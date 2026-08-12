Blog Vietnam prepara recursos humanos para la era cuántica

La tecnología cuántica está pasando progresivamente de los laboratorios de investigación especializada a aplicaciones en distintos ámbitos en todo el mundo. En Vietnam, la tecnología cuántica y de ciberseguridad figura entre los 10 grupos de tecnologías estratégicas nacionales, considerados fundamentales para reforzar la autonomía tecnológica y la competitividad del país en la nueva era.

Como centro nacional de ciencia, tecnología e innovación, Ciudad Ho Chi Minh está adoptando medidas para adentrarse en la era cuántica, con el desarrollo de recursos humanos como una de sus principales prioridades, en aras de aprovechar las oportunidades que ofrecerá esta tecnología.

Las universidades, un pilar para la formación



La profesora y doctora Nguyen Thi Thanh Mai, directora de la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que una prioridad es atraer talento altamente cualificado del extranjero, especialmente expertos y científicos vietnamitas que han estudiado, investigado y trabajado en grandes centros tecnológicos. En el ámbito nacional, consideró necesario definir los grupos destinatarios, los niveles y orientaciones de formación y el personal docente, además de identificar las necesidades prácticas, con el objetivo de que en los próximos cinco a diez años Vietnam cuente con recursos humanos de alta calidad en tecnología cuántica, con conocimientos profundos e interdisciplinarios.

“ Una de las vías más importantes es atraer talento altamente cualificado de todo el mundo, especialmente a través de la red de expertos y científicos vietnamitas residentes en el extranjero. La profesora y doctora Nguyen Thi Thanh Mai, directora de la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh

La Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, uno de los principales sistemas universitarios del país, ha comenzado a sentar las bases para la investigación y la formación en este campo. La tecnología cuántica forma parte del eje de tecnologías estratégicas junto con la inteligencia artificial (IA), los semiconductores y la ciberseguridad, estrechamente vinculada a las capacidades tecnológicas fundamentales del futuro. La universidad cuenta con capacidades de investigación en física, materiales, fotónica, matemáticas y tecnologías de la información, impulsa inversiones en infraestructura de computación de alto rendimiento y ha creado grupos de investigación sobre computación y seguridad cuánticas.

Sus principales líneas de investigación abarcan la simulación cuántica, los algoritmos y el software, la criptografía poscuántica y los materiales cuánticos, además de estudios básicos en física cuántica, química cuántica, fotónica y materiales. En 2025, abrió la especialización en Computación Cuántica en la carrera de Física de la Universidad de Ciencias Naturales y prevé desarrollar la carrera de Tecnología Cuántica en esta institución y la de Ingeniería Cuántica en la Universidad Politécnica a partir de 2027. En posgrado, la especialización abordará la simulación, los algoritmos, el software, los datos, el aprendizaje automático y la optimización.



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Las universidades refuerzan la cooperación para formar recursos humanos en el sector de los semiconductores. Foto: VNA



Los expertos, sin embargo, señalan varios obstáculos, entre ellos la dispersión de los grupos de investigación, la falta de equipamiento y laboratorios adecuados, la escasez de personal altamente cualificado y la limitada conexión con las empresas. En el próximo periodo, la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh priorizará la seguridad cuántica, la simulación cuántica, los algoritmos y el software, la fotónica, los materiales y sensores cuánticos y la investigación básica en física cuántica.



Mientras tanto, Ciudad Ho Chi Minh impulsa una red de expertos en tecnología cuántica, programas de formación de corta duración e interuniversitarios y proyectos piloto planteados por la ciudad y las empresas. También promueve una mayor concienciación sobre la seguridad poscuántica de los sistemas de datos críticos. En este proceso, las principales universidades desempeñan un papel clave en la formación de recursos humanos, el desarrollo de grupos de investigación y la conexión con las empresas, contribuyendo a construir progresivamente un ecosistema de tecnología cuántica en la ciudad.



Una formación en distintos niveles



El profesor y doctor Do Phuc, de la Universidad de Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, considera que la formación de recursos humanos en tecnología cuántica debe dirigirse a distintos grupos, en lugar de centrarse únicamente en especialistas. A su juicio, es necesario desarrollar una comprensión básica de la tecnología cuántica que permita a trabajadores y gestores identificar las oportunidades y los desafíos que esta plantea para los sistemas actuales y, sobre esa base, tomar decisiones adecuadas sobre la arquitectura de los sistemas y la gestión de riesgos.

“ La formación de recursos humanos en el ámbito cuántico debe diseñarse para distintos grupos de destinatarios, en lugar de centrarse únicamente en personal altamente especializado. El profesor y doctor Do Phuc, de la Universidad de Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh

Do Phuc propuso estructurar la formación en cuatro niveles: elevar el conocimiento sobre tecnología cuántica entre dirigentes, gestores y estudiantes de carreras tecnológicas; formar ingenieros capaces de utilizar herramientas y plataformas cuánticas y familiarizados con la criptografía poscuántica; preparar equipos docentes para incorporar contenidos cuánticos en los programas universitarios; y desarrollar grupos de investigación especializados y centros de excelencia capaces de abordar problemas complejos.



Por su parte, el profesor asociado y doctor Dinh Trung Hoa, jefe del área de Formación de la Red VNQuantum, señaló que la preparación para la era cuántica debe comenzar por las personas, ya que sin recursos humanos no es posible desarrollar capacidades en este ámbito. A partir de la experiencia de otros países, indicó que muchos de ellos no comenzaron con grandes inversiones en laboratorios, sino con la creación de conciencia, la formación de docentes, el establecimiento de redes de investigación y la incorporación progresiva de contenidos cuánticos en los sistemas educativos.



En este sentido, propuso que Ciudad Ho Chi Minh forme cuatro grupos de recursos humanos para la era cuántica. El primero estará integrado por estudiantes, dirigentes, ingenieros de tecnologías de la información y empresas con conocimientos básicos para identificar oportunidades y riesgos. Le seguirán ingenieros, docentes e investigadores, encargados de desarrollar capacidades tecnológicas fundamentales a largo plazo. La formación deberá combinar física, matemáticas, informática, ingeniería y aplicaciones prácticas.

La hoja de ruta partirá de la educación secundaria, con clubes STEM y campamentos de verano, y continuará con cursos introductorios en las universidades, certificados de corta duración, formación docente, estudios de posgrado e investigación, capacitación empresarial y proyectos piloto, hasta llegar a la creación de un "hub" cuántico a escala municipal.



El doctor Tran Nguyen Lan, jefe del grupo QuantumLab del Departamento de Física y Física de Ingeniería de la Universidad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que la computación cuántica puede aplicarse a problemas complejos de la ciudad que requieren un alto nivel de optimización, como la logística, el transporte, las finanzas, la operación de sistemas y la gestión de datos.Sin embargo, su aplicación aún enfrenta obstáculos relacionados con la calidad del hardware, los costos de inversión e infraestructura y, especialmente, la escasez de personal altamente cualificado con conocimientos de física cuántica, matemáticas e informática.

Por ello, además de desarrollar la infraestructura necesaria, Ciudad Ho Chi Minh debe formar ingenieros capaces de convertir los problemas de transporte, logística y gestión urbana en modelos de optimización, a fin de seguir el ritmo de los avances y estar preparada para dominar esta tecnología cuando la computación cuántica alcance una nueva etapa de desarrollo./.

