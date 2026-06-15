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Le Vietnam compte 12 réserves mondiales de biosphère, témoignant de son engagement en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable

VNA 15/06/2026 17:07

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La Réserve de biosphère de Phong Nha-Ke Bang. Photo : VNA

Le 5 juin 2026, la 38e session du Conseil international de coordination du Programme sur l’homme et la biosphère (MAB-ICC 38) de l’UNESCO a officiellement inscrit le Parc national de Phong Nha-Ke Bang sur le Réseau mondial des réserves de biosphère (WNBR). Avec cette nouvelle reconnaissance, le Vietnam compte désormais 12 réserves de biosphère mondiales, réparties des régions montagneuses et des hauts plateaux aux plaines, zones côtières et insulaires, illustrant la diversité de ses paysages, de ses écosystèmes et de ses ressources naturelles. Elle témoigne également des efforts du Vietnam en faveur du développement durable, de la lutte contre le changement climatique et de la préservation de la biodiversité.

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1. Réserve de biosphère de Phong Nha-Ke Bang

Inscrite par l’UNESCO en juin 2026, la réserve de biosphère de Phong Nha-Ke Bang, située dans la province de Quang Tri, couvre plus de 515 000 hectares. Elle est réputée pour abriter le plus vaste massif karstique du monde, plus de 300 grottes et de spectaculaires rivières souterraines. Sa biodiversité est exceptionnelle avec 2 953 espèces de plantes vasculaires recensées. Le site abrite notamment Son Doong, la plus grande grotte naturelle du monde. Cette reconnaissance ouvre de nouvelles perspectives en matière de coopération internationale, de recherche scientifique et de tourisme durable.

2. Réserve de biosphère de Nui Chua

Reconnue par l’UNESCO en septembre 2021, la réserve de biosphère de Nui Chua, dans la province de Khanh Hoa, couvre plus de 106 600 hectares. Elle se distingue par son climat particulièrement aride, rare au Vietnam. La région abrite des écosystèmes forestiers et marins diversifiés ainsi que de nombreuses espèces rares, dont le douc à pattes noires. Son littoral est également connu pour ses récifs coralliens et ses plages de ponte des tortues marines.

3. Réserve de biosphère du plateau de Kon Ha Nung

Également reconnue en 2021, cette réserve située dans la province de Gia Lai s’étend sur plus de 413 000 hectares. Représentative des écosystèmes forestiers des Hauts Plateaux du Centre, elle conserve de vastes forêts tropicales relativement intactes, riches en ressources biologiques et en espèces rares. Cette réserve est non seulement précieuse pour la conservation de la nature, mais elle contribue également à préserver l'espace de vie et l'identité culturelle des communautés autochtones.

4. Réserve de biosphère de Langbiang

Inscrite en juin 2015, Langbiang est la première réserve de biosphère mondiale des Hauts Plateaux du Centre. Située au nord de la province de Lam Dong et couvrant 275 439 hectares, elle abrite une biodiversité remarquable avec de nombreuses espèces animales et végétales inscrites au Livre rouge du Vietnam. Ses paysages naturels s’associent harmonieusement à l’Espace culturel des gongs des Hauts Plateaux du Centre, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

5. Réserve de biosphère de Cu Lao Cham-Hoi An

Reconnue en mai 2009, cette réserve située dans la ville de Da Nang constitue un modèle d’intégration entre nature et culture. Elle comprend des écosystèmes marins et insulaires, des mangroves, des forêts protégées ainsi que l’ancienne ville de Hoi An. Elle contribue efficacement au développement de l’écotourisme, à la conservation marine et au maintien de moyens de subsistance durables pour les communautés locales.

Hệ thống 12 Khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam:

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6. Réserve de biosphère du cap Ca Mau

Inscrite par l’UNESCO en mai 2009, la réserve de biosphère du cap Ca Mau est située à l’extrême sud du Vietnam, et bordée à la fois par la Mer Orientale et le golfe de Thaïlande. Elle réunit plusieurs écosystèmes remarquables, notamment des mangroves, des forêts de mélaleuques sur sols tourbeux et des écosystèmes marins. Grâce à ses conditions naturelles uniques, elle joue un rôle essentiel dans la préservation des ressources halieutiques, la protection du littoral et l’adaptation au changement climatique.

7. Réserve de biosphère de l’ouest de Nghe An

Reconnu par l’UNESCO en septembre 2007, ce site d’environ 1,3 million d’hectares est considéré comme l’une des plus vastes réserves de biosphère d’Asie du Sud-Est. Il conserve de larges superficies de forêts primaires et une faune exceptionnelle comprenant notamment le saola, le douc à pattes rouges et l’éléphant sauvage. Il joue un rôle majeur dans la conservation de la biodiversité de la cordillère Truong Son.

8. Réserve de biosphère côtière et insulaire d’An Giang

Reconnue en 2006 sous le nom de réserve de Kien Giang, cette réserve englobe notamment les zones centrales d’U Minh Thuong et de Phu Quoc. Elle abrite divers écosystèmes caractéristiques, dont les forêts de mélaleuques inondées et les écosystèmes marins insulaires. Phu Quoc possède à elle seule 108 espèces de coraux, neuf espèces d’herbiers marins et des centaines d’espèces d’algues et d’organismes marins à valeur économique. Grâce à ses atouts naturels et touristiques, l’île est devenue l’une des principales destinations internationales du Vietnam.

9. Réserve de biosphère du delta du fleuve Rouge

Inscrite en 2004, cette réserve constitue l’un des principaux ensembles de zones humides du Vietnam. Elle comprend des mangroves, des estuaires et des vasières qui accueillent de nombreuses espèces d’oiseaux aquatiques et migrateurs rares, dont plusieurs figurent sur la Liste rouge mondiale. Les mangroves jouent également un rôle essentiel dans la protection du littoral et l’atténuation des effets du changement climatique.

10. Réserve de biosphère de Cat Ba

Reconnue en 2004, la réserve de Cat Ba englobe l’île éponyme et des centaines d’îlots calcaires environnants. Elle constitue l’un des principaux centres de biodiversité du Vietnam et abrite le langur à tête blanche, espèce endémique strictement protégée. Outre sa richesse écologique, la baie de Lan Ha séduit par ses paysages naturels préservés.

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11. Réserve de biosphère de Dong Nai

Inscrite en 2001, cette réserve couvre près de 970 000 hectares et regroupe plusieurs aires protégées majeures du Sud-Est du Vietnam. Elle abrite de nombreuses espèces rares telles que l’éléphant, le gaur et l’ours malais, ainsi que de vastes forêts naturelles de grande valeur écologique. Grâce à son étendue et à la richesse de ses écosystèmes, elle est souvent considérée comme le "poumon vert" du Sud-Est vietnamien.

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12. Réserve de biosphère de la mangrove de Can Gio

Première réserve de biosphère mondiale du Vietnam, reconnue par l’UNESCO en 2000, Can Gio est un vaste écosystème de mangrove situé au sud-est de Hô Chi Minh-Ville. Riche en faune et en flore, il joue un rôle essentiel dans la régulation de l’environnement, la protection côtière et le maintien de l’équilibre écologique. Le site est aujourd’hui appelé à devenir un centre régional d’écotourisme et de tourisme de villégiature de haute qualité.

S’étendant des montagnes du Nord à la cordillère Truong Son, des Hauts Plateaux du Centre aux zones côtières et insulaires, les 12 réserves de biosphère mondiales du Vietnam représentent la quasi-totalité des écosystèmes emblématiques du pays. Ce réseau contribue non seulement à la préservation de la nature et de la biodiversité, mais constitue également un socle pour le développement de l’économie verte, du tourisme durable et du renforcement de la résilience face au changement climatique. Le Vietnam s’est fixé pour objectif de porter à 15 le nombre de ses réserves de biosphère mondiales d’ici 2030, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de la protection de l’environnement et du développement durable./.


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