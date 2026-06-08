Blog Da Nang apunta a convertirse en un destino estratégico para la inversión

La ciudad de Da Nang se encuentra ante una etapa de desarrollo llena de oportunidades en el nuevo contexto de crecimiento de Vietnam. La ampliación de su espacio territorial tras la reorganización administrativa ha incrementado la disponibilidad de terreno, población y recursos, creando las condiciones para reestructurar su modelo de desarrollo a una escala mayor y con una visión renovada. Con este objetivo, la ciudad está intensificando la atracción de inversiones y promoviendo un uso más eficiente de los recursos sociales para impulsar nuevos modelos de crecimiento.



Perfeccionar las políticas y fortalecer la capacidad institucional

Según el doctor Eduard Muller, exministro de Finanzas de Austria, Vietnam figura entre las economías más dinámicas de Asia. En este contexto, Da Nang avanza hacia una profunda transformación basada en proyectos de gran envergadura, como la creación de un Centro Financiero Internacional, una zona franca y el desarrollo de sectores como las finanzas verdes, los activos digitales, la inteligencia artificial y la infraestructura urbana inteligente. La viabilidad de este nuevo modelo de crecimiento dependerá en gran medida de la solidez del marco normativo y de la capacidad institucional.



Da Nang ha destinado terrenos ya acondicionados para la construcción de un centro financiero. Foto: VNA

En particular, la capacidad institucional no solo implica tomar decisiones, sino también ejecutarlas, supervisarlas, aprender de la experiencia y ajustar las políticas. En el ámbito administrativo, es necesario establecer procedimientos profesionales, ágiles y apoyados en tecnologías avanzadas. Al mismo tiempo, las autoridades locales deben reforzar la cooperación con el sector privado. En cuanto a los mecanismos de pruebas regulatorias (sandbox), es necesario definir criterios claros y transparentes que garanticen la protección de los inversores, incorporen mecanismos eficaces de prevención del blanqueo de capitales y aseguren la protección de los datos. Basándose en la experiencia europea, conviene diferenciar entre los sandboxes para centros de innovación financiera, los sandboxes regulatorios y los especializados por sectores. Un sandbox no constituye un espacio exento de regulación, sino un entorno de experimentación estructurado, con duración limitada y sujeto a una estricta supervisión.



“ Da Nang avanza hacia una profunda transformación basada en proyectos de gran envergadura, como la creación de un Centro Financiero Internacional, una zona franca y el desarrollo de sectores como las finanzas verdes, los activos digitales, la inteligencia artificial y la infraestructura urbana inteligente. Doctor Eduard Muller, exministro de Finanzas de Austria

El doctor Urs Lustenberger, presidente de SwissCham Asia, afirmó que Vietnam dispone de una sólida capacidad institucional y cuenta con las condiciones necesarias para alcanzar los objetivos y modelos de desarrollo que se ha propuesto. No obstante, advirtió que el país debe definir con mayor precisión sus prioridades estratégicas para corregir algunas limitaciones existentes. Entre ellas, destacó la necesidad de evitar la competencia interna entre provincias y ciudades. En la actualidad, muchas localidades aspiran simultáneamente a desarrollar aeropuertos, puertos marítimos, centros financieros o parques de alta tecnología, lo que puede provocar una dispersión de recursos y una competencia poco eficiente. Para atraer capital internacional, las autoridades deben adoptar un enfoque basado en la equidad y la transparencia, garantizando un trato no discriminatorio entre las empresas privadas y las estatales.

“ Vietnam dispone de una sólida capacidad institucional y cuenta con las condiciones necesarias para alcanzar los objetivos y modelos de desarrollo que se ha propuesto. Doctor Urs Lustenberger, presidente de SwissCham Asia

Además, para consolidarse como un centro financiero de referencia, Da Nang necesita crear incubadoras de empresas que permitan a los jóvenes emprendedores desarrollar sus proyectos dentro de la ciudad, especialmente en el ámbito de las tecnologías financieras (fintech). Lustenberger expresó su confianza de que, en el futuro, Da Nang se convertirá en un destino atractivo no solo para invertir y vivir, sino también para emprender y atraer talento de alto nivel.



Competir mediante el talento humano y la tecnología



Para Le Quang Dam, director general de Marvell Technology Vietnam, el capital humano constituye el activo más valioso de cualquier empresa. En su opinión, Vietnam dispone actualmente de una oportunidad excepcional para consolidarse en la industria de los semiconductores, un mercado valorado en miles de millones de dólares. Invertir en el país ofrece ventajas competitivas en términos de costes, además de contar con una fuerza laboral joven, altamente cualificada y con una fuerte vocación por las tecnologías avanzadas.





