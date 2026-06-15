Vietnam posee 12 Reservas de Biosfera Mundiales, afirmando su compromiso con la protección ambiental y el desarrollo sostenible

1. Reserva de la Biosfera de Phong Nha - Ke Bang Reconocida por la UNESCO en junio de 2026, la Reserva de la Biosfera de Phong Nha - Ke Bang, en la provincia central de Quang Tri, cuenta con una superficie de más de 515 mil hectáreas y es famosa por tener el sistema kárstico más extenso del mundo, más de 300 cuevas junto con numerosos y majestuosos ríos subterráneos, y una alta biodiversidad con dos mil 953 especies de plantas superiores. El lugar alberga la cueva de Son Doong, la cueva natural más grande del planeta, y es uno de los centros de biodiversidad más importantes de Vietnam. El nuevo título abre oportunidades para fortalecer la cooperación internacional en la conservación de la naturaleza, la investigación científica y el desarrollo del turismo sostenible.



2. Reserva de la Biosfera de Nui Chua Reconocida por la UNESCO en septiembre de 2021, la Reserva de la Biosfera de Nui Chua en la provincia de Khanh Hoa es una zona ecológica especial de la región central del país con un clima árido característico, poco común en Vietnam. Con una superficie total de más de 106 mil 646 hectáreas, esta área posee un ecosistema terrestre y marino diverso, siendo el hogar de muchas especies de flora y fauna raras, incluido el langur de patas negras. La zona marina de Nui Chua también es famosa por sus ricos arrecifes de coral y por ser un sitio donde las tortugas marinas desovan con frecuencia.



3. Reserva de la Biosfera de la Meseta de Kon Ha Nung También reconocida por la UNESCO en 2021, la Reserva de la Biosfera de la Meseta de Kon Ha Nung (provincia de Gia Lai), con una superficie total de más de 413 mil hectáreas, es una representante típica del ecosistema forestal de Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental). Con bosques tropicales relativamente intactos, este lugar preserva ricos recursos biológicos y múltiples especies raras. La zona no solo tiene valor para la conservación natural, sino que también contribuye a preservar el espacio vital y la identidad cultural de las comunidades de las etnias indígenas.



4. Reserva de la Biosfera de Langbiang Reconocida por la UNESCO en junio de 2015, Langbiang es la primera Reserva de la Biosfera Mundial en Tay Nguyen. Cuenta con una superficie de 275 mil 439 hectáreas, ubicada en el norte de la provincia altiplana de Lam Dong, y conserva valores representativos de la biodiversidad, con muchas especies de flora y fauna inscritas en el Libro Rojo de Vietnam. Sus paisajes naturales se entrelazan armónicamente con el Espacio de la Cultura de los Gongs de Tay Nguyen, un Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.

