My Son conjugue préservation du patrimoine et innovation numérique

Niché dans une vallée d’environ deux kilomètres de diamètre, dans la commune de Thu Bon à Da Nang, le sanctuaire de My Son rassemble un remarquable ensemble de temples et de tours cham. Haut lieu spirituel de l’ancien royaume du Champa, il accueillait les cérémonies religieuses et abritait les sépultures de souverains ainsi que de membres de la famille royale. En décembre 1999, l’UNESCO l’a inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.

Malgré l’érosion du temps et les mutations de la vie moderne, les efforts pour préserver l’âme du patrimoine se poursuivent avec patience et dévouement, afin de sauvegarder les traits culturels qui font sa singularité. Photo : VNA

Da Nang (VNA) - Dans un contexte où le développement du tourisme durable s’impose comme une priorité, la concurrence entre les destinations de la région devient de plus en plus forte. Pour attirer davantage de visiteurs, celles-ci s’attachent à améliorer la qualité des services, à diversifier leurs offres, à préserver l’authenticité de leur patrimoine et à intégrer les technologies numériques dans la gestion et la promotion touristique. À cet égard, le sanctuaire de My Son, classé au patrimoine culturel mondial, met en œuvre de nombreuses initiatives visant à préserver les valeurs originelles du site tout en assurant une exploitation durable de ses ressources, sans porter atteinte aux monuments.

L’architecture des tours cham de My Son reflète une remarquable diversité de styles, témoignant d’une continuité artistique allant du VIIe au VIIIe siècle. Photo : VNA

Préserver l’authenticité du patrimoine

Selon Nguyen Cong Khiet, directeur du Comité de gestion du patrimoine culturel mondial de My Son (commune de Thu Bon, ville de Da Nang), le site ambitionne d’accueillir plus de 490.000 visiteurs en 2026, soit 52.000 de plus que l’an dernier. Avant même le début de la haute saison estivale, plus de 210.000 visiteurs avaient déjà franchi ses portes.

Des visiteurs découvrent le sanctuaire de My Son, classé au patrimoine culturel mondial. Photo : VNA “

En renouvelant ses produits et ses expériences, My Son entend offrir aux visiteurs une immersion plus profonde dans son univers culturel et naturel, tout en veillant à préserver l’authenticité et la valeur du patrimoine, notamment durant la saison estivale". Nguyen Cong Khiet, directeur du Comité de gestion du patrimoine culturel mondial de My Son

En visitant les tours et temples du complexe de My Son, la touriste américaine Gentry Kitty a indiqué avoir pu accéder à de nombreuses informations grâce au système de guidage multilingue. Elle a notamment découvert le travail de restauration mené sur le groupe de tours L par la Fondation C.M. Lerici d’Italie, en coopération avec des experts vietnamiens. Les travaux ont consisté à dégager et étudier méthodiquement les vestiges afin de recueillir des données scientifiques fiables permettant de consolider les fondations tout en respectant l’état originel des monuments. Cette approche vise à préserver au mieux l’authenticité de cet ancien ensemble architectural. My Son demeure ainsi l’une des destinations patrimoniales les plus attractives du Vietnam.

Mise en œuvre d’un projet de restauration des tours du groupe L et des ensembles E et F pour la période 2025-2029. Photo : VNA

Pour concilier préservation du patrimoine et numérisation des produits touristiques, My Son bénéficie depuis plusieurs années du soutien d’experts vietnamiens et étrangers. De nombreux projets de conservation, de restauration et de valorisation ont été menés avec l’appui d’organisations et d’institutions telles que l’UNESCO, la JICA (Japon), la Fondation Lerici (Italie), l’Université de Milan, le Bureau de l’UNESCO à Hanoï, l’Agence archéologique de l’Inde (ASI), l’Institut de restauration des monuments, l’Institut d’archéologie, le Département du patrimoine culturel, ainsi que les autorités culturelles locales.

La technique de construction des anciens Cham, dont les briques s’imbriquent parfaitement sans mortier apparent, demeure un mystère fascinant qui continue d’émerveiller les visiteurs. Photo : VNA “ “Les premières découvertes réalisées lors des fouilles des groupes de tours E et F montrent que ces édifices reposaient sur une combinaison de structures en briques, bois et tuiles. Les tours ont été construites à l’aide de briques superposées sans traces visibles de mortier. Cette technique sera prise en compte dans les futurs travaux de restauration afin de préserver au mieux les caractéristiques originelles du site pour les générations futures". Danve D.S., chef du groupe d’experts de l’ASI).

Nguyen Thanh Son, président du Comité populaire de la commune de Thu Bon, estime que l’introduction de nouveaux services, tels que les séances photo avec costumes traditionnels cham ou les spectacles artistiques au pied des tours, apporte une nouvelle dynamique au site. Ces initiatives contribuent à valoriser le patrimoine tout en enrichissant l’expérience des visiteurs.

Le spectacle artistique « La Nuit légendaire de My Son » (2022). Photo : VNA

Accélérer la numérisation des produits touristiques

My Son constitue un patrimoine précieux de l’humanité, dont une partie des vestiges demeure encore enfouie sous terre. En raison de l’ancienneté des vestiges, de nombreux visiteurs ne perçoivent pas toujours pleinement sa richesse historique, culturelle, architecturale et artistique. L’introduction d’un système de guidage multilingue numérique constitue ainsi une démarche innovante permettant de mieux faire connaître les valeurs du site et de sensibiliser le public à la préservation du patrimoine.





Le guide audio multilingue, fruit de la transformation numérique, accompagne les visiteurs dans leur découverte du site de My Son. Photo : VNA

Nguyen Van Thuong, un visiteur originaire de Da Nang, souligne que les touristes bénéficient aujourd’hui de nombreux services numériques, notamment l’achat de billets en ligne, le contrôle d’accès par code QR ou encore les paiements électroniques. Les visiteurs découvrant My Son pour la première fois peuvent également accéder facilement aux informations du site via Google Maps, YouTube ou le portail internet de l’établissement. Cette évolution est particulièrement utile durant la saison estivale, période marquée par une forte affluence d’élèves et d’enseignants.

À My Son, les visiteurs bénéficient de nombreux services facilitant leur parcours : achat de billets en ligne, contrôle d’accès par code QR et paiement électronique. Photo : VNA

Depuis son inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1999, My Son a bénéficié de nombreuses recherches, fouilles archéologiques et campagnes de restauration menées avec rigueur par des spécialistes vietnamiens et internationaux. La coopération internationale a joué un rôle important dans la préservation des valeurs originelles du site ainsi que dans la numérisation de ses richesses historiques, culturelles et architecturales.

Des objets et vestiges archéologiques sont exposés à l’intérieur des tours. Photo : VNA

Nguyen Cong Khiet a indiqué que le projet de numérisation 3D de l’ensemble des temples et tours de My Son avait été achevé et remis aux autorités compétentes. Le site a également modernisé son système d’audioguides et développé des applications de visite virtuelle au musée de My Son afin d’améliorer l’expérience des visiteurs et l’accès à l’information. Parallèlement, un guide numérique basé sur l’intelligence artificielle est en cours de déploiement pour améliorer la qualité des services. L’objectif est de construire un modèle de tourisme intelligent, tout en numérisant l’ensemble des données liées au patrimoine, aux objets et aux documents de recherche afin d’en faciliter la conservation, le partage et l’exploitation. -VNA