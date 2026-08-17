El cine vietnamita ante oportunidad de despegue En el contexto de la globalización y el auge de las tecnologías digitales, el cine ha dejado de ser únicamente una manifestación artística para convertirse en una importante industria cultural, que contribuye directamente al crecimiento económico y al fortalecimiento del poder blando de los países.

El cine se ha convertido en una importante industria cultural. (Foto: Pósteres de películas/VNA)

La Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita ha abierto un nuevo espacio estratégico de desarrollo a largo plazo y constituye un importante “impulso” para que el cine nacional experimente una transformación más profunda.



Gran potencial del cine vietnamita



En el proceso de desarrollo de las industrias culturales, el cine vietnamita emerge como un sector con gran potencial, no solo por su capacidad para generar un valor económico significativo, sino también por su contribución a la promoción de la imagen nacional y al fortalecimiento del poder blando.



En los últimos años, el cine vietnamita ha registrado un notable crecimiento tanto en la escala del mercado como en la calidad de las obras. Según datos publicados recientemente por CGV Vietnam, 2025 fue considerado un año de fuerte desarrollo para la industria cinematográfica, con una recaudación récord de más de 214,75 millones de dólares y más de 70 millones de entradas vendidas, cifras que representaron aumentos respectivos del 24% y el 29% frente a 2024. En comparación con el período anterior a la pandemia de COVID-19, en 2019, los ingresos de 2025 registraron un incremento superior al 35%. Este crecimiento demuestra que el cine vietnamita no solo se recuperó rápidamente, sino que también entró en una etapa de fuerte expansión. El informe de CGV señala asimismo que, entre 2023 y 2025, el crecimiento anual de la taquilla vietnamita superó el 20%.

En la última década, el cine vietnamita ha experimentado un notable desarrollo en cuanto a géneros y tendencias de producción. (Foto: Productora/VNA)

De manera especial, en 2025 las películas nacionales llegaron a dominar el mercado interno, con una cuota del 62% del total de filmes estrenados en salas, y se convirtieron en el principal motor de los ingresos y beneficios de los complejos cinematográficos del país. Expertos del sector consideran que el cine vietnamita está experimentando un cambio claro de cantidad a calidad y pasando de una posición de dependencia de las producciones extranjeras a una de mayor dominio del mercado nacional.



Este avance también se refleja en la creciente aparición de películas capaces de superar unos 3,8 millones de dólares de recaudación, generando importantes impulsos para el mercado. Solo durante los tres primeros meses de 2026, el mercado cinematográfico vietnamita registró seis producciones que superaron este umbral. Entre ellas, “Thien duong mau” se convirtió en la primera película vietnamita del año en alcanzar 3,8 millones de dólares, apenas 12 días después de su estreno, con una recaudación total de más de 4,8 millones de dólares. “Tho oi!!!”, del director Tran Thanh, recaudó más de 17,25 millones de dólares; “Nha ba toi mot phong”, alrededor de 4,2 millones de dólares; “Bau vat troi cho”, unos 3,95 millones de dólares; mientras que “Tai”, de Mai Tai Phen, superó los 4,3 millones de dólares. “Quy nhap trang 2”, dirigida por Pom Nguyen, también alcanzó la marca de los 3,8 millones después de solo una semana en cartelera.

Pósteres de cuatro películas vietnamitas estrenadas con motivo del Año Nuevo Lunar 2026. (Foto: Equipo de producción/VNA)

El hecho de que seis películas hayan superado simultáneamente los 3,8 millones de dólares muestra una evolución positiva del mercado cinematográfico vietnamita, ya que los espectadores se muestran cada vez más abiertos a las producciones nacionales y dispuestos a apoyar obras de calidad y con contenidos atractivos. Estas cifras reflejan asimismo una mayor madurez en la concepción de la producción, las estrategias de distribución y la capacidad de los cineastas vietnamitas para captar las preferencias del público. La elevada recaudación de varias películas al mismo tiempo ha contribuido a elevar el nivel general de la industria y a reforzar la confianza de los inversores en su potencial de rentabilidad.

No obstante, el éxito comercial no significa que todas las obras hayan recibido una valoración positiva, ya que algunas de las películas de esta lista han generado opiniones encontradas sobre sus guiones. En términos generales, sin embargo, el hecho de que numerosas producciones hayan superado la marca de los 3,8 millones de dólares constituye una señal alentadora para el desarrollo del cine vietnamita.



La película “Mua do” recaudó más de 26,7 millones de dólares, la cifra más alta en la historia del cine vietnamita. (Foto: Productora/VNA)

Más allá de su valor económico, el cine constituye también un importante canal para transmitir los valores culturales, históricos y humanos de Vietnam. Las historias sobre la familia, la sociedad y la identidad nacional expresadas mediante el lenguaje cinematográfico contribuyen a formar los gustos estéticos, enriquecer la vida espiritual y fortalecer la identidad cultural de la comunidad.

Al mismo tiempo, el cine genera efectos positivos en otros sectores, como el turismo, los servicios y la comunicación, contribuyendo al crecimiento económico intersectorial. En un contexto de profunda integración internacional, una industria cinematográfica desarrollada no solo genera ingresos, sino que también contribuye a posicionar la imagen nacional en el ámbito internacional y a consolidar a Vietnam como un destino cultural dinámico y creativo.

Una industria cultural clave



La Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita ha definido claramente los objetivos para el desarrollo del cine dentro del conjunto de las industrias culturales, con miras a construir una cinematografía avanzada, profundamente arraigada en la identidad nacional, competitiva en la región y capaz de avanzar gradualmente hacia el mercado internacional.

De acuerdo con la resolución, se espera que el cine contribuya activamente al crecimiento económico y forme parte del grupo de industrias culturales que aportarán alrededor del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2030, además de desempeñar un papel importante en la difusión de los valores culturales y el fortalecimiento del poder blando nacional.

La doctora Ngo Phuong Lan, presidenta de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo del Cine Vietnamita y directora del Festival de Cine, pronuncia el discurso inaugural del IV Festival de Cine Asiático de Da Nang, el 28 de junio de 2026. (Foto: VNA) “ Según la doctora Ngo Phuong Lan, presidenta de la Asociación para la Promoción del Desarrollo Cinematográfico de Vietnam, uno de los aspectos que más valora de la Resolución 80 es el énfasis que pone en la identidad nacional. Esto no constituye únicamente una afirmación en el plano ideológico, sino también una orientación estratégica para las industrias culturales, incluido el cine.

En la cinematografía, la identidad nacional no es solo una fuente de inspiración creativa, sino también un elemento que genera competitividad. Las historias profundamente arraigadas en la historia, la cultura y el pueblo vietnamitas son precisamente la “llave” para que el cine nacional conquiste tanto al público interno como, gradualmente, al internacional. Según la doctora Ngo Phuong Lan, presidenta de la Asociación para la Promoción del Desarrollo Cinematográfico de Vietnam, uno de los aspectos que más valora de la Resolución 80 es el énfasis que pone en la identidad nacional. Esto no constituye únicamente una afirmación en el plano ideológico, sino también una orientación estratégica para las industrias culturales, incluido el cine.En la cinematografía, la identidad nacional no es solo una fuente de inspiración creativa, sino también un elemento que genera competitividad. Las historias profundamente arraigadas en la historia, la cultura y el pueblo vietnamitas son precisamente la “llave” para que el cine nacional conquiste tanto al público interno como, gradualmente, al internacional.

Ngo Phuong Lan señaló asimismo que la Resolución 80 reafirma que la cultura constituye la base espiritual de la sociedad y destaca su papel como recurso endógeno, una fuente importante para el desarrollo rápido y sostenible del país. Al mismo tiempo, sitúa el desarrollo cultural en estrecha relación con una integración internacional activa. Esta es también la orientación que numerosas organizaciones, incluida la Asociación para la Promoción del Desarrollo Cinematográfico de Vietnam, vienen persiguiendo de manera constante.

En el contexto de la globalización, el cine vietnamita no solo afronta una fuerte competencia en términos de poder blando cultural, sino que también recibe un fuerte impacto de la tecnología, especialmente de la Inteligencia Artificial (IA). Por ello, una integración internacional proactiva, la ampliación de la cooperación internacional y el fortalecimiento de la capacidad competitiva constituyen requisitos inevitables.

El cine vietnamita en su camino hacia el escenario mundial. (Video: VNA)

La Resolución N.º 80 pone especial énfasis en la relación entre cultura y mercado. Por primera vez, la cultura se sitúa en una relación estrecha tanto con la economía como con el mercado. Al hablar de industrias culturales, incluido el cine, es necesario hablar del mercado. Sin mercado, no es posible construir una industria cultural. Una producción cinematográfica solo puede desarrollarse plenamente cuando llega al mercado, es recibida por el público y genera ingresos que permitan reinvertir y continuar produciendo.



Ngo Phuong Lan subrayó que otro aspecto alentador es que la resolución no solo establece principios, sino que también presenta un sistema de soluciones concretas, con una hoja de ruta clara hasta 2030. Esto genera confianza y motivación entre las organizaciones y entidades que trabajan en el ámbito del séptimo arte.

Actividades como el Festival de Cine Asiático de Da Nang (DANAFF), los programas de promoción y difusión cinematográfica y la presentación internacional de escenarios vietnamitas para rodajes se están desarrollando activamente, aunque en gran medida sobre la base de recursos de socialización.



Ngo Phuong Lan compartió que la promulgación de la Resolución 80 ha generado entusiasmo entre quienes trabajan en la cultura, la literatura y las artes, al tiempo que constituye una base sólida para orientar el desarrollo y permite a los profesionales del sector percibir con mayor claridad que sus actividades cuentan con el respaldo del Estado. A su juicio, si se perfeccionan las instituciones, se reducen al mínimo los “cuellos de botella” y se crean mecanismos adecuados a las leyes del desarrollo, el cine vietnamita tendrá mayores oportunidades de lograr un fuerte despegue en el período venidero./.