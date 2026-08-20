Blog Vietnam desarrolla Salud moderna desde la base con innovación tecnológica

El sector sanitario de Vietnam ha experimentado en los últimos tiempos una profunda transformación para concretar el espíritu de la Resolución N.º 72-NQ/TW del Buró Político sobre algunas soluciones innovadoras destinadas a reforzar la protección, el cuidado y la mejora de la salud de la población. El cambio de enfoque en la gestión de la salud comunitaria, el fortalecimiento de la sanidad de base, la inversión en medicina especializada y la autonomía tecnológica en materia de vacunas tienen como objetivo fundamental promover un desarrollo sostenible y garantizar el bienestar social.

Mejorar la capacidad de la sanidad de base

Para materializar los objetivos de la Resolución N.º 72, el fortalecimiento y la mejora de la capacidad de la sanidad de base se han definido como una de las tareas prioritarias. En los últimos tiempos, numerosas localidades han aplicado medidas integrales y flexibles para resolver las dificultades relacionadas con los recursos humanos, reorganizar el aparato institucional y elevar la calidad de los servicios sanitarios de base.

La ciudad central de Da Nang ha transferido íntegramente las funciones de medicina preventiva, población y las actividades de las estaciones sanitarias desde los centros médicos regionales a los comités populares de las comunas y distritos, que ahora las gestionan directamente. Acercar los servicios sanitarios a la población permite a las autoridades locales ser más proactivas en la gestión, la asignación de recursos y el control de enfermedades.

La directora del Departamento Municipal de Salud de Da Nang, Tran Thanh Thuy, señaló que este cambio busca optimizar la eficacia de la gestión y reforzar la capacidad de las autoridades de base para movilizar recursos. La descentralización también permite al sistema sanitario local responder con mayor flexibilidad a las necesidades de la comunidad y, de este modo, mejorar la calidad de la atención sanitaria de toda la población. En materia de recursos humanos, Da Nang se ha fijado como objetivo contar con entre cuatro y cinco médicos por cada estación sanitaria para 2027.

La ciudad de Da Nang se propone contar con entre 4 y 5 médicos por cada estación sanitaria para 2027. Foto: VNA

Por su parte, la provincia norteña de Hung Yen ha optado por abordar de manera decidida la escasez de médicos en el nivel básico mediante el traslado de más de 400 trabajadores sanitarios, incluidos 100 médicos generales, a las comunas y distritos. La directora del Departamento Provincial de Salud de Hung Yen, Nguyen Thi Anh, subrayó que no se trata de una medida provisional, sino de una reestructuración de los recursos humanos cualificados para que la población pueda disfrutar de servicios de calidad en sus propios lugares de residencia. La provincia también ha asignado 22 hospitales generales como centros de apoyo, encargados directamente de asesorar y orientar profesionalmente a las estaciones sanitarias.

La provincia de Hung Yen acelera la implementación de los historiales médicos electrónicos. Foto: VNA

Con el fin de desarrollar el sistema sanitario según un modelo multinivel, multipolar y multicéntrico, y reducir la presión sobre los hospitales de nivel superior en los próximos años, Ciudad Ho Chi Minh está transformando gradualmente los centros médicos regionales en “hospitales de nivel básico”.

El Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh implementa eficazmente el Libro de Salud Electrónico en la aplicación VNeID. Foto: VNA

La ciudad ha puesto fin a las actividades de 25 centros médicos sin camas, al tiempo que mantiene los 13 regionales restantes que cuentan con camas para prestar servicios de hospitalización, consulta y tratamiento en el nivel básico.

Tang Chi Thuong, director del Departamento Municipal de Salud, afirmó que estos hospitales de nivel básico se convertirán en la principal red asistencial de las localidades, encargándose de la atención de urgencias iniciales y del control de las enfermedades crónicas, contribuyendo así a reducir la presión sobre los hospitales de nivel superior.

Las comunidades de zonas remotas y aisladas, así como las minorías étnicas, reciben apoyo en materia de salud. Foto: VNA

En las zonas remotas y aisladas, así como entre las comunidades de minorías étnicas, la atención sanitaria de base también recibe el apoyo de organizaciones sociales y voluntarios. Un ejemplo es la comuna montañosa de Trung Ly, en la provincia de Thanh Hoa, donde el Club de Médicos de Xu Thanh en Hanoi organizó consultas médicas y entregó medicamentos gratuitos a cientos de personas pobres, además de impartir formación en primeros auxilios al personal sanitario de las aldeas, con el objetivo de proteger la vida de los habitantes en situaciones de emergencia.

