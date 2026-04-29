LongForm LAM DONG DIVERSIFICA EL TURISMO COSTERO CON AVENTURA Y EXPERIENCIAS CONECTADAS CON LAS ISLAS El turismo costero en la provincia centrovietnamita de Lam Dong ha sido valorado desde hace tiempo por su gran potencial y ventajas para el desarrollo, gracias a la abundancia de paisajes vírgenes y singulares. En los últimos años, la incorporación de nuevos productos turísticos -como el turismo de aventura, las rutas de montaña y selva, así como la exploración de áreas costeras e insulares - ha logrado captar a un creciente número de visitantes, en especial jóvenes, lo que abre nuevas oportunidades y contribuye a diversificar la oferta turística de la provincia.

Se cree que la provincia de Lam Dong tiene un gran potencial para el desarrollo del turismo costero gracias a sus numerosos destinos vírgenes y prácticamente inexplorados. Foto: VNA

Conquistando El PICO Noc Tru

La belleza del paisaje nacional del monte Ta Cu en Lam Dong. Foto: VNA

A 694 metros sobre el nivel del mar, el Área Escénica Nacional de la Montaña Ta Cu, en la comuna de Ham Thuan Nam, provincia de Lam Dong, es el destino favorito de numerosos turistas. Destaca no solo por la antigua pagoda Linh Son Truong Tho y la imponente estatua del Buda reclinado de 49 metros de longitud, sino también por su majestuosa reserva natural, que alberga un rico ecosistema y fomenta un creciente turismo de aventura, atrayendo a quienes disfrutan de la exploración y el montañismo.

El monte Ta Cu (Lam Dong) es un destino ideal para los amantes del turismo espiritual, el trekking y la exploración de bosques primarios. Foto: VNA

Ubicada a unos 28 km del centro de Phan Thiet, la Montaña Ta Cu es ideal para los amantes del senderismo y la exploración de bosques vírgenes. Los visitantes pueden optar por subir a pie a través de un sendero con más de mil escalones de piedra. Para conquistar el pico Noc Tru, la cima más alta de la montaña, es necesario recorrer estos sinuosos tramos. El ascenso dura alrededor de cuatro horas, cubriendo una distancia aproximada de cinco kilómetros. Esta ruta es adecuada para viajeros aventureros con buena condición física que buscan una experiencia inmersiva en la naturaleza.

“ Conquistar el pico Noc Tru es una experiencia muy interesante que exige buena forma física y experiencia, ya que la subida no es sencilla; no hay senderos señalizados, sino que se asciende por rocas escarpadas y a través de densos bosques hasta llegar a la cima. Do Huu Thuy, guía de montañismo en el Área Turística de la Montaña Ta Cu

Desde la base de la montaña, los visitantes recorren los primeros tres kilómetros, un tramo relativamente accesible, con pendientes suaves, que funciona como calentamiento antes de afrontar mayores desafíos. El pico Noc Tru se ubica dentro de la Reserva Natural de la Montaña Ta Cu, lo que permite a los excursionistas apreciar un ecosistema diverso, con más de mil especies de flora y cientos de especies de fauna, incluidas algunas catalogadas en el Libro Rojo.

La Reserva Natural Ta Cu, con una superficie de unas 11.886 hectáreas, es un destino atractivo para los amantes de la naturaleza salvaje. Foto: VNA

Los dos kilómetros finales representan el mayor reto en la conquista del pico Noc Tru. A medida que se asciende, la pendiente se vuelve más pronunciada, la vegetación más densa y el camino más estrecho. Sin embargo, estas dificultades son precisamente las que atraen a jóvenes apasionados por la aventura y los desafíos naturales.

La subida al pico Noc Tru se ha vuelto un gran atractivo para jóvenes aventureros que aman la exploración y buscan desafiar sus propios límites en la naturaleza. Foto: VNA

Nguyen Tan Chinh, director de la Compañía Anónima de Turismo de Montaña Ta Cu, señaló que, desde principios de 2026 hasta la fecha, el número de visitantes ha aumentado un 150% en comparación con el mismo período de 2025. En particular, ha crecido notablemente la cantidad de jóvenes que se inscriben en excursiones para ascender al Pico Noc Tru. Este nuevo producto turístico impulsa el interés por la aventura en entornos montañosos. El senderismo en la Montaña Ta Cu no solo supone un reto físico, sino también una oportunidad única para sumergirse en la naturaleza, descubrir la belleza intacta de sus paisajes y reconectar con uno mismo. Sin duda, se trata de una experiencia inolvidable para quienes se animan a vivirla.

Consolidación de los lazos entre las islas y el territorio continental

Para aprovechar mejor su potencial turístico, la provincia de Lam Dong está impulsando el desarrollo de rutas de exploración que conectan las islas con el continente. El eje principal de esta estrategia es fomentar el turismo de aventura en la Zona Económica Especial de Phu Quy, vinculándolo con las actividades de exploración en tierra firme.

La belleza inmaculada de la zona costera alrededor de la Torre de la Bandera de Phu Quy. Foto: VNA

Ubicada a 56 millas náuticas (unos 120 km) al sureste de Phan Thiet, la Zona Económica Especial de Phu Quy surgió de la fusión de las comunas de Long Hai, Ngu Phung y Tam Thanh, con su centro administrativo y político en Ngu Phung. Cuenta con una superficie natural de 18 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 32.000 habitantes. Phu Quy destaca por su gran potencial en la economía marítima, especialmente en los sectores del turismo y la pesca.



“ Se trata de un destino aún prístino, ideal para quienes disfrutan explorando la naturaleza. En los últimos años, Phu Quy ha orientado su desarrollo hacia un turismo verde y respetuoso con el medio ambiente. Asimismo, la zona ha colaborado con empresas turísticas para mejorar el transporte de visitantes, garantizar su seguridad y reforzar la protección ambiental y la limpieza en los destinos, con el objetivo de mantenerlos “verdes y limpios” y generar una experiencia positiva para los turistas. Le Hong Loi, presidente del Comité Popular de la Zona Económica Especial de Phu Quy

En la actualidad, la Zona Económica Especial de Phu Quy dispone de cinco embarcaciones de alta velocidad que cubren la ruta Phan Thiet–Phu Quy, satisfaciendo la demanda de desplazamiento tanto de residentes como de visitantes.



Para el turismo marítimo, también operan seis canoas que trasladan a los turistas a la isla Hon Tranh y sus alrededores. Entre los destinos más visitados destacan el mástil de la bandera de la soberanía, la playa Bai Nho–Ganh Hang, la pagoda Linh Son y la montaña Cao Cat, así como el complejo de la Tumba del Maestro, la isla Hon Tranh y las jaulas flotantes. Además, se han desarrollado diversos servicios turísticos como el buceo con tubo para observar arrecifes de coral y excursiones de exploración en Hon Tranh.

Los destinos turísticos de la isla de Phu Quy atraen a los visitantes. Foto: VNA

“ En los últimos tiempos, las excursiones a la isla Hon Tranh (situada a unos 1,5 km de Phu Quy) se han convertido en una de las opciones preferidas por los visitantes. Este destino es cautivador por su belleza virgen y su paisaje imponente, comparable a escenarios de películas de dinosaurios. En particular, sus aguas cristalinas resultan ideales para practicar buceo con tubo, surf de remo y otras actividades muy demandadas por los turistas. Nguyen Thanh Phong, de Phu Quy Tourist

Los visitantes aprovechan para practicar surf de remo y buceo con tubo, explorando los arrecifes de coral frente a la playa de Bai Can. Foto: VNA

“ Al llegar, quedó impresionada por su belleza única y su mar de un azul transparente, perfecto para quienes buscan experiencias de exploración. Además, destacó la hospitalidad de los habitantes locales y la posibilidad de descubrir aspectos totalmente nuevos. Doan Thi Thu Trang, turista oriunda de Hanoi

Actualmente, la provincia ha aprobado un proyecto para desarrollar un complejo turístico integrado de alta gama en la aldea de Thuong Chau, con una superficie aproximada de 50 hectáreas. Este proyecto está orientado a atraer inversiones en turismo de lujo, actividades de playa, deportes acuáticos, buceo en arrecifes de coral y experiencias gastronómicas.

El buceo en Phu Quy ofrece a los turistas experiencias inolvidables del océano. Foto: VNA

Dinh Van Tuan, vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Lam Dong, subrayó el gran potencial turístico de la Zona Económica Especial de Phu Quy, especialmente en el turismo de playa, gracias a sus numerosas playas vírgenes, ideales para el desarrollo de productos de aventura, exploración y turismo de alta gama.



Ante estas ventajas, destacó la necesidad de impulsar un crecimiento tanto en cantidad como en calidad. Asimismo, señaló que el turismo comunitario se perfila como una tendencia clave, por lo que la zona podría facilitar la expansión de las empresas turísticas para adaptarse a la realidad del desarrollo local.

La provincia también ha organizado viajes de reconocimiento para fortalecer la cooperación con empresas del sector y diseñar productos turísticos insulares distintivos, sostenibles y respetuosos con el entorno.

El Comité Popular de la provincia de Lam Dong, junto con departamentos, autoridades locales y empresas turísticas, organizó una delegación para evaluar el potencial de desarrollo de nuevos destinos turísticos en la zona especial de Phu Quy. Foto: VNA

En el primer trimestre de 2026, el número de turistas internacionales que visitaron Lam Dong aumentó un 27,43 % en comparación con el mismo período del año anterior. Con una mayor conexión entre rutas marítimas, insulares, continentales y de montaña, la provincia aspira a consolidar los vínculos turísticos entre sus zonas costeras y posicionar el turismo como un sector económico clave en el futuro./.