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Vietnam posee 12 Reservas de Biosfera Mundiales, afirmando su compromiso con la protección ambiental y el desarrollo sostenible

VNA 15/06/2026 16:09

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Reserva de la Biosfera de Phong Nha - Ke Bang. (Foto: VNA)

El 5 de junio de 2026, el Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB-ICC 38) de la UNESCO reconoció oficialmente al Parque Nacional Phong Nha - Ke Bang de Vietnam como miembro de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera (WNBR, en inglés). Con este evento, Vietnam cuenta actualmente con 12 Reservas de la Biosfera Mundiales, distribuidas desde zonas montañosas y mesetas hasta llanuras, mares e islas, lo que refleja la diversidad de paisajes, ecosistemas y recursos naturales del país.

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1. Reserva de la Biosfera de Phong Nha - Ke Bang

Reconocida por la UNESCO en junio de 2026, la Reserva de la Biosfera de Phong Nha - Ke Bang, en la provincia central de Quang Tri, cuenta con una superficie de más de 515 mil hectáreas y es famosa por tener el sistema kárstico más extenso del mundo, más de 300 cuevas junto con numerosos y majestuosos ríos subterráneos, y una alta biodiversidad con dos mil 953 especies de plantas superiores. El lugar alberga la cueva de Son Doong, la cueva natural más grande del planeta, y es uno de los centros de biodiversidad más importantes de Vietnam. El nuevo título abre oportunidades para fortalecer la cooperación internacional en la conservación de la naturaleza, la investigación científica y el desarrollo del turismo sostenible.

2. Reserva de la Biosfera de Nui Chua

Reconocida por la UNESCO en septiembre de 2021, la Reserva de la Biosfera de Nui Chua en la provincia de Khanh Hoa es una zona ecológica especial de la región central del país con un clima árido característico, poco común en Vietnam. Con una superficie total de más de 106 mil 646 hectáreas, esta área posee un ecosistema terrestre y marino diverso, siendo el hogar de muchas especies de flora y fauna raras, incluido el langur de patas negras. La zona marina de Nui Chua también es famosa por sus ricos arrecifes de coral y por ser un sitio donde las tortugas marinas desovan con frecuencia.

3. Reserva de la Biosfera de la Meseta de Kon Ha Nung

También reconocida por la UNESCO en 2021, la Reserva de la Biosfera de la Meseta de Kon Ha Nung (provincia de Gia Lai), con una superficie total de más de 413 mil hectáreas, es una representante típica del ecosistema forestal de Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental). Con bosques tropicales relativamente intactos, este lugar preserva ricos recursos biológicos y múltiples especies raras. La zona no solo tiene valor para la conservación natural, sino que también contribuye a preservar el espacio vital y la identidad cultural de las comunidades de las etnias indígenas.

4. Reserva de la Biosfera de Langbiang

Reconocida por la UNESCO en junio de 2015, Langbiang es la primera Reserva de la Biosfera Mundial en Tay Nguyen. Cuenta con una superficie de 275 mil 439 hectáreas, ubicada en el norte de la provincia altiplana de Lam Dong, y conserva valores representativos de la biodiversidad, con muchas especies de flora y fauna inscritas en el Libro Rojo de Vietnam. Sus paisajes naturales se entrelazan armónicamente con el Espacio de la Cultura de los Gongs de Tay Nguyen, un Patrimonio Inmaterial de la UNESCO.

5. Reserva de la Biosfera de Cu Lao Cham - Hoi An

Reconocida por la UNESCO en mayo de 2009, la Reserva de la Biosfera de Cu Lao Cham - Hoi An, en la ciudad de Da Nang, es un modelo ejemplar de la conexión entre la naturaleza y la cultura. El área abarca ecosistemas marinos e insulares, manglares, bosques de uso especial y la antigua ciudad de Hoi An. Esta es una de las reservas de la biosfera que contribuye de manera efectiva al desarrollo del ecoturismo, la conservación marina y el mantenimiento del sustento sostenible de la comunidad local.

Hệ thống 12 Khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam:

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Reserva de la Biosfera de Mui Ca Mau. (Foto: VNA)
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Reserva de la Biosfera del Oeste de Nghe An. (Foto: VNA)
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Reserva de la Biosfera Costera e Insular de An Giang. (Foto: VNA)
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Reserva de la Biosfera del Delta del Río Rojo. (Foto: VNA)
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6. Reserva de la Biosfera de Mui Ca Mau

En mayo de 2009, la UNESCO reconoció oficialmente la Reserva de la Biosfera de Mui Ca Mau, situada en el extremo sur de la Patria, donde convergen los mares del Este y del Oeste. La zona reúne ecosistemas singulares como bosques de manglares, bosques de melaleuca en humedales de turba y el ecosistema marino. Debido a sus condiciones naturales únicas, Mui Ca Mau desempeña un papel crucial en la conservación de los recursos acuáticos, la protección costera y la adaptación al cambio climático.

7. Reserva de la Biosfera del Oeste de Nghe An

La Reserva de la Biosfera del Oeste de Nghe An fue reconocida por la UNESCO en septiembre de 2007. Con una superficie de aproximadamente 1,3 millones de hectáreas, es considerada la reserva de la biosfera más grande del Sudeste Asiático. Este lugar conserva una gran extensión de bosques primarios y una rica flora y fauna, que incluye especies raras como el saola, el langur de patas de color marrón y elefantes salvajes. La zona cumple un rol clave en la conservación de la biodiversidad de la cordillera de Truong Son.

8. Reserva de la Biosfera Costera e Insular de An Giang

Reconocida por la UNESCO en 2006, la Reserva de la Biosfera Costera e Insular de la provincia de An Giang (anteriormente la provincia de Kien Giang) incluye zonas núcleo importantes como U Minh Thuong y Phu Quoc. El área posee ecosistemas característicos, destacando los bosques de melaleuca en suelos inundados de alumbre y el ecosistema marino e insular rico en biodiversidad. Además del valor de conservación natural, Phu Quoc cuenta con un ecosistema marino abundante con 108 especies de coral, nueve de pastos marinos y cientos de especies de algas y criaturas marinas de alto valor económico. Con la combinación entre una naturaleza diversa y un alto potencial para el turismo de lujo, Phu Quoc se ha convertido en uno de los principales destinos internacionales de Vietnam.

9. Reserva de la Biosfera del Delta del Río Rojo

Reconocida por la UNESCO en 2004, la Reserva de la Biosfera del Delta del Río Rojo es un humedal representativo de Vietnam con ecosistemas de manglares, llanuras aluviales y estuarios. Es el hábitat y sitio de parada de muchas especies de aves acuáticas y migratorias raras, varias de ellas incluidas en el Libro Rojo Mundial. Los bosques de manglares en este lugar también juegan un papel vital en la protección de la costa y la mitigación de los impactos del cambio climático.

10. Reserva de la Biosfera de Cat Ba

Reconocida por la UNESCO en 2004, la Reserva de la Biosfera de Cat Ba comprende la isla de Cat Ba y cientos de islas kársticas circundantes. Es uno de los centros de biodiversidad más importantes de Vietnam, famoso por el langur de cabeza blanca, una especie endémica bajo estricta conservación. Además de su valor ecológico, la bahía de Lan Ha, con sus paisajes naturales prístinos, constituye un destino atractivo para el turismo marino e insular del país.

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Reserva de la Biosfera de Dong Nai. (Foto: VNA)

11. Reserva de la Biosfera de Dong Nai

Reconocida por la UNESCO en 2001, la Reserva de la Biosfera de Dong Nai tiene una superficie de casi 970 mil hectáreas e incluye importantes reservas naturales de la región del Sudeste. Es el hogar de animales raros como elefantes, gaures y osos malayos, a la vez que preserva bosques naturales de alto valor. Con su gran escala y rico ecosistema, Dong Nai es considerada el “pulmón verde” de la Región del Sudeste.

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Reserva de la Biosfera del Manglar de Can Gio. (Foto: VNA)

12. Reserva de la Biosfera del Manglar de Can Gio

Como la primera Reserva de la Biosfera Mundial de Vietnam, reconocida por la UNESCO en el año 2000, Can Gio es un ecosistema de manglares característico situado en la puerta de entrada del sudeste de Ciudad Ho Chi Minh. El área cuenta con una rica flora y fauna, y desempeña un papel fundamental en la regulación ambiental, la protección costera y el mantenimiento del equilibrio ecológico. Actualmente, Can Gio está orientada a desarrollarse como un centro de ecoturismo y recreación de alta calidad de la región.

Distribuidas desde las montañas del norte, la cordillera de Truong Son y Tay Nguyen hasta las zonas marinas, insulares y los humedales costeros, las 12 Reservas de la Biosfera Mundiales de Vietnam representan a la mayoría de los ecosistemas típicos del país. Esta red no solo contribuye a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, sino que también sienta las bases para el desarrollo de la economía verde, el turismo sostenible y la mejora de la resiliencia ante el cambio climático. Vietnam avanza hacia la meta de contar con 15 Reservas Mundiales de la Biosfera para 2030, reafirmando continuamente su firme compromiso con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible./.


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