Vacunas propias para consolidar un sistema de salud moderno

BJunto con el desarrollo de la sanidad de base, la Resolución N.º 72 también establece la necesidad de desarrollar la medicina especializada, impulsar la ciencia, la tecnología y la transformación digital para mejorar la calidad de los servicios de examen y tratamiento médico y avanzar gradualmente hacia el dominio de las tecnologías médicas avanzadas.

El sector sanitario de Vietnam domina la tecnología para el desarrollo de vacunas. Foto: VNA

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Thanh, afirmó que la pandemia de COVID-19 dejó profundas lecciones y que la autonomía tecnológica en el desarrollo de vacunas no es solo una tarea del sector sanitario, sino también una cuestión de seguridad sanitaria, seguridad humana y estabilidad socioeconómica.

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Thanh. Foto: VNA

El Buró Político promulgó las resoluciones estratégicas N.º 57-NQ/TW y Nº 72-NQ/TW con el objetivo de impulsar una transición decidida desde un enfoque centrado en el tratamiento hacia una prevención activa y temprana de las enfermedades, convirtiendo las vacunas de nueva generación en productos tecnológicos estratégicos de alcance nacional. La Asamblea Nacional también eliminó oportunamente diversos obstáculos institucionales mediante la promulgación de la Resolución N.º 193/2025/QH15 sobre la aplicación experimental de determinados mecanismos y políticas especiales destinados a crear avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional.

Según la ministra de Salud, Dao Hong Lan, dominar el proceso de investigación y producción de vacunas de alta calidad requiere inversiones integrales, desde el fortalecimiento de la capacidad de investigación y desarrollo (I+D), la evaluación y la concesión de licencias hasta el establecimiento de modelos eficaces de cooperación público-privada. Esta cartera está trabajando activamente para concretar las listas de tecnologías estratégicas y espera que la convergencia de gestores, empresas y organizaciones internacionales abra un enfoque interdisciplinario e integral que permita llevar más lejos la industria vietnamita de producción de vacunas.

“ Dominar el proceso de investigación y producción de vacunas de alta calidad requiere inversiones integrales, desde el fortalecimiento de la capacidad de investigación y desarrollo (I+D). Ministra de Salud, Dao Hong Lan

A partir de las orientaciones establecidas a nivel nacional, numerosas localidades han ido concretando el objetivo de desarrollar la medicina especializada mediante resultados específicos. En la provincia norteña de Quang Ninh, el sector sanitario ha registrado importantes avances al superar los objetivos fijados por el Gobierno central y establecer 12 centros especializados en los principales hospitales.

“ Quang Ninh ha logrado dominar cerca del 80 % de las técnicas médicas del nivel central. Bui Manh Hung, director del Departamento de Salud de la provincia de Quang Ninh

Bui Manh Hung, director del Departamento Provincial de Salud, afirmó que la localidad ya domina cerca del 80% de las técnicas correspondientes al nivel central, incluidas las operaciones a corazón abierto, las intervenciones cardiovasculares y cerebrovasculares y los trasplantes de órganos (12 trasplantes renales y cuatro de córnea), así como la atención exitosa de recién nacidos extremadamente prematuros con un peso de apenas 600 gramos. Gracias a ello, la proporción de pacientes que tuvieron que ser derivados a hospitales de nivel central durante los primeros seis meses de 2026 fue de solo el 0,59%, una de las tasas más bajas del país. Quang Ninh también se encuentra a la vanguardia de la transformación digital, al haber completado la implantación de historias clínicas electrónicas en el 100% de los hospitales públicos y privados, y se prepara para poner en funcionamiento un software de inteligencia artificial (IA) que ayudará a interpretar las radiografías.

Las actividades de consultas y tratamientos médicos gratuitos para la población continúan desarrollándose activamente en numerosas localidades. También se está impulsando la aplicación de tecnologías digitales mediante el Libro Electrónico de Salud en VNeID para gestionar los datos sanitarios de manera científica y coordinada. Con las revisiones periódicas, los ciudadanos tienen más oportunidades de detectar enfermedades a tiempo, lo que contribuye a reducir la carga financiera y la presión sobre los hospitales de niveles superiores. Esta es precisamente una estrategia clave para construir una comunidad saludable y optimizar los recursos sanitarios nacionales./.