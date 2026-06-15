Le Vietnam compte 12 réserves mondiales de biosphère, témoignant de son engagement en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable

1. Réserve de biosphère de Phong Nha-Ke Bang Inscrite par l’UNESCO en juin 2026, la réserve de biosphère de Phong Nha-Ke Bang, située dans la province de Quang Tri, couvre plus de 515 000 hectares. Elle est réputée pour abriter le plus vaste massif karstique du monde, plus de 300 grottes et de spectaculaires rivières souterraines. Sa biodiversité est exceptionnelle avec 2 953 espèces de plantes vasculaires recensées. Le site abrite notamment Son Doong, la plus grande grotte naturelle du monde. Cette reconnaissance ouvre de nouvelles perspectives en matière de coopération internationale, de recherche scientifique et de tourisme durable.

2. Réserve de biosphère de Nui Chua Reconnue par l’UNESCO en septembre 2021, la réserve de biosphère de Nui Chua, dans la province de Khanh Hoa, couvre plus de 106 600 hectares. Elle se distingue par son climat particulièrement aride, rare au Vietnam. La région abrite des écosystèmes forestiers et marins diversifiés ainsi que de nombreuses espèces rares, dont le douc à pattes noires. Son littoral est également connu pour ses récifs coralliens et ses plages de ponte des tortues marines.

3. Réserve de biosphère du plateau de Kon Ha Nung Également reconnue en 2021, cette réserve située dans la province de Gia Lai s’étend sur plus de 413 000 hectares. Représentative des écosystèmes forestiers des Hauts Plateaux du Centre, elle conserve de vastes forêts tropicales relativement intactes, riches en ressources biologiques et en espèces rares. Cette réserve est non seulement précieuse pour la conservation de la nature, mais elle contribue également à préserver l'espace de vie et l'identité culturelle des communautés autochtones.

4. Réserve de biosphère de Langbiang Inscrite en juin 2015, Langbiang est la première réserve de biosphère mondiale des Hauts Plateaux du Centre. Située au nord de la province de Lam Dong et couvrant 275 439 hectares, elle abrite une biodiversité remarquable avec de nombreuses espèces animales et végétales inscrites au Livre rouge du Vietnam. Ses paysages naturels s’associent harmonieusement à l’Espace culturel des gongs des Hauts Plateaux du Centre, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.