LongForm Vietnam eleva su infraestructura digital para abrir nueva era de desarrollo

Con el objetivo de generar nuevos motores de crecimiento para la próxima etapa de desarrollo del país, la Resolución 57-NQ/TW subraya la necesidad de desarrollar una infraestructura digital moderna, universalizar el acceso a Internet de alta calidad y construir centros de datos de gran escala que permitan conformar una plataforma nacional de datos. El desarrollo de la infraestructura digital ya no es un objetivo exclusivo del sector de la información y las comunicaciones, sino una condición indispensable para el funcionamiento de todo el ecosistema nacional de innovación.

La infraestructura digital da un salto adelante

En los últimos años, la infraestructura digital en general y la de telecomunicaciones de Vietnam en particular han avanzado hacia un modelo integrado, moderno e inclusivo. El país ha ampliado rápidamente su red de fibra óptica, lo que ha permitido que la mayoría de las zonas urbanas tengan acceso a Internet de alta velocidad. La cobertura de fibra óptica de Vietnam se encuentra actualmente entre las más elevadas del Sudeste Asiático. Las redes móviles de banda ancha ya ofrecen cobertura 4G en la mayor parte del territorio, mientras que el 5G se está desplegando comercialmente en las principales ciudades y alcanza ya a más del 91% de la población. Esta tecnología ofrece ventajas sustanciales, como velocidades de acceso varias veces superiores, una latencia muy baja y capacidad para conectar millones de dispositivos. Se trata de una base esencial para el desarrollo de fábricas inteligentes, robots industriales, Internet de las cosas (IoT) y aplicaciones de inteligencia artificial en tiempo real.

Vietnam ha ampliado rápidamente su red de fibra óptica, lo que ha permitido que la mayoría de las zonas urbanas tengan acceso a Internet de alta velocidad mediante fibra óptica. Fuente: VNA

En abril de 2026, la velocidad media de la banda ancha móvil en Vietnam alcanzó los 200,54 Mbps, situando al país en el puesto 11 de 104 países analizados. Frente a los 55,41 Mbps registrados en julio de 2024, la velocidad de Internet móvil de Vietnam se ha multiplicado por casi cuatro en menos de dos años. Es uno de los incrementos más rápidos de la región y refleja el intenso proceso de modernización de las infraestructuras y optimización de las redes.En el segmento de banda ancha fija, Vietnam también se aproxima al grupo de países líderes a escala mundial, con una velocidad cercana a los 282 Mbps, que lo sitúa en el puesto 12 de 154 países. Esta infraestructura proporciona una base sólida para el desarrollo de servicios digitales, la computación en la nube y la economía digital. Considerando conjuntamente las conexiones móviles y fijas, Vietnam se encuentra entre los líderes regionales y ocupa el segundo puesto del Sudeste Asiático, por delante de países con infraestructuras de telecomunicaciones desarrolladas como Singapur, Malasia y Tailandia.

La infraestructura digital en general y la infraestructura de telecomunicaciones de Vietnam en particular se están desarrollando de manera integrada, moderna e inclusiva. (Fuente: VNA)

Actualmente, Vietnam cuenta con seis grandes cables submarinos de fibra óptica que lo conectan directamente con los principales centros de datos de la región y del mundo. Uno de ellos alcanza una capacidad de 50 Tbps, suficiente para transmitir simultáneamente millones de videollamadas y transacciones digitales por segundo. Sin embargo, con el objetivo de reducir la dependencia de infraestructuras extranjeras, Vietnam está diversificando su infraestructura de Internet. En este proceso destaca la entrada en funcionamiento del cable terrestre de fibra óptica VSTN, con una capacidad de diseño de hasta 12 Tbps, que permite a las entidades nacionales controlar toda la cadena de transmisión y reducir los riesgos asociados a las interrupciones de los cables submarinos. A comienzos de 2026, el servicio de Internet satelital Starlink también completó los procedimientos para iniciar su fase piloto en Vietnam. Su incorporación reforzará las redes terrestres de fibra óptica, contribuyendo a garantizar las comunicaciones en zonas con cobertura deficiente, regiones montañosas e insulares, así como en situaciones de respuesta ante desastres naturales.

Estas cifras se reflejan directamente en la experiencia de los más de 110,5 millones de abonados a servicios de Internet móvil de banda ancha en Vietnam. El país cuenta con una elevada densidad de cobertura de Internet, con 107,9 abonados móviles por cada 100 habitantes, una proporción que pocos países en desarrollo han alcanzado. Al mismo tiempo, la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales se está reduciendo gradualmente, creando una condición fundamental para impulsar la transformación digital de toda la población.

Vietnam cuenta actualmente con una amplia cobertura de Internet, con una tasa de 107,9 suscripciones de telefonía móvil por cada 100 habitantes. (Fuente: VNA)

Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a finales de junio de 2026 las redes de telecomunicaciones cubrían el 99,56% de las aldeas de todo el país. Todavía quedan más de 400 aldeas sin cobertura móvil, principalmente en zonas de alta montaña, fronterizas, insulares o de difícil acceso, donde la escasa densidad de población y las características del terreno elevan considerablemente los costes de inversión en infraestructura. Estos "puntos ciegos" de cobertura están siendo clasificados para elaborar soluciones específicas, con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de acceder a Internet y a los servicios digitales y evitar que nadie quede rezagado en el proceso de transformación digital nacional.

Abrir paso a una transformación digital integral

En apenas dos años, el panorama de la infraestructura digital de Vietnam ha experimentado una transformación extraordinaria, reflejo de la prioridad sin precedentes otorgada a este ámbito en las políticas de desarrollo del Partido y del Estado. La infraestructura digital ha pasado de ser una mera "herramienta de apoyo" a convertirse en una “infraestructura esencial de la economía”, sobre la que se sustentan la reforma administrativa, el desarrollo empresarial, la innovación, la educación, la sanidad, las finanzas y la mejora de la calidad de vida de la población.

El objetivo del sector para 2026 es claro: llevar la cobertura 5G al 99% de la población y garantizar que alrededor del 40% de los ciudadanos puedan acceder a Internet a una velocidad de un Gbps. Para 2030, Vietnam prevé contar con al menos diez nuevos cables submarinos de fibra óptica, con una capacidad total mínima de 350 Tbps. De ellos, al menos dos deberán estar íntegramente financiados y desarrollados por empresas vietnamitas. La meta es convertir al país en uno de los principales centros de tránsito de datos del Sudeste Asiático.

El objetivo del sector para 2026 es claro: llevar la cobertura 5G al 99% de la población y garantizar que alrededor del 40% de los ciudadanos puedan acceder a Internet a una velocidad de un Gbps

Actualmente, los datos son considerados un nuevo recurso estratégico nacional, con un papel decisivo en la formulación de políticas, el desarrollo socioeconómico, la defensa y la seguridad nacional, así como en el fortalecimiento de la competitividad del país. El Centro Nacional de Datos número 1, que acaba de entrar en funcionamiento, es considerado el "corazón" de la transformación digital nacional. Su misión es liderar la conexión, el intercambio y la apertura de datos, creando un ecosistema de datos seguro al servicio de la innovación y el desarrollo. La plataforma nacional de integración e intercambio de datos ya está conectada con decenas de ministerios, organismos, administraciones locales y organizaciones, y opera bases de datos que suministran información de forma continua para las actividades de gestión pública y empresarial en entornos digitales.

La mejora de la infraestructura digital permite a los organismos públicos ampliar los servicios públicos en línea. (Fuente: VNA)

Hasta la fecha, el Portal Nacional de Servicios Públicos ha publicado más de cinco mil 100 procedimientos administrativos e integrado más de tres mil 700. Asimismo, se han eliminado 697 procedimientos y mil 754 requisitos empresariales. La modernización de la infraestructura digital permite a los organismos públicos ampliar los servicios en línea, interconectar bases de datos y tramitar expedientes en entornos electrónicos. Todo ello contribuye directamente a reducir los tiempos de procesamiento, disminuir los costes sociales y mejorar la transparencia en la gestión de los procedimientos administrativos y de la función pública.

La transformación digital no se limita al sector público. Numerosas empresas vietnamitas han comenzado a operar sobre plataformas digitales, utilizando sistemas de gestión, reuniones virtuales, almacenamiento de datos en la nube, herramientas de gestión de cadenas de suministro y soluciones de atención al cliente basadas en inteligencia artificial. En particular, las redes 5G y el Internet de alta velocidad están creando las condiciones para desplegar fábricas inteligentes, Internet de las cosas (IoT), monitorización remota de equipos y sistemas de producción inteligente.

En 2025, la industria tecnológica digital de Vietnam volvió a consolidar su papel como uno de los principales motores de crecimiento de la economía, con un fuerte aumento de los indicadores financieros y de exportación, muy por encima de las metas previstas. El número de empresas de tecnología digital aumentó un 10% respecto al año anterior. Los ingresos de todo el sector alcanzaron los 198 mil millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 26% frente a 2024 y supera en un 16% el objetivo anual. El sector aportó cerca de 42 mil millones de dólares al PIB nacional y registró una elevada eficiencia operativa, con unos beneficios estimados de más de 14 mil millones de dólares.



En un contexto en el que los datos y la inteligencia artificial se convierten cada vez más en nuevos motores del crecimiento, invertir en infraestructura digital equivale a invertir en la capacidad competitiva de toda la economía digital, la sociedad digital y el Gobierno digital, así como en el desarrollo sostenible al que aspira Vietnam./.