VNA

Des proches de martyrs sont accompagnés lors du prélèvement d'échantillons biologiques destinés aux analyses ADN en vue de l'identification des martyrs dont l'identité reste inconnue. Photo : VNA

Un objectif : retrouver près de 7.000 martyrs

Face aux difficultés persistantes de cette mission et fidèle à la tradition vietnamienne de « gratitude envers ceux qui ont contribué à la nation », ainsi qu'au souhait exprimé depuis des années par les familles des martyrs et l'ensemble de la population, le Comité national chargé de la recherche, du regroupement et de l'identification des restes des martyrs a lancé, le 2 avril 2026, sur le site historique de la Citadelle de Quang Tri, la « Campagne des 500 jours et nuits pour intensifier la recherche, le regroupement et l'identification des restes des martyrs ».

Prévue du 15 mars 2026 au 27 juillet 2027, cette campagne revêt une profonde portée politique et humaine. Elle traduit concrètement les orientations des dirigeants du Parti et de l'État, au premier rang desquels le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, en faveur de la mise en œuvre des politiques destinées aux personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution.

Au-delà d'une importante mission politique, cette campagne est avant tout un appel venu du cœur et un devoir sacré qui incombe à l'ensemble du système politique comme à toute la nation envers celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie. Elle constitue également une occasion de transmettre aux générations présentes et futures les valeurs du patriotisme et de nourrir la fierté nationale..

La Citadelle de Quảng Trị, haut lieu de mémoire et étape incontournable du parcours de recueillement en hommage aux héros morts pour la Patrie. Photo : VNA

Les jeunes de Dà Nang rendent hommage aux héros et martyrs. Photo: VNA Les jeunes de Dà Nang rendent hommage aux héros et martyrs. Photo: VNA

Les jeunes de Dà Nang rendent hommage aux héros et martyrs. Photo: VNA

Cinq objectifs majeurs

Retrouver et de rapatrier près de 7.000 restes de martyrs

Achever les prélèvements d'échantillons sur quelque 230.000 tombes de martyrs dont l'identité demeure inconnue dans les cimetières militaires, ainsi que sur les restes nouvellement retrouvés

Réaliser l'analyse ADN d'environ 18.000 échantillons

Mettre en place et de rendre opérationnelle une base de données génétiques des proches de martyrs non identifiés afin de faciliter les opérations de comparaison

Accélérer et d'achever les opérations de déminage et de dépollution des engins explosifs dans les zones prioritaires de recherche, notamment à Tuyen Quang (Vi Xuyen), Lao Cai, Lang Son ainsi que dans les secteurs où subsistent des informations sur l'emplacement de tombes de martyrs.

Une mobilisation sans précédent

Pour Vu Ngoc Thuy, directrice générale adjointe du Département des personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution, relevant du ministère de l'Intérieur, la particularité de cette campagne réside dans l'ampleur exceptionnelle de la mobilisation. « Jamais auparavant une telle mobilisation de l'ensemble des forces n'avait été organisée. Cette campagne réunit tous les acteurs concernés, des autorités centrales aux collectivités locales, en passant par les forces armées, la police, les institutions scientifiques, les principaux organismes nationaux d'expertise ainsi que les comités de pilotage chargés, à tous les échelons, de la recherche, du regroupement et de l'identification des restes des martyrs. Les Comités populaires de tous les niveaux sont également pleinement engagés afin de mener à bien une même mission, dans le cadre d'une seule et même campagne. Il s'agit sans doute d'un événement historique pour notre époque », souligne-t-elle.

Les équipes spécialisées procèdent au prélèvement d’échantillons sur les restes des martyrs au cimetière des martyrs de Tich Son, dans le quartier de Vinh Yên, province de Phu Tho. Photo: VNA Les équipes spécialisées procèdent au prélèvement d’échantillons sur les restes des martyrs au cimetière des martyrs de Tich Son, dans le quartier de Vinh Yên, province de Phu Tho. Photo: VNA

Les équipes spécialisées procèdent au prélèvement d’échantillons sur les restes des martyrs au cimetière des martyrs de Tich Son, dans le quartier de Vinh Yên, province de Phu Tho. Photo: VNA

Des membres de la force de défense civile déplacent une urne ossuaire renfermant les restes d'un martyr dont l'identité n'a pas encore été établie, au Cimetière des martyrs de Thanh Tru, dans le quartier de Vinh Yên (province de Phu Tho). Photo : VNA

“ Plus de quatre mois après le lancement de la Campagne des 500 jours et nuits, les premiers résultats témoignent déjà de la détermination et de l'engagement sans relâche des forces mobilisées. Selon le Bureau du Comité national de pilotage, au 10 juillet, 1.330 restes de martyrs avaient déjà été retrouvés et regroupés, dont 306 au Vietnam, 174 au Laos et 850 au Cambodge. Les équipes ont également découvert cinq fosses communes de martyrs dans la province de Tuyen Quang, ainsi qu'un autre site funéraire collectif au parc Le Thi Rieng, à Hô Chi Minh-Ville.

Dans le cadre des opérations de déminage destinées à faciliter les recherches, les commandements militaires régionaux ont constitué 360 équipes spécialisées, mobilisant près de 5.000 personnes et 1.311 détecteurs de mines et d'engins explosifs. S'agissant des prélèvements d'échantillons sur les restes de martyrs dont l'identité demeure inconnue, le ministère de la Défense a publié les directives ainsi que les procédures techniques nécessaires et a organisé des sessions de formation à l'échelle nationale. À ce jour, l'ensemble des commandements militaires régionaux ainsi que toutes les provinces et municipalités ont élaboré leurs plans de mise en œuvre.

Accélérer l'identification des restes des martyrs

Selon le Comité national chargé de la recherche, du regroupement et de l'identification des restes des martyrs, la réalisation des objectifs de la Campagne des 500 jours et nuits passe, dans les prochains mois, par plusieurs priorités : poursuivre le perfectionnement du cadre juridique régissant la recherche, le regroupement et l'identification des restes des martyrs ; intensifier les opérations de recherche dans les zones prioritaires; généraliser le prélèvement d'échantillons sur les restes de martyrs non identifiés dans les cimetières militaires à travers le pays ; et accélérer la collecte d'échantillons ADN auprès des proches des martyrs afin de constituer une banque de données génétiques au service de leur identification.

Video: Chiến dịch 500 ngày đêm: Mệnh lệnh từ trái tim (Nguồn: TTXVN)

De son côté, le ministère de la Sécurité publique finalise actuellement le plan de la campagne nationale de collecte d'échantillons ADN auprès des proches de martyrs dont l'identité n'a pas encore été établie. Déployée simultanément dans l'ensemble du pays du 20 juin 2026 au 20 juillet 2027, cette opération devrait permettre de recueillir environ 250.000 échantillons.

Parallèlement, le Vietnam entend renforcer sa coopération internationale en matière d'échange d'informations, de partage d'expériences et de transfert de technologies d'expertise ADN afin d'améliorer l'identification des restes des martyrs...

Par sa profonde portée politique et humaine, la Campagne des 500 jours et nuits illustre la détermination de l'ensemble du système politique à assumer son devoir envers celles et ceux qui sont tombés pour la Patrie. Au-delà de la recherche des restes des martyrs, cette mobilisation vise à leur rendre leur identité, à les ramener symboliquement vers leur terre natale et à les réunir, enfin, avec leurs familles./.