“ Vietnam dispone actualmente de una oportunidad excepcional para consolidarse en la industria de los semiconductores, un mercado valorado en miles de millones de dólares. Le Quang Dam, director general de Marvell Technology Vietnam

En la actualidad, Marvell Technology Vietnam emplea a 75 ingenieros vietnamitas y prevé aumentar esta cifra a 100 durante el próximo año. La empresa ha desarrollado un sólido equipo de profesionales y colabora con universidades para formar personal altamente especializado en tecnologías de vanguardia. Como propuesta para Da Nang, destacó la necesidad de reforzar la formación de recursos humanos con competencias avanzadas en el uso de la inteligencia artificial, así como habilidades blandas y de trabajo en equipo, con el objetivo de elevar la productividad.



Da Nang está invirtiendo en infraestructura y recursos humanos para la industria de semiconductores. Foto: VNA

El profesor Paul Romer, Premio Nobel de Economía 2018, afirmó que los gobiernos desempeñan un papel fundamental en la creación de modelos económicos más eficientes y beneficiosos para la sociedad, capaces de servir de referencia a escala internacional. A su juicio, el desarrollo de ciudades modernas y la provisión de vivienda para sus habitantes son factores esenciales para impulsar el crecimiento económico, ya que las grandes áreas urbanas generan un desarrollo más rápido y eficiente que las zonas rurales. En el caso de Da Nang, señaló que las autoridades deben garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder tanto a un empleo como a una vivienda dentro de la ciudad, mediante la expansión de las infraestructuras y del espacio urbano.



“ En el caso de Da Nang, es necesario garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder tanto a un empleo como a una vivienda dentro de la ciudad, mediante la expansión de las infraestructuras y del espacio urbano. Profesor Paul Romer, Premio Nobel de Economía 2018

Recomendó fomentar el desarrollo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial y fortalecer la investigación universitaria para perfeccionar estas tecnologías y acercarlas a toda la población. En una economía sustentada en la ciencia, la tecnología y la innovación, el factor más importante es garantizar el acceso equitativo al conocimiento. En este sentido, el gobierno debe asegurar que toda la ciudadanía pueda beneficiarse de esos avances , evitando cuqluier tipo de brecha en el acceso o situaciones de monopolio.



Abrir el camino a nuevos modelos de desarrollo

El centro financiero internacional de Vietnam en Da Nang aspira a convertirse en un moderno núcleo financiero internacional, estrechamente integrado con ecosistemas de innovación, tecnología digital y finanzas sostenibles. Foto: VNA

Según Nguyen Manh Hung, presidente del Comité Popular de la ciudad de Da Nang, la urbe reúne una serie de ventajas estratégicas poco comunes, entre ellas su posición como puerta de salida al mar del Corredor Económico Este-Oeste, su red de puertos marítimos, aeropuerto internacional e infraestructuras de conexión regional, así como la aplicación de mecanismos y políticas específicas y el desarrollo, durante años, de un modelo de administración digital y ciudad inteligente. A ello se suma el esfuerzo de las autoridades municipales por consolidar un entorno de inversión transparente y fortalecer la integración internacional de la ciudad.



“ Da Nang aspira a convertirse en un centro regional de innovación, desarrollando un ecosistema basado en la ciencia y la tecnología, la inteligencia artificial, los microchips semiconductores, los centros de datos, las industrias de alta tecnología y la economía digital. Nguyen Manh Hung, presidente del Comité Popular de la ciudad de Da Nang

Da Nang se ha convertido en la primera localidad del país en poner a prueba nuevos marcos institucionales y modelos de desarrollo. La autorización otorgada por el Comité Central para establecer un Centro Financiero Internacional, una zona franca y otros mecanismos especiales permitirá experimentar, en condiciones reales, con modelos de desarrollo de última generación y contribuir al perfeccionamiento del marco institucional de Vietnam.



En los próximos años, la ciudad centrará sus esfuerzos en atraer inversiones de alta calidad, priorizando proyectos capaces de impulsar la innovación, la transferencia tecnológica, la formación de recursos humanos y la generación de efectos multiplicadores sobre la economía. Asimismo, aspira a consolidarse como un polo regional de innovación, apoyado en un ecosistema basado en la ciencia y la tecnología, la inteligencia artificial, los circuitos integrados y semiconductores, los centros de datos, las industrias de alta tecnología y la economía digital.



Durante este proceso, Da Nang mantendrá su objetivo de convertirse en una ciudad atractiva para vivir, visitar, invertir y desarrollar una carrera profesional. Paralelamente, continuará preservando sus valores culturales tradicionales y situando la calidad de vida de la población en el centro de todas sus políticas de desarrollo. Este enfoque se considera una ventaja competitiva clave para atraer talento, así como a empresas e inversores estratégicos.



El presidente del Comité Popular de Da Nang expresó su deseo de seguir contando con el apoyo del Comité Central, de las organizaciones nacionales e internacionales, de expertos, científicos y de la comunidad empresarial para convertir a la ciudad en una metrópoli con competitividad internacional y en un referente que abra el camino a los nuevos modelos de crecimiento económico de Vietnam